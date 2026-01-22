Home News TV-News

"Nord bei Nordwest – Fette Ente mit Pilzen": Kritik zum ARD-Krimi mit Hinnerk Schönemann

Unerwartet ernst

"Nord bei Nordwest – Fette Ente mit Pilzen": Kritik zum ARD-Krimi mit Hinnerk Schönemann

22.01.2026, 06.00 Uhr
von Susanne Bald
"Nord bei Nordwest" kehrt mit der Wiederholung von "Fette Ente mit Pilzen" zurück. Der Krimi behandelt unerwartet ernste Themen.
Nord bei Nordwest - Fette Ente mit Pilzen
Hannah Wagner (Jana Klinge, rechts) und Hauke Jacobs (Hinnerk Schönemann) ermitteln im Umfeld des neuen chinesischen Restaurants in Schwanitz. Tierärztin Jule Christiansen (Marleen Lohse) ist als selbsternannte dritte Spürnase im Team natürlich ebenfalls im Einsatz.  Fotoquelle: NDR/Gordon Timpen
Nord bei Nordwest - Fette Ente mit Pilzen
Nicht nur die flüchtende Frau kam bei dem Zusammenstoß mit einem Motorrad zu Tode, sondern auch dessen Fahrer. Die Schwanitzer Bestatter Frau Bleckmann (Regine Hentschel, zweite von rechts) und Herr Töteberg (Stephan A. Tölle, rechts) geraten mit denen des Nachbarortes Alexandra Witt (Andrea Gerhard) und Daniel Mendt (Volker Zack) aneinander.  Fotoquelle: NDR/Boris Laewen
Nord bei Nordwest - Fette Ente mit Pilzen
Was führt Hui Rén (Yu Fang), der Chef des Restaurants "Mandarin", im Schilde, weshalb hat er die junge Frau verfolgt, bis sie von einem Motorrad angefahren wurde und starb? So viel sei verraten: Es ist nicht alles, wie es zunächst scheint in "Nord bei Nordwest".   Fotoquelle: NDR/Gordon Timpen
Nord bei Nordwest - Fette Ente mit Pilzen
Hauke (Hinnerk Schönemann, zweiter von links) muss mit Kriminaltechniker Puttkammer (Joshy Peters, links) am Unfallort den Streit zwischen den Bestattern Herrn Töteberg (Stephan A. Tölle, dritter von links) und Frau Bleckmann (Regine Hentschel, dritte von rechts) sowie Alexandra Witt (Andrea Gerhard) und Daniel Mendt (Volker Zack) schlichten.   Fotoquelle: NDR/Boris Laewen
Nord bei Nordwest - Fette Ente mit Pilzen
Mehmet (Cem Ali Gültkin) hat eine weitere Geschäftsidee: Er bietet mit einer Drohne geschossene Luftaufnahmen zum Verkauf an. Eine seiner Kundinnen ist eine Mitarbeiterin (Yvonne Yung Hee Bormann) des neuen chinesischen Restaurants.  Fotoquelle: NDR/Christine Schroeder
Nord bei Nordwest - Fette Ente mit Pilzen
Schweren Herzens verabschiedet sich Hannah Wagner (Jana Klinge) von ihrem Kollegen Hauke (Hinnerk Schönemann). Sie hat im Urlaub ihren Traummann kennengelernt, mit dem sie ein neues Leben weit weg von Schwanitz beginnen möchte.   Fotoquelle: NDR/Gordon Timpen
Nord bei Nordwest - Fette Ente mit Pilzen
Jule (Marleen Lohse) hat zwei Dalmatiner aus Griechenland mitgebracht. Doch kaum ist sie mit ihnen in Schwanitz angekommen, werden die Tiere gestohlen. Jule hat sofort das neue chinesische Restaurant in Verdacht. Man weiß ja, was in China so gegessen wird ... Im Fall "Fette Ente mit Pilzen" wird augenzwinkernd mit Klischees gespielt.  Fotoquelle: NDR/Gordon Timpen
Nord bei Nordwest - Fette Ente mit Pilzen
Alle Mitarbeiter des neuen Restaurants "Mandarin" wirken auf die Schwanitzer Polizisten irgendwie verdächtig, auch David Kern (Sebastian J. Doppelbauer). Dient das Restaurant in Wahrheit nur der Geldwäsche?  Fotoquelle: NDR/Gordon Timpen
Nord bei Nordwest - Fette Ente mit Pilzen
Jule (Marleen Lohse) und Hauke (Hinnerk Schönemann) haben sich im neuen China-Restaurant "Mandarin" mit Hannah und deren Verlobtem verabredet. Während sie auf sie warten, erklärt Jule Hauke, dass sie glaubt, jemand vom Restaurant habe ihre Dalmatiner gestohlen. Und auch sonst kommt ihr der Laden verdächtig vor.  Fotoquelle: NDR/Gordon Timpen

