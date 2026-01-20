Home News Film-News

„Punch-Drunk Love“ im ZDFneo: Paul Thomas Andersons skurrile Liebesgeschichte

Kultfilm-Tipp

„Punch-Drunk Love“ im ZDFneo: Paul Thomas Andersons skurrile Liebesgeschichte

20.01.2026, 15.38 Uhr
von Jasmin Herzog
In "Punch-Drunk Love" zeigt Adam Sandler als neurotischer Jungunternehmer Barry Egan seine schauspielerische Vielfalt und erhält seine einzige Golden-Globe-Nominierung. Paul Thomas Andersons Tragikomödie, die die einzigartige Kraft der Liebe feiert, läuft auf ZDFneo.
Punch-Drunk Love
Barry Egan (Adam Sandler) kauft große Mengen Pudding, um eine Million Vielfliegermeilen zu sammeln.  Fotoquelle: ZDF/© Columbia Pictures & Revolution Studios. All Rights Reserved.
Punch-Drunk Love
Ein Lichtblick in Barrys (Adam Sandler) Leben: Lena Leonard (Emily Watson) stört sich nicht an seinen Neurosen.  Fotoquelle: ZDF/© Columbia Pictures & Revolution Studios. All Rights Reserved.
Punch-Drunk Love
Matratzenverkäufer Dean Trumbell (Philipp Seymour Hoffman) erpresst Barry Egan.  Fotoquelle: ZDF/© Columbia Pictures & Revolution Studios. All Rights Reserved.

Barry Egan verlässt seine eintönige Lagerhalle, läuft auf die Straße und sieht ein Harmonium vor sich. In diesem Moment fährt ein Auto vorbei, gerät ins Schleudern und überschlägt sich mit ohrenbetäubendem Lärm. – Die Auftaktszene von "Punch-Drunk Love" (2002) steht stellvertretend für den ganzen Film: Sie ist schrill, grotesk und ergibt irgendwie keinen Sinn. ZDFneo zeigt die virtuose Fingerübung von Kult-Filmemacher Paul Thomas Anderson, dessen aktueller Film "One Battle After Another" als großer Favorit bei der Oscar-Verleihung im März gilt, am Dienstag, 20. Januar um 22.35 Uhr.

Die Geschichte, die der "Magnolia"-Regisseur mit selten gewordener Lakonie erzählt, fällt aus dem Rahmen standardisierter Hollywood-Produktionen: Barry Egan – Komödiensuperstar Adam Sandler ("Big Daddy", "Mr. Deeds") in seiner vielleicht besten Rolle – kommt mit dem Leben nicht zurecht. Seine Firma, die ungewöhnliche Artikel per Telefonorder vertreibt, läuft schleppend, seine sieben Schwestern nörgeln ständig an ihm herum, und eine Frau hat er bislang auch noch nicht gefunden. So überrascht es nicht, dass er sich hin und wieder mittels unkontrollierten Gewaltausbrüchen Luft verschafft. Dabei geht dann schon mal die Panoramascheibe im Haus seiner Schwester zu Bruch.

Neurosen, Einsamkeit und ein Hoffnungsschimmer

Die zwei einzigen Lichtblicke sind die attraktive Lena Leonard (Emily Watson), die seine Schwester angeschleppt hat und die sich an Barrys Neurosen nicht zu stören scheint, sowie die Bonusmeilen-Werbeaktion einer Puddingfirma. Barry ist clever genug, um zu erkennen, dass dem Unternehmen ein Fehler unterlief: Schließlich könnte er sich für ein paar Tausend Dollar Puddingbecher kaufen und damit so viele Meilen erwerben, dass er nie wieder für Flüge bezahlen müsste.

Derzeit beliebt:
>>TV-Hammer beim ZDF: Bill und Tom Kaulitz sollen "Wetten, dass ..?" moderieren
>>Peggy Lukac: Das bewegte Leben der ARD-„Heiland“-Schauspielerin
>>Ein Golden-Globe-Gewinner und ein Oscar-Kandidat: Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
>>Ein Golden-Globe-Gewinner und ein Oscar-Kandidat: Das sind die DVD-Highlights der Woche

Als er eines Nachts versehentlich bei einem Telefonsexanbieter anruft, um zu reden, und fortan vom Betreiber, dem Matratzenverkäufer Dean Trumbell (Philip Seymour Hoffman), erpresst wird, beschließt er auszubrechen und Lena, die gerade auf Hawaii weilt, hinterher zu reisen. Leider ist die Aktion mit den Puddingbechern nicht ganz so einfach wie gedacht.



ZDF plant „Wetten, dass..?“ mit Bill und Tom Kaulitz als neue Moderatoren
Bill und Tom Kaulitz von Tokio Hotel könnten die neuen Gesichter der ZDF-Kultshow "Wetten, dass..?" werden. Die Zwillinge würden damit in die Fußstapfen von Thomas Gottschalk treten, der sich nach 36 Jahren verabschiedet hat.
Show-Überraschung
Tom und Bill Kaulitz

Hinter diesem Film steckt eine klare Ambition: Weg von der Opulenz, der Intensität und Perfektion von "Magnolia", hin zu einem kleineren, leichteren und schneller fertig zu stellenden Film. Dazu ist "Punch-Drunk Love" skurril, amüsant und einfach abgefahren. Wenn es hier überhaupt um eine Aussage, um einen "Sinn" geht, dann darum, die einzigartige Kraft der Liebe zu feiern, aus den Menschen das Beste herauszuholen und ihnen dabei zu helfen, ihr Leben in den Griff zu bekommen.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Golden Globe Awards Oscars

