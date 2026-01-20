Exklusiv bei MagentaTV: Diese Topspiele der WM 2026 sind nicht im Free-TV

Alle 104 Partien der WM 2026 werden live bei MagentaTV zu sehen sein. Zwar zeigen auch ARD und ZDF einen Großteil der Spiele des prestigeträchtigen Wettbewerbs – darunter auch alle Auftritte der deutschen Nationalmannschaft, das Eröffnungsspiel und das Finale -, doch 44 Begegnungen wird es exklusiv nur bei MagentaTV geben. 18 dieser Spiele hat der Streamingdienst jetzt bekannt gegeben.

Die 18 Spiele erstrecken sich über die ersten zwei Spieltage der WM 2026 und beinhalten auch einige äußerst interessante Paarungen. So wird beispielsweise das Spiel zwischen Frankreich und dem frisch gekürten Afrika-Cup-Sieger Senegal am 16. Juni exklusiv bei MagentaTV übertragen. Auch Auftritte der Gastgeber USA und Mexiko sowie von Spanien und der Niederlande werden nicht im Free-TV zu sehen sein.

Diese 18 Spiele sind nicht im Free-TV zu sehen Diese 18 Spiele werden exklusiv bei MagentaTV und entsprechend nicht im Free-TV gezeigt:

Juni 2026, 4 Uhr – Gruppe A (Guadalajara): Südkorea – Sieger Relegation (Dänemark / Nord-Mazedonien / Tschechien / Irland)

Juni 2026, 3 Uhr – Gruppe D (Los Angeles): USA – Paraguay

Juni 2026, 6 Uhr – Gruppe D (Vancouver): Australien – Sieger Relegation (Türkei / Rumänien / Slowakei / Kosovo)

Juni 2026, 22 Uhr – Gruppe F (Dallas): Niederlande – Japan

Juni 2026, 4 Uhr – Gruppe F (Monterrey): Sieger Relegation (Ukraine / Schweden / Polen / Albanien) – Tunesien

Juni 2026, 21 Uhr – Gruppe I (New York): Frankreich – Senegal

Juni 2026, 0 Uhr – Gruppe I (Boston): Sieger Relegation (Irak – Bolivien/Suriname) – Norwegen

Juni 2026, 1 Uhr – Gruppe L (Toronto): Ghana – Panama

Juni 2026, 4 Uhr – Gruppe K (Mexico City): Usbekistan – Kolumbien

Juni 2026, 21 Uhr – Gruppe B, 2. Spieltag (Los Angeles): Schweiz – Sieger Relegation (Italien / Nordirland / Bosnien-Herzegowina / Wales)

Juni 2026, 3 Uhr – Gruppe A, 2. Spieltag (Guadalajara): Mexiko – Südkorea

Juni 2026, 0 Uhr – Gruppe C, 2. Spieltag (Boston): Schottland – Marokko

Juni 2026, 6 Uhr – Gruppe D, 2. Spieltag (San Francisco): Sieger Relegation (Türkei / Rumänien / Slowakei / Kosovo) – Paraguay

Juni 2026, 6 Uhr – Gruppe F, 2. Spieltag (Monterrey): Tunesien – Japan

Juni 2026, 18 Uhr – Gruppe H, 2. Spieltag (Atlanta): Spanien – Saudi-Arabien

Juni 2026, 3 Uhr – Gruppe G, 2. Spieltag (Vancouver): Neuseeland – Ägypten

Juni 2026, 2 Uhr – Gruppe I, 2. Spieltag (Philadelphia): Norwegen – Senegal

Juni 2026, 1 Uhr – Gruppe L, 2. Spieltag (Houston): Panama – Kroatien

Welche Partien des 3. Spieltags ausschließlich bei MagentaTV zu sehen sind, wird der Streamanbieter zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben. Die WM 2026 findet vom 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Kanada und Mexiko statt. Die deutsche Nationalmannschaft trifft in ihrer Gruppe E am 14. Juni um 19 Uhr auf Curacao (ARD), am 20. Juni um 22 Uhr auf die Elfenbeinküste (ZDF) und am 25. Juni um 22 Uhr auf Ecuador (ARD).

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

