Home News Streaming-News

Exklusiv bei MagentaTV: Diese Topspiele der WM 2026 sind nicht im Free-TV

Fußball-Kracher

Exklusiv bei MagentaTV: Diese Topspiele der WM 2026 sind nicht im Free-TV

20.01.2026, 10.39 Uhr
von Gianluca Reucher
MagentaTV hat die Übertragungsrechte für 18 exklusive Spiele der WM 2026 erworben. Darunter sind hochkarätige Begegnungen wie Frankreich gegen Senegal und Auftritte der Gastgeber USA und Mexiko.
WM 2026
MagentaTV hat die ersten 18 Spiele der WM 2026 verraten, die exklusiv beim Streaminganbieter gezeigt werden.  Fotoquelle: 2025 Pool/Pool

Alle 104 Partien der WM 2026 werden live bei MagentaTV zu sehen sein. Zwar zeigen auch ARD und ZDF einen Großteil der Spiele des prestigeträchtigen Wettbewerbs – darunter auch alle Auftritte der deutschen Nationalmannschaft, das Eröffnungsspiel und das Finale -, doch 44 Begegnungen wird es exklusiv nur bei MagentaTV geben. 18 dieser Spiele hat der Streamingdienst jetzt bekannt gegeben.

Die 18 Spiele erstrecken sich über die ersten zwei Spieltage der WM 2026 und beinhalten auch einige äußerst interessante Paarungen. So wird beispielsweise das Spiel zwischen Frankreich und dem frisch gekürten Afrika-Cup-Sieger Senegal am 16. Juni exklusiv bei MagentaTV übertragen. Auch Auftritte der Gastgeber USA und Mexiko sowie von Spanien und der Niederlande werden nicht im Free-TV zu sehen sein.

Diese 18 Spiele sind nicht im Free-TV zu sehen

Diese 18 Spiele werden exklusiv bei MagentaTV und entsprechend nicht im Free-TV gezeigt:

Derzeit beliebt:
>>Gesundheitsschock vor dem Dschungelcamp: Umut Tekin musste in die Notaufnahme
>>Dschungelcamp 2026 bei RTL: Jan Köppen spricht über Hygiene-Probleme im Camp
>>Sebastian Ströbel: "Ich bin kein Fan von diesem ganzen Geschlechter-Zeugs"
>>Im Free-TV: ARTE zeigt "Beckenbauer – Der letzte Kaiser"
    1. Juni 2026, 4 Uhr – Gruppe A (Guadalajara): Südkorea – Sieger Relegation (Dänemark / Nord-Mazedonien / Tschechien / Irland)
    1. Juni 2026, 3 Uhr – Gruppe D (Los Angeles): USA – Paraguay
    1. Juni 2026, 6 Uhr – Gruppe D (Vancouver): Australien – Sieger Relegation (Türkei / Rumänien / Slowakei / Kosovo)
    1. Juni 2026, 22 Uhr – Gruppe F (Dallas): Niederlande – Japan
    1. Juni 2026, 4 Uhr – Gruppe F (Monterrey): Sieger Relegation (Ukraine / Schweden / Polen / Albanien) – Tunesien
    1. Juni 2026, 21 Uhr – Gruppe I (New York): Frankreich – Senegal
    1. Juni 2026, 0 Uhr – Gruppe I (Boston): Sieger Relegation (Irak – Bolivien/Suriname) – Norwegen
    1. Juni 2026, 1 Uhr – Gruppe L (Toronto): Ghana – Panama
    1. Juni 2026, 4 Uhr – Gruppe K (Mexico City): Usbekistan – Kolumbien
    1. Juni 2026, 21 Uhr – Gruppe B, 2. Spieltag (Los Angeles): Schweiz – Sieger Relegation (Italien / Nordirland / Bosnien-Herzegowina / Wales)
    1. Juni 2026, 3 Uhr – Gruppe A, 2. Spieltag (Guadalajara): Mexiko – Südkorea
    1. Juni 2026, 0 Uhr – Gruppe C, 2. Spieltag (Boston): Schottland – Marokko
    1. Juni 2026, 6 Uhr – Gruppe D, 2. Spieltag (San Francisco): Sieger Relegation (Türkei / Rumänien / Slowakei / Kosovo) – Paraguay
    1. Juni 2026, 6 Uhr – Gruppe F, 2. Spieltag (Monterrey): Tunesien – Japan
    1. Juni 2026, 18 Uhr – Gruppe H, 2. Spieltag (Atlanta): Spanien – Saudi-Arabien
    1. Juni 2026, 3 Uhr – Gruppe G, 2. Spieltag (Vancouver): Neuseeland – Ägypten
    1. Juni 2026, 2 Uhr – Gruppe I, 2. Spieltag (Philadelphia): Norwegen – Senegal
    1. Juni 2026, 1 Uhr – Gruppe L, 2. Spieltag (Houston): Panama – Kroatien

Dschungelcamp 2026 bei RTL: Jan Köppen spricht über Hygiene-Probleme im Camp
Im Dschungelcamp müssen die Kandidaten ohne regelmäßige Körperpflege auskommen. Moderator Jan Köppen verrät, wer die schlimmsten Gerüche verbreitet und welche Teilnehmer aus der neuen Staffel besonders auffallen könnten.
Ekel-Momente
Jan Köppen



Welche Partien des 3. Spieltags ausschließlich bei MagentaTV zu sehen sind, wird der Streamanbieter zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben. Die WM 2026 findet vom 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Kanada und Mexiko statt. Die deutsche Nationalmannschaft trifft in ihrer Gruppe E am 14. Juni um 19 Uhr auf Curacao (ARD), am 20. Juni um 22 Uhr auf die Elfenbeinküste (ZDF) und am 25. Juni um 22 Uhr auf Ecuador (ARD).