Kurz vor Weihnachten verkündeten Hinnerk Schönemann, Marleen Lohse und Jana Klinge, die Stars der ARD-Krimireihe "Nord bei Nordwest", in den sozialen Medien eine frohe Botschaft für ihre Fans: Statt bisher drei Filmen werde es ab sofort ganze vier im Jahr geben! Kein Wunder: Die Ende 2014 gestartete ARD/NDR-Koproduktion hat an Beliebtheit bis heute nichts eingebüßt. Im Schnitt erreichen die Filme Quoten von 7,26 Millionen Zuschauern, die Folge "Im Namen des Vaters" knackte 2021 sogar die Zehn-Millionen-Marke.

ARD
Nord bei Nordwest – Fette Ente mit Pilzen
TV-Krimi • 22.01.2026 • 20:15 Uhr

Los geht es 2026 allerdings nicht mit einer neuen "Nord bei Nordwest"-Folge, sondern mit der Wiederholung eines Falls aus dem vergangenen Jahr: "Fette Ente mit Pilzen" (Regie: Steffi Doehlemann), zu sehen am Donnerstagabend, erreichte bei der Erstausstrahlung 7,68 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Der 25. Film der Reihe ist einmal mehr ein sehr spezieller. Diesmal versuchte sich Drehbuchautor Holger Karsten Schmidt ("Lost in Fuseta") an einem "Agenten-Krimi mit Thriller-Momenten", wie die Redakteure Donald Kraemer (NDR) und Katja Kirchen (ARD Degeto Film) zum Jubiläumsfall schrieben.

Derzeit beliebt:
>>Was Sie noch nicht über "Die drei ???" wussten
>>"Ein mächtiger Gegner": Alle Infos zur spannenden Miniserie bei ARTE
>>"Nord bei Nordost – Jagd in die Vergangenheit": Kritik zum neuen Fall mit Cordelia Wege
>>Stasi-Geheimnisse im Harz: Der brisante Hintergrund von „Harter Brocken – Die Erpressung“

Hauke und die Frauen

Klingt ernst, ist es auch. Was nicht bedeutet, dass der für die Reihe typische Humor, der einen großen Teil ihres Charmes ausmacht, zu kurz kommt. Besonders in der "Dreiecksbeziehung" zwischen dem auf zwischenmenschlicher Eben stets überforderten Hauke (Hinnerk Schönemann) und seiner Kollegin Hannah Wagner (Jana Klinge) und Tierärztin Jule Christiansen (Lohse). Auch diesmal knistert es wieder zwischen dem Ermittler und den Frauen. "Der Kuss, zu dem es nicht kommt, ist in Schwanitz mehr als nur ein verhinderter Kuss. Er ist ein Versprechen", sagen Kraemer und Kirchen. Und das wird auch diesmal gehalten.

Wie wichtig Hannah für Hauke ist, kann er in diesem Fall wahrlich nicht verheimlichen, so unbeholfen und teenagerhaft eifersüchtig reagiert er auf ihre Offenbarung, dass sie im Urlaub einen gewissen Kevin kennengelernt und sich mit ihm verlobt habe. Mehr noch: Sie kündigt und wird in wenigen Tagen Schwanitz verlassen. Uff. "Das klingt ja ... wirklich gut ...", müht sich Hauke sichtlich ab. "Das sind ganz tolle Neuigkeiten ... da kann ich Sie nur zu beglückwünschen ... da freu ich mich ganz sehr für Sie, ganz doll." Am Abend sollen er und Jule besagten Kevin kennenlernen, und zwar im gerade neu eröffneten Chinarestaurant "Mandarin" – dem Dreh- und Angelpunkt des Films.

Ein dubioses China-Restaurant und jede Menge augenzwinkernde Klischees

Offensichtlicher kann es nicht sein, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Zu jeder Tageszeit ist das Etablissement in zwielichtig-spelunkiges, düster-rötliches Licht getaucht. Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter benehmen sich äußerst verdächtig und distanziert. Jule ist überzeugt, dass die beiden Hunde, die ihr kurz zuvor gestohlen wurden, hier gelandet sind – und zwar auf der Speisekarte. Ihr Gericht "Die Sänfte des Himmels" sei jedenfalls nie und nimmer aus Schweinefleisch gewesen. Hauke dagegen ist sicher: Sein "Der Löwe von Dödelhausen" war definitiv aus Schwein.

