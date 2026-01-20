Gesundheitsschock vor dem Dschungelcamp: Umut Tekin musste in die Notaufnahme

Umut Tekin gehört zu den diesjährigen Kandidaten von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!", doch starke Schmerzen am Hintern hatten die Teilnahme des Reality-Stars am Dschungelcamp infrage gestellt. Der 28-Jährige musste aufgrund der Beschwerden im Dezember die Notaufnahme aufsuchen und hatte zeitweise befürchtet, seine Beteiligung an der Show abzusagen.

"Ich konnte nicht sitzen, nicht aufs Klo, gar nichts", sagte Tekin in einem Interview mit der "Bild". Er hätte die "schlimmsten Schmerzen" in seinem "ganzen Leben" gehabt. Die Ärzte sollen eine Analvenenthrombose diagnostiziert haben, so Tekin, die "vom zu starken Pressen" herrührte.

Er habe von den Ärzten Schmerztabletten bekommen sowie eine "Salbe", die er "draufgeschmiert" habe. Durch die Schmerzen sah Tekin seine Teilnahme am Dschungelcamp zwischenzeitlich gefährdet. "Ich dachte echt, ich muss absagen", fügte er hinzu. Sein Hintern hätte ihm "fast einen Strich durch die Rechnung gemacht".

Umut Tekins Dschungelcamp-Teilnahme stand auf der Kippe Seine Beschwerden hatte Tekin, der durch die RTL-Kuppelshow "Die Bachelorette" bekannt wurde, zuvor schon auf seinem Instagram-Kanal zum Thema gemacht. In einer Story sprach er von "brutalen, unnormalen, krassen Schmerzen". Demütig hatte er hinzugefügt: "Glaubt mir, eure Gesundheit ist das Wichtigste. Wenn die fehlt, merkt ihr, was wirklich ein Problem ist."

Das schlimmste ist offenbar überstanden. Inzwischen ist Tekin laut "Bild" am Dschungelcamp in Australien angekommen. Gemeinsam mit den anderen zwölf Kandidaten, zu denen dieses Jahr unter anderem die Reality-Stars Samira Yavuz, Eva Benetatou und Patrick Romer gehören sowie der Musiker Gil Ofarim, der Schauspieler Stephen Dürr und Simone Ballack, Unternehmerin und Ex-Frau von Fußball-Star Michael Ballack.

"Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" wird ab 23. Januar auf RTL ausgestrahlt.

Wenn du die Sendung auf RTL+ streamen willst, kannst du hier die 30-tägige Probeversion ausprobieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Relevante Themen dieses Artikels