Das könnte dich auch interessieren

Valentino Garavani ist tot: Italienischer Modeschöpfer stirbt mit 93 Jahren
Stilvolle Legende
Valentino Garavani
Action an Bord: Harrison Ford rettet die "Air Force One"
Präsidenten-Action
Air Force One
"Let's Dance"-Star Sally Özcan nach Ehe-Aus wieder vergeben
YouTuberin stellt neuen Mann vor
Sally Özcan stellt ihre neue Liebe offiziell vor.
Scarlett, Dakota und Co.: Das sind die Nackt-Regeln der Stars
Nacktklauseln im Film
Die Nackt-Regeln der Stars
"28 Days Later": Ein Klassiker des Zombie-Horrors im Free-TV
Zombie-Meilenstein
28 Days Later
So sieht "Dennis"-Darsteller Mason Gamble heute aus
Karrierewandel
Dennis (1993)
"Was ist das denn für einer?": Andrea Sawatzki fand erste Begegnung mit Christian Berkel "fürchterlich"
Schauspielpaar
"Taxi für zwei"
Sydney Sweeney: So sah sie am Anfang ihrer Karriere aus
Shootingstar Sydney
Sydney Sweeney
Faye Dunaway wird 85: Was wurde aus der Darstellerin?
Hollywood-Star
Faye Dunaway
"Avatar"-Film macht sie zur erfolgreichsten Darstellerin aller Zeiten
Neuer Rekord
Zoe Saldaña
Gesundheitsschock vor dem Dschungelcamp: Umut Tekin musste in die Notaufnahme
Schmerzen bedrohten Teilnahme
Umut Tekin
Dschungelcamp 2026 bei RTL: Jan Köppen spricht über Hygiene-Probleme im Camp
Ekel-Momente
Jan Köppen
"Wie man sich als Mama so zeigen kann": Amira Aly klagt über Hass nach Unterwäsche-Shooting
Kritik an Amira Aly
Amira Aly
Panne im SAT.1-Frühstücksfernsehen erheitert das Publikum: "Genau mein Humor"
Moderationspanne
SAT.1-Frühstücksfernsehen
5.000 Euro teurer Irrtum: Diese Bares-für-Rares-Expertise entpuppt sich als Enttäuschung
Antiquitäten-Enttäuschung
Von links: Experten Patrick Lessmann, Bianca Berding, Moderator Horst Lichter, Experten Heide Rezepa-Zabel und Detlev Kümmel
Diese Rekordsumme soll Gil Ofarim für „Dschungelcamp“-Teilnahme erhalten
RTL ist spendabel
Gil Ofarim steht vor einer grünen Fotowand.
"Die Rosenheim Cops": Wo sind die Stars heute?
Karrieren der Ex-Stars
Thomas Stielner, Karin Thaler, Joseph Hannesschläger und Regisseur Dieter Kehler bei Dreharbeiten von "Die Rosenheim-Cops" im Jahr 2000
Anja Kruse kritisiert TV-Produktionen stark: "Influencer nehmen unsere Rollen weg"
Schauspielkritik
Anja Kruse mit ernstem Blick.
Mit "Stromberg"-Star: SAT.1 startet neue Vorabendserie nach Vorbild der "Landarztpraxis"
Neue Vorabendserie
Ein Hof zum Verlieben
Exklusiv bei MagentaTV: Diese Topspiele der WM 2026 sind nicht im Free-TV
Fußball-Kracher
WM 2026
Elmar Theveßen warnt im Moma: "Aus diesem Grönland-Streit kommt man nicht raus"
Trumps Hemisphären-Plan
ZDF-"Morgenmagazin"
Hans Sigl verrät: Das ist das Erfolgsgeheimnis vom "Bergdoktor"
ZDF-Serie
Hans Sigl lächelt.
37°: arm, abhängig, abgehängt: Frauen und Geld: Drei Frauen kämpfen um finanzielle Unabhängigkeit
Ein Leben zwischen Geldsorgen und Selbstverwirklichung
37°: Arm, abhängig, abgehängt: Frauen und Geld
"Donald Trump – Schicksalsjahre eines Präsidenten": Die Erfolgsgeschichte des Donald Trump
Trumps Rückkehr
Donald Trump
So sah "Bergretter" Sebastian Ströbel früher aus
TV-Wandel
Sebastian Ströbel im Interview
"Putins geheime Waffen (1/2)": Wie stark ist Russland wirklich?
Putins geheime Waffen (1/2)
Putins geheime Waffen (1/2)
Das machen die Dschungelcamp-Kultstars heute
Dschungelstars heute
Lorielle London
"Einsatz Seeler – Ein Lübeck-Krimi": Alle Infos zum Film mit Sebastian Ströbel
Regionalkrimi
Einsatz Seeler - Ein Lübeck-Krimi: Geld wie Heu
"Donald Trump – König im Weißen Haus?": Drama aus dem Oval Office
Trump-Doku
Donald Trump - König im Weißen Haus?
Hazel Brugger hat eine Stromrechnung über 10.000 Euro und will nicht zahlen
Update zum Ärger mit dem Stromanbieter
Ärger mit dem Stromanbieter: Hazel Brugger mit ungewöhnlicher Idee, um "Licht zu Hause" zu haben.