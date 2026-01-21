Home News TV-News

Eurovision Song Contest: Diese Künstler wollen Deutschland in Wien vertreten

Wer setzt sich durch?

Eurovision Song Contest: Diese Künstler wollen Deutschland in Wien vertreten

21.01.2026, 12.25 Uhr
von Ingo Gatzer
Wer wird Deutschland beim Eurovision Song Contest 2026 in Wien vertreten? Zehn spannende Acts stehen zur Auswahl.
Die Musiker Abor & Tynna auf der ESC-Bühne 2025.
Wer wird auf Abor & Tynna folgen?  Fotoquelle: picture alliance / Mandoga Media

Am 16. Mai 2026 findet in der Wiener Stadthalle das Finale des 70. Eurovision Song Contest (ESC) statt. Zuvor gilt es aber noch, den passenden deutschen Beitrag zu finden. Das soll am 28. Februar geschehen. Einer der folgenden Acts wird Deutschland in Österreich vertreten.

Das sind die möglichen deutschen ESC-Kandidaten 2026

Sarah Engels

Sie ist die große Bekannte: Die Sängerin erreichte 2011 bei „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) Platz zwei und veröffentlichte bereits mehrere Alben. Die ESC-Teilnahme mit ihrem Song „Fire“, der von der Befreiung aus einer toxischen Lage handelt, bedeutet für sie: „Mut, Zusammenhalt, Kraft und den Glauben an sich selbst zu vermitteln“.

Molly Sue

Eine DSDS-Vergangenheit hat auch Molly Sue. Die chronisch kranke, aber dennoch meistens mit einem fröhlichen Lächeln auftretende Sängerin präsentiert mit „Optimist (Ha Ha Ha)“ einen autobiografisch gefärbten Beitrag. Der handelt von Schmerzen und inneren Kämpfen, die sich hinter der Persönlichkeitsfassade abspielen können. Glück ist für die 25-Jährige, „auf der Bühne zu stehen und zu singen“.

Derzeit beliebt:
>>Sichtlich bewegt: Giovanni Zarrella erzählt von den Ängsten seiner Mutter
>>Giovanni Zarrella verrät seine ungewöhnliche Trinkgeld-Regel
>>Elf Jahre alter Rekord von Helene Fischer: Dieser Star hat ihn gebrochen
>>"Lebenslinien: Ricky Harris – Überlebenslustig": Alle Infos zur Reportage

Malou Lovis

Schon einen Musikwettbewerb gewonnen hat Malou Lovis – nämlich die 13. Staffel von „The Voice of Germany“. Danach begleitete sie Tokio Hotel auf ihrer Europatournee und brachte im letzten Jahr das erste Album heraus. Ihr Wettbewerbssong „When I’m With You“ handelt von Liebe und Queerness. Für die 26-Jährige ist Musik „nicht nur Leidenschaft, sondern auch Verantwortung“.

Wavvyboi

Der nicht-binäre Künstler verbindet persönliche Texte, in denen er Ängste und Erfahrungen thematisiert, mit wuchtigen Gitarrenriffen. Ein Beispiel dafür ist sein Song „black glitter“, der zeigen soll, „dass es okay ist, dass wir anders sind“. Der 28-Jährige möchte mit seiner Persönlichkeit und Musik „ein starkes Zeichen setzen – für Sichtbarkeit und Diversität“.

MYLE

Der 25-jährige MYLE sieht sich beim ESC bestens aufgehoben: „Als deutsch-amerikanischer Künstler trage ich den Wunsch in mir, zwei Kulturen miteinander zu verbinden. Genau dafür ist der ESC für mich die perfekte Bühne.“ Der in Ravensburg aufgewachsene Musiker verschmilzt im hoffnungsfrohen Song „A OK“ Gitarrenpop mit einem hymnischen Chorus.

BELA

BELA ist zwar erst 23, macht aber schon seit sieben Jahren intensiv Musik. Mit „Herz“ versucht sich der Berliner an einem Spagat zwischen tanzbarem Deutsch-Pop und einem Text, der von Mut und Selbstzweifeln handelt. Für ihn ist der ESC „die Chance, Menschen mit meinen Songs zu erreichen, die vielleicht noch nie von mir gehört haben“.

Laura Nahr

Laura Nahr wuchs in Magdeburg auf, verbrachte aber auch einige Zeit in London. Ihre Debüt-EP veröffentlichte die Singer-Songwriterin im letzten Jahr. In ihrem Popsong „Wonderland“ geht es um die Sinnsuche und das Erwachsenwerden. Die 25-Jährige findet, dass der ESC optimal zu ihr passt, denn die „Offenheit und emotionale Vielfalt spiegeln genau das wider, was ich mit meiner Musik erreichen möchte“.

Ragazzki

Ragazzki ist ein frisch gegründetes Duo, das aus Marti Fischer und David Starosciak besteht. Die beiden kombinieren in ihrem Song „Ciao Ragazzki“ auf spaßige Weise Italo-Sounds mit Polska-Beats. Ihr Versprechen: „Mit unseren knallenden 80er-Disco-Beats reißen wir alle Nonnas und Babunias vom Hocker.“

Dreamboys The Band

Anders als es der Name vermuten ließe, besteht diese Kombo aus vier jungen Frauen, die seit letztem Jahr zusammen singen. Warum? „Wir haben erkannt, dass es eine unglaubliche Bereicherung ist, gemeinsam mehrstimmig zu singen, und dass es die Herzen vieler Menschen berühren kann.“ Der ESC-Song der vier Freundinnen heißt „Jeanie“.

