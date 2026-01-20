Gesundheitsschock vor dem Dschungelcamp: Umut Tekin musste in die Notaufnahme

Home News Star-News

Schmerzen bedrohten Teilnahme

20.01.2026, 14.43 Uhr
von Wilhelm Flemmer
Umut Tekin musste vor seiner Teilnahme am Dschungelcamp in die Notaufnahme. Aufgrund starker Schmerzen drohte er, bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" auszufallen.
Umut Tekin
Wegen starker Schmerzen am Hintern befürchtete Reality-Star Umut Tekin, seine Teilnahme am diesjährigen Dschungelcamp abzusagen.   Fotoquelle: RTL

Umut Tekin gehört zu den diesjährigen Kandidaten von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!", doch starke Schmerzen am Hintern hatten die Teilnahme des Reality-Stars am Dschungelcamp infrage gestellt. Der 28-Jährige musste aufgrund der Beschwerden im Dezember die Notaufnahme aufsuchen und hatte zeitweise befürchtet, seine Beteiligung an der Show abzusagen.

"Ich konnte nicht sitzen, nicht aufs Klo, gar nichts", sagte Tekin in einem Interview mit der "Bild". Er hätte die "schlimmsten Schmerzen" in seinem "ganzen Leben" gehabt. Die Ärzte sollen eine Analvenenthrombose diagnostiziert haben, so Tekin, die "vom zu starken Pressen" herrührte.

Er habe von den Ärzten Schmerztabletten bekommen sowie eine "Salbe", die er "draufgeschmiert" habe. Durch die Schmerzen sah Tekin seine Teilnahme am Dschungelcamp zwischenzeitlich gefährdet. "Ich dachte echt, ich muss absagen", fügte er hinzu. Sein Hintern hätte ihm "fast einen Strich durch die Rechnung gemacht".

Umut Tekins Dschungelcamp-Teilnahme stand auf der Kippe

Seine Beschwerden hatte Tekin, der durch die RTL-Kuppelshow "Die Bachelorette" bekannt wurde, zuvor schon auf seinem Instagram-Kanal zum Thema gemacht. In einer Story sprach er von "brutalen, unnormalen, krassen Schmerzen". Demütig hatte er hinzugefügt: "Glaubt mir, eure Gesundheit ist das Wichtigste. Wenn die fehlt, merkt ihr, was wirklich ein Problem ist."



Dschungelcamp 2026 bei RTL: Jan Köppen spricht über Hygiene-Probleme im Camp
Im Dschungelcamp müssen die Kandidaten ohne regelmäßige Körperpflege auskommen. Moderator Jan Köppen verrät, wer die schlimmsten Gerüche verbreitet und welche Teilnehmer aus der neuen Staffel besonders auffallen könnten.
Ekel-Momente
Jan Köppen

Das schlimmste ist offenbar überstanden. Inzwischen ist Tekin laut "Bild" am Dschungelcamp in Australien angekommen. Gemeinsam mit den anderen zwölf Kandidaten, zu denen dieses Jahr unter anderem die Reality-Stars Samira Yavuz, Eva Benetatou und Patrick Romer gehören sowie der Musiker Gil Ofarim, der Schauspieler Stephen Dürr und Simone Ballack, Unternehmerin und Ex-Frau von Fußball-Star Michael Ballack.

"Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" wird ab 23. Januar auf RTL ausgestrahlt.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