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Streaming – Tipps und News

Das könnte dich auch interessieren

Elmar Theveßen warnt im Moma: "Aus diesem Grönland-Streit kommt man nicht raus"
Trumps Hemisphären-Plan
ZDF-"Morgenmagazin"
Nach Trumps Drohungen nimmt Röttgen Europa in die Pflicht: "Müssen es endlich verstehen"
Grönland-Streit
ZDF-"Morgenmagazin"
"Beckenbauer. Der letzte Kaiser": Alle Infos zur Reportage über Fußball-Legende
Sport-Star
Beckenbauer. Der letzte Kaiser
ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen sagt über seine Sicherheit in den USA: "Wir sind alle gewarnt"
Journalismus unter Druck
Elmar Theveßen
Neue ARTE-Doku: Das Drama um Kapitol-Stürmer Guy Reffitt
"Trump, mein Vater und ich"
Trump, mein Vater und ich
Ein Friedenstifter, der den Westen sprengt?
"Trump & us – Wie er unsere Welt verändert"
Trump & us - Wie er unsere Welt verändert
"Nach wie vor pro Amerika": Markus Söder macht USA-Bekenntnis
Sicherheit durch USA
Markus Söder
Mit dem Free-TV-Topspiel ins neue Jahr
"ran Fußball: Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund"
Eintracht Frankfurt v Borussia Dortmund - Bundesliga
Künstlerin Björk fordert Grönlands Unabhängigkeit – und sorgt für Verwunderung
Instagram-Aufruf
Björk
Fünf Jahre nach dem Kapitolsturm: Wie gespalten Amerika heute ist
"Weltspiegel extra: Fünf Jahre nach dem Sturm aufs Kapitol"
Sturm auf das Kapitol
Hans Sigl verrät: Das ist das Erfolgsgeheimnis vom "Bergdoktor"
ZDF-Serie
Hans Sigl lächelt.
37°: arm, abhängig, abgehängt: Frauen und Geld: Drei Frauen kämpfen um finanzielle Unabhängigkeit
Ein Leben zwischen Geldsorgen und Selbstverwirklichung
37°: Arm, abhängig, abgehängt: Frauen und Geld
"Donald Trump – Schicksalsjahre eines Präsidenten": Die Erfolgsgeschichte des Donald Trump
Trumps Rückkehr
Donald Trump
So sah "Bergretter" Sebastian Ströbel früher aus
TV-Wandel
Sebastian Ströbel im Interview
"Putins geheime Waffen (1/2)": Wie stark ist Russland wirklich?
Putins geheime Waffen (1/2)
Putins geheime Waffen (1/2)
Das machen die Dschungelcamp-Kultstars heute
Dschungelstars heute
Lorielle London
"Einsatz Seeler – Ein Lübeck-Krimi": Alle Infos zum Film mit Sebastian Ströbel
Regionalkrimi
Einsatz Seeler - Ein Lübeck-Krimi: Geld wie Heu
"Donald Trump – König im Weißen Haus?": Drama aus dem Oval Office
Trump-Doku
Donald Trump - König im Weißen Haus?
Hazel Brugger hat eine Stromrechnung über 10.000 Euro und will nicht zahlen
Update zum Ärger mit dem Stromanbieter
Ärger mit dem Stromanbieter: Hazel Brugger mit ungewöhnlicher Idee, um "Licht zu Hause" zu haben.
Ein Golden-Globe-Gewinner und ein Oscar-Kandidat: Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
DVD-Neuerscheinungen
"One Battle After Another"
"Lebenslinien: Ricky Harris – Überlebenslustig": Alle Infos zur Reportage
Ein Leben im Rampenlicht
BR/Tellux Film GmbH/Simon Koy)
"Steirerrausch": Kritik zum Landkrimi mit Adele Neuhauser
Steirischer Landkrimi
Steirerrausch
"WISO Dokumentation: My Make or Break": Reportage über die Arbeit der Gen Z
Berufseinstieg
WISO-Dokumentation: My Make or Break
"Oskars Kleid": Darum geht es im Familiendrama bei SAT.1
Alle Infos
Oskars Kleid
Sebastian Ströbel: "Man bekommt meist das zurück, was man selbst ausstrahlt"
Krimi mit Ströbel
Einsatz Seeler - Ein Lübeck-Krimi: Geld wie Heu
Diese Promis kämpfen im Dschungelcamp 2026 um die Krone
Dschungelabenteuer
Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!
Schöneberger fragt Beatrice Egli im Podcast: "Wie läuft's mit Florian?"
Schlagerstar enthüllt
Barbara Schöneberger
Dolly Parton wird 80: Die unglaubliche Karriere einer Musiklegende
Musikikone
Dolly Parton
Action an Bord: Harrison Ford rettet die "Air Force One"
Präsidenten-Action
Air Force One
Nach Netflix-Hit "The Rip": Matt Damon teilt gegen Streamingdienst aus
Kritik von Hollywood-Star
Matt Damon