Nicht die einzigen China-Klischees im Film, dazu kommen noch Scherze über Glückskekse oder auch die Vermutung, dass die beiden Löwen vor dem "Mandarin" ein Kennzeichen für die Triaden seien, also das organisierte Verbrechen. Aber bevor es nun Beschwerden hagelt – das Ganze ist so überzogen, dass die satirische Absicht klar ist: "Nicht nur unsere Charaktere, auch die Zuschauer werden sich in diesem Film selbst bei Vorurteilen ertappen", verspricht Regisseurin Steffie Doehlemann.

"Bares für Rares": Versechsfachter Wunschpreis & geheimer Goldschatz
Nach einer Pause wegen Wintersport-Übertragungen kehrt "Bares für Rares" zurück. Von einem weit übertroffenen Wunschpreis und einer herben Enttäuschung.
Sendung vom 19. Januar
Die Experten Colmar Schulte-Goltz, Wendela Horz und Annika Raßbach stehen mit Moderator Horst Lichter im "Bares für Rares"-Studio nebeneinander, dabei lächeln sie in die Kamera.

Wenig später ist es allerdings nicht ein gestohlener Hund, sondern eine bei einem Unfall zu Tode gekommene Chinesin, die Hauke und Hannah erneut ins "Mandarin" führt. Sie finden heraus, dass die Frau vor jemandem floh, ehe sie überfahren wurde. Der Verfolger, so Zeugen, sei ebenfalls ein Asiate gewesen. Es dauert nicht lange, und es kristallisiert sich ein Verdacht heraus: Ist das Restaurant womöglich nur Tarnung für Geldwäsche-Geschäfte?

Nun: Nicht alles ist, wie es zunächst scheint in "Fette Ente mit Pilzen" – der Titel ist übrigens eine Hommage an den verstorbenen Cartoonisten Martin Perscheid, der den Begriff in einem seiner Werke verwendete. Die Hintergründe des Falls sind am Ende ganz andere und haben, ohne zuviel zu verraten, mit der Situation der uigurischen Minderheit in China zu tun.

Ungewöhnlich ernstes Thema

Von ihrer "Unterbringung in Lagern, Zwangsarbeit, Umerziehung bis hin zu Geburtenreduzierungen durch Sterilisierungen usw." habe er bereits vor dem Film gewusst, erklärt Autor Holger Karsten Schmidt. "Als sich dann in den Medien auch noch Berichte darüber mehrten, dass China nicht nur in Deutschland inoffizielle 'Polizeistationen' unterhält, die unter anderem dazu dienen, regimekritische hier lebende Chinesen persönlich unter Druck zu setzen, zu bedrohen und zu erpressen, habe ich mich dazu entschlossen, genau das zum Hintergrund der nächsten 'Nord bei Nordwest'-Folge zu machen." Zu seiner Überraschung und Freude waren Produktion und Redaktion sofort einverstanden.

Es ist ungewöhnlich und löblich, dass sich die eher dem Genre Schmunzelkrimi zuzuordnende Reihe eines so ernsten politischen Themas annimmt. "Ich finde das sehr mutig und gut", stimmt Hauptdarsteller Schönemann zu. "Mit einem Krimiformat erreicht man ja auch noch eine andere und vielleicht größere Zielgruppe als mit einer Dokumentation."

In den kommenden beiden Wochen geht es dann los mit den ersten der geplanten vier neuen Filme von "Nord bei Nordwest". Den Anfang macht Film Nummer 28 mit dem Titel "Pechmarie", gefolgt von "Blindgänger" Anfang Februar. Beide Krimis sind bereits seit Silvester in der Mediathek abrufbar.