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.

Das könnte dich auch interessieren

Hazel Brugger hat eine Stromrechnung über 10.000 Euro und will nicht zahlen
Update zum Ärger mit dem Stromanbieter
Ärger mit dem Stromanbieter: Hazel Brugger mit ungewöhnlicher Idee, um "Licht zu Hause" zu haben.
Mit Barbara Schöneberger aus dem Quotentief? Stefan Raab startet neues RTL-Quiz
Quizshow-Duo
Wer weiß wie wann was war?
Das Vermögen von Beatrice Egli: Was hat ihr Ex-Freund damit zu tun?
So lebt sie
Beatrice Egli verdient viel Geld – und wohnt trotzdem bescheiden.
Nicht nur Schlagerglanz: Das schwere Leben hinter Michelles Karriere
Einblicke in ihr Leben
Michelle lächelt in die Kamera.
Michelle schließt Schlager-Comeback endgültig aus: Was hat sie vor?
Kein Zurück mehr
Schlagerstar Michelle sitzt auf einem Stuhl.
ESC-Vorentscheid: Barbara Schöneberger moderiert gemeinsam mit Hazel Brugger
ESC-Vorentscheid 2026
"Eurovision Song Contest - Das Deutsche Finale 2026"
Helene Fischer irritiert bei ihrem Comeback in Florian Silbereisens „Schlagerchampions“
"Schlagerchampions – Das große Fest der Besten"
Helene Fischer und Florian Silbereisen
Im Free-TV: ARTE zeigt "Beckenbauer – Der letzte Kaiser"
Fußball-Doku
Beckenbauer. Der letzte Kaiser
Ralph Siegels unerfüllter Wunsch: Warum Helene Fischer seine Songs ablehnte
Musiklegende packt aus
Helene Fischer steht auf der Bühne
Handball-EM 2026: Deutschland – Österreich: Alle Infos zur Übertragung
Wer ist der Favorit?
Handball-Europameisterschaft 2026: Deutschland - Österreich
Giovanni Zarrella gegen Andrea Kiewel? Neue Diskussion um Live-Musik im ZDF-Fernsehgarten
Schlager-Open-Air am Lerchenberg
Giovanni Zarrella präsentiert im Sommer eine neue Sendung auf dem Gelände des "ZDF-Fernsehgartens".
Das ist der berühmte Ehemann von Barbara Wussow
Berühmtes Paar
Barbara Wussow und Albert Fortell.
Ex-DSDS-Finalistin Janina El Arguioui teilt große Transformation: "Ich habe mich halbiert"
Körperliche Transformation
Janina El Arguioui
Heute im TV: Mit diesem Film holte sich Jeff Bridges seinen überfälligen Oscar
Jeff Bridges' Oscar-Rolle
Crazy Heart
Strack-Zimmermann fordert ein selbstbewusstes Europa gegen Trump
Nach Grönland-Drohungen
ZDF-"Morgenmagazin"
"Bares für Rares": Versechsfachter Wunschpreis & geheimer Goldschatz
Sendung vom 19. Januar
Die Experten Colmar Schulte-Goltz, Wendela Horz und Annika Raßbach stehen mit Moderator Horst Lichter im "Bares für Rares"-Studio nebeneinander, dabei lächeln sie in die Kamera.
"Das hat mich immer begleitet": Atze Schröder spricht offen über Angst vor Geldsorgen
Comedy und Geld
"Das! Rote Sofa"
"Thelma & Louise"-Star wird 70: Was macht Geena Davis eigentlich heute?
Hollywood-Ikone
Geena Davis
Start von "Promis unter Palmen" wird verschoben – schuld ist das RTL-Dschungelcamp
Reality-TV Startverschiebung
Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!
ARD zeigt Primetime-Premiere: Tragikomödie über Schuld, Freundschaft und Kunst
"Die Frau in Blau"
Die Frau in Blau
„Aktenzeichen XY… Ungelöst“ startet ins neue Jahr mit besonders grausamen Fällen
True Crime im Zweiten
"Aktenzeichen XY... Ungelöst"
„Monicas Meistermacher“: Monica Lierhaus trifft Jürgen Klopp bei RTL
Trainerlegenden
Jürgen Klopp
„Little Miss Sunshine“ wird 20: Die Tragikomödie, die Kino-Geschichte schrieb
Abigail Breslins Werdegang
Was wurde aus Abigail Breslin
Lilian Klebow über Mental Load, Familie und warum Frauen oft alles tragen
"SOKO Wien"-Star im Interview
Lilian Klebow im Interview
Neue Serie bei Prime Video: „Steal“ erzählt vom perfekten Milliarden-Coup
Gaunertruppe raubt Pensionsfonds
Steal
„Punch-Drunk Love“ im ZDFneo: Paul Thomas Andersons skurrile Liebesgeschichte
Kultfilm-Tipp
Punch-Drunk Love
ZDF plant „Wetten, dass..?“ mit Bill und Tom Kaulitz als neue Moderatoren
Show-Überraschung
Tom und Bill Kaulitz
Peggy Lukac: Das bewegte Leben der ARD-„Heiland“-Schauspielerin
Wendungen und Krisen
Die Heiland - Wir sind Anwalt
Valentino Garavani ist tot: Italienischer Modeschöpfer stirbt mit 93 Jahren
Stilvolle Legende
Valentino Garavani
Gesundheitsschock vor dem Dschungelcamp: Umut Tekin musste in die Notaufnahme
Schmerzen bedrohten Teilnahme
Umut Tekin