Eurovision Song Contest: Diese Künstler wollen Deutschland in Wien vertreten

Am 16. Mai 2026 findet in der Wiener Stadthalle das Finale des 70. Eurovision Song Contest (ESC) statt. Zuvor gilt es aber noch, den passenden deutschen Beitrag zu finden. Das soll am 28. Februar geschehen. Einer der folgenden Acts wird Deutschland in Österreich vertreten.

Molly Sue Eine DSDS-Vergangenheit hat auch Molly Sue. Die chronisch kranke, aber dennoch meistens mit einem fröhlichen Lächeln auftretende Sängerin präsentiert mit „Optimist (Ha Ha Ha)“ einen autobiografisch gefärbten Beitrag. Der handelt von Schmerzen und inneren Kämpfen, die sich hinter der Persönlichkeitsfassade abspielen können. Glück ist für die 25-Jährige, „auf der Bühne zu stehen und zu singen“.

Malou Lovis Schon einen Musikwettbewerb gewonnen hat Malou Lovis – nämlich die 13. Staffel von „The Voice of Germany“. Danach begleitete sie Tokio Hotel auf ihrer Europatournee und brachte im letzten Jahr das erste Album heraus. Ihr Wettbewerbssong „When I’m With You“ handelt von Liebe und Queerness. Für die 26-Jährige ist Musik „nicht nur Leidenschaft, sondern auch Verantwortung“.

Wavvyboi Der nicht-binäre Künstler verbindet persönliche Texte, in denen er Ängste und Erfahrungen thematisiert, mit wuchtigen Gitarrenriffen. Ein Beispiel dafür ist sein Song „black glitter“, der zeigen soll, „dass es okay ist, dass wir anders sind“. Der 28-Jährige möchte mit seiner Persönlichkeit und Musik „ein starkes Zeichen setzen – für Sichtbarkeit und Diversität“.

MYLE Der 25-jährige MYLE sieht sich beim ESC bestens aufgehoben: „Als deutsch-amerikanischer Künstler trage ich den Wunsch in mir, zwei Kulturen miteinander zu verbinden. Genau dafür ist der ESC für mich die perfekte Bühne.“ Der in Ravensburg aufgewachsene Musiker verschmilzt im hoffnungsfrohen Song „A OK“ Gitarrenpop mit einem hymnischen Chorus.

BELA BELA ist zwar erst 23, macht aber schon seit sieben Jahren intensiv Musik. Mit „Herz“ versucht sich der Berliner an einem Spagat zwischen tanzbarem Deutsch-Pop und einem Text, der von Mut und Selbstzweifeln handelt. Für ihn ist der ESC „die Chance, Menschen mit meinen Songs zu erreichen, die vielleicht noch nie von mir gehört haben“.

Laura Nahr Laura Nahr wuchs in Magdeburg auf, verbrachte aber auch einige Zeit in London. Ihre Debüt-EP veröffentlichte die Singer-Songwriterin im letzten Jahr. In ihrem Popsong „Wonderland“ geht es um die Sinnsuche und das Erwachsenwerden. Die 25-Jährige findet, dass der ESC optimal zu ihr passt, denn die „Offenheit und emotionale Vielfalt spiegeln genau das wider, was ich mit meiner Musik erreichen möchte“.

Ragazzki Ragazzki ist ein frisch gegründetes Duo, das aus Marti Fischer und David Starosciak besteht. Die beiden kombinieren in ihrem Song „Ciao Ragazzki“ auf spaßige Weise Italo-Sounds mit Polska-Beats. Ihr Versprechen: „Mit unseren knallenden 80er-Disco-Beats reißen wir alle Nonnas und Babunias vom Hocker.“

Dreamboys The Band Anders als es der Name vermuten ließe, besteht diese Kombo aus vier jungen Frauen, die seit letztem Jahr zusammen singen. Warum? „Wir haben erkannt, dass es eine unglaubliche Bereicherung ist, gemeinsam mehrstimmig zu singen, und dass es die Herzen vieler Menschen berühren kann.“ Der ESC-Song der vier Freundinnen heißt „Jeanie“.