Nord bei Nordwest – Fette Ente mit Pilzen – Do. 22.01. – ARD: 20.15 Uhr

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Nord bei Nordwest

Das könnte dich auch interessieren

Ein Mordfall mit realem Hintergrund: Marie Brand deckt dunkle Medizin-Geschichten auf
"Marie Brand und die verlorenen Kinder"
Marie Brand und die verlorenen Kinder
Unerfüllte Gefühle und falsche Hoffnungen: Der emotionale Kern des Krimis
"Nord bei Nordwest: Ho Ho Ho!"
"Nord bei Nordwest - Ho Ho Ho!"
Mechthild Großmann in ihrem letzten Fall als Wilhelmine Klemm
"Tatort: Die Erfindung des Rades"
"Tatort: Die Erfindung des Rades"
Knallharter Krimi: „Die Füchsin“ zwischen Diplomaten & Geheimdienst
"Die Füchsin – Rachespiel"
"Die Füchsin - Das Rachespiel"
Comeback von Heiner Lauterbach: Der Ex-Kommissar schlägt wieder zu!
"Hagen Benz – Das Böse in dir"
Hagen Benz - Das Böse in dir
Witz und Tragik: "Marie Brand" feiert ihr 30. Krimi-Jubiläum
"Marie Brand und der überwundene Tod"
"Nord bei Nordwest – Auf der Flucht": Lohnte sich der ARD-Krimi mit Hinnerk Schönemann?
Spannung und Humor
Marleen Lohse über „Nord bei Nordwest“-Dreh: „Das war richtig schlimm“
Exklusiv bei „Inas Nacht“
Marleen Lohse in einer braunen Jacke.
Justizirrtum im ARD-Krimi: Sitzt der Falsche im Gefängnis?
"Im Namen der Wahrheit – Traue Niemandem"
Entführung in Passau: Wird Frederike Bader ihre Tochter retten?
"Bis auf den Knochen. Ein Krimi aus Passau"
Jan Köppen von Instagram-Kommentaren erschrocken: "Dass man Leuten so Sachen schreibt ..."
Jan Köppens Look
Jan Köppen
Fans kritisieren Silvester-Nacht der Kaulitz-Bruder – die wehren sich
Tom und Bill
Bill und Tom Kaulitz
"Dschungelcamp" 2026: RTL verkündet überraschende Neuerungen
Es geht wieder los!
"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus"
Sophia Thomalla und ihre Ex-Partner: Musiker, Sportler und viel Aufmerksamkeit
Prominente Ex-Beziehungen
Sophia Thomalla ist seit 2021 mit Tennis-Profi Alexander Zverev liiert.
GNTM-Aus nach einer Runde: Das steckte hinter Sophia Thomallas Rauswurf
Schnelles Ende in der Casting-Show
Keine Chance bei Heidi Klums "GNTM": Nach der ersten Runde musste Sophia Thomalla die Casting-Show verlassen.
Sarah Engels meldet sich nach Hassnachrichten völlig aufgelöst: "Das macht mich so wütend"
Social-Media-Kritik
Sarah Engels
Eurovision Song Contest: Diese Künstler wollen Deutschland in Wien vertreten
Wer setzt sich durch?
Die Musiker Abor & Tynna auf der ESC-Bühne 2025.
Giovanni Zarrella gegen Andrea Kiewel? Neue Diskussion um Live-Musik im ZDF-Fernsehgarten
Schlager-Open-Air am Lerchenberg
Giovanni Zarrella präsentiert im Sommer eine neue Sendung auf dem Gelände des "ZDF-Fernsehgartens".
Sichtlich bewegt: Giovanni Zarrella erzählt von den Ängsten seiner Mutter
Schlagerstar berührt mit TV-Statement
Giovanni Zarrella ist auf Erfolgskurz. Ob als Moderator oder Sänger, der Entertainer kann sich über zahlreiche Fans freuen. Doch seine Mutter macht sich Sorgen über die Zukunft in Deutschland.
Giovanni Zarrella spaltet mit Trinkgeld-Geständnis die Fans
Gastronomie-Insider
Giovanni Zarrella
Elf Jahre alter Rekord von Helene Fischer: Dieser Star hat ihn gebrochen
"Atemlos" abgelöst
Maite Kelly auf der Bühne.
Das ist der berühmte Ehemann von Barbara Wussow
Berühmtes Paar
Barbara Wussow und Albert Fortell.
Ex-DSDS-Finalistin Janina El Arguioui teilt große Transformation: "Ich habe mich halbiert"
Körperliche Transformation
Janina El Arguioui
Heute im TV: Mit diesem Film holte sich Jeff Bridges seinen überfälligen Oscar
Jeff Bridges' Oscar-Rolle
Crazy Heart
Strack-Zimmermann fordert ein selbstbewusstes Europa gegen Trump
Nach Grönland-Drohungen
ZDF-"Morgenmagazin"
"Bares für Rares": Versechsfachter Wunschpreis & geheimer Goldschatz
Sendung vom 19. Januar
Die Experten Colmar Schulte-Goltz, Wendela Horz und Annika Raßbach stehen mit Moderator Horst Lichter im "Bares für Rares"-Studio nebeneinander, dabei lächeln sie in die Kamera.
"Das hat mich immer begleitet": Atze Schröder spricht offen über Angst vor Geldsorgen
Comedy und Geld
"Das! Rote Sofa"
"Thelma & Louise"-Star wird 70: Was macht Geena Davis eigentlich heute?
Hollywood-Ikone
Geena Davis
Start von "Promis unter Palmen" wird verschoben – schuld ist das RTL-Dschungelcamp
Reality-TV Startverschiebung
Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!
ARD zeigt Primetime-Premiere: Tragikomödie über Schuld, Freundschaft und Kunst
"Die Frau in Blau"
Die Frau in Blau