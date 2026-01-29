Hauke und die Suche nach dem Glück

Home News TV-News

"Nord bei Nordwest – Pechmarie"

Dienstkuss oder mehr? Liebeswirbel bei den Ermittlungen

29.01.2026, 07.00 Uhr
von Susanne Bald
Statt bisher drei gibt es nun vier "Nord bei Nordwest"-Filme pro Jahr. Der Auftakt mit "Pechmarie" überrascht Fans und stellt philosophische Fragen über Glück.
Nord bei Nordwest - Pechmarie
Ab diesem Jahr kommen Hinnerk Schönemann als Hauke Jacobs, Marleen Lohse als Jule Christiansen (Mitte) und Jana Klinge als Hannah Wagner viermal im Jahr mit neuen "Nord bei Nordwest"-Filmen ins Erste. Zunächst gibt es zwei neue Filme, der Rest wird später im Jahr gezeigt.  Fotoquelle: NDR/Gordon Timpen
Nord bei Nordwest - Pechmarie
Jule (Marleen Lohse) kümmert sich um Marie (Anne Zander), nachdem ihr Bruder getötet wurde. Da Jule die Gebärdensprache beherrscht, kann sie der Polizei auch bei der Befragung von Marie helfen, denn die junge Frau ist stumm.   Fotoquelle: NDR/Gordon Timpen
Nord bei Nordwest - Pechmarie
Moritz Hansen (Pascal Houdos) konnte sich gerade noch nach Hause schleppen und mit dem Finger ein Zeichen für seine Schwester Marie (Anne Zander) in den Boden malen, ehe er starb.   Fotoquelle: NDR/Gordon Timpen
Nord bei Nordwest - Pechmarie
Jule (Marleen Lohse, zweite von links) und Bestatter Töteberg (Stephan A. Tolle) haben ihren ersten Einsatz als Rettungssanitäter, nachdem Bine Pufal (Victoria Fleer) die leblosen Menschen gefunden hat. Allerdings komen sie zu spät.  Fotoquelle: NDR/Gordon Timpen
Nord bei Nordwest - Pechmarie
Hauke (Hinnerk Schönemann) weiß mit Hund Holly (Fritz) gut umzugehen. Im Umgang mit seiner Kollegin Hannah und der Tierärztin und inoffiziellen Ko-Ermittlerin Jule ist er dagegen nicht ganz so begabt.  Fotoquelle: NDR/Gordon Timpen
Nord bei Nordwest - Pechmarie
Jedes Mal was Neues: In "Pechmarie" ist Mehmet Ösker (Cem Ali Gültekin) unter die Losverkäufer gegangen. Er findet, dass man Glück erzwingen kann - wenn man genug Lose kauft.  Fotoquelle: NDR/Gordon Timpen
Nord bei Nordwest - Pechmarie
Mehmet (Cem Ali Gültekin, Mitte, mit Hinnerk Schönemann) ist im neuen Film "Pechmarie" nicht nur als Losverkäufer tätig. Er überzeugt Wirtin Bine Pufal (Victoria Fleer) auch so von seinen Kochkünsten, dass sie ihn einstellt.   Fotoquelle: NDR/Gordon Timpen
Nord bei Nordwest - Pechmarie
Marie Hansen (Anne Zander) hatte so oft Pech in ihrem Leben. Ob die Lose endlich das ersehnte Glück für sie bereithalten?  Fotoquelle: NDR/Gordon Timpen
Nord bei Nordwest - Pechmarie
Wird er sich jemals für eine von beiden entscheiden? Hauke (Hinnerk Schönemann) verbindet sowohl mit Kollegin Hannah Wagner (Jana Klinge, Mitte) als auch Tierärztin Jule Christiansen (Marleen Lohse) mehr als Freundschaft.   Fotoquelle: NDR/Gordon Timpen
"Nord bei Nordwest - Pechmarie"
Was sucht Oliver Mienle (Patrick von Blume) von der Abteilung für interne Ermittlungen im Haus von Marie? Vermutet er das Geld aus dem Drogendeal dort?  Fotoquelle: NDR/Gordon Timpen

Statt dreier "Nord bei Nordwest"-Filme wird es ab sofort insgesamt vier pro Jahr geben. Mit dieser frohen Botschaft überraschten die Hauptdarsteller Hinnerk Schönemann, Marleen Lohse und Jana Klinge kurz vor Weihnachten ihre Fans. Am Donnerstagabend im Ersten sowie vorab in der Mediathek ermitteln sie in ihrem ersten von zunächst zwei neuen Fällen: "Pechmarie" (Buch: Holger Karsten Schmidt, Regie: Joana Vogdt). Der Fall um vier Tote führt das Trio nicht nur zu einer Frau, die das Pech anzuziehen scheint, sondern auch zur philosophischen Frage nach dem Glück.

ARD
"Nord bei Nordwest – Pechmarie"
TV-Krimi • 29.01.2026 • 20:15 Uhr

Die drei Unbekannten, die tot auf einem Wanderparkplatz liegen, wurden eindeutig erschossen. Ein weiterer Mann, Moritz Hansen, kann sich noch nach Hause zu seiner Schwester Marie (Anne Zander) schleppen, ehe auch er tot zusammenbricht. Ganz offensichtlich handelt es sich um eine aus dem Ruder gelaufene Drogenübergabe, denn die Tasche mit den Drogen ist noch da. Die mit dem Geld allerdings ist verschwunden. Wer könnte sie an sich genommen haben? Die Ermittler Hauke (Hinnerk Schönemann) und Hannah (Jana Klinge) suchen zunächst Marie auf, in Schwanitz als "Pechmarie" bekannt.

Nach dem Tod von Eltern und Schwester bleibt nur Moritz

Nach dem Tod ihrer Eltern und Schwester war Moritz ihre einzige Familie. Als Kind wurde Marie vom Blitz getroffen, seitdem ist sie stumm. Doch zu aller Überraschung kann Jule dolmetschen, Marleen Lohse erlernte für den Film extra die Gebärdensprache: "Es freut mich, dass immer etwas Neues auf mich wartet", verriet sie der Agentur teleschau. "Gleichzeitig fordert es mich aber auch."

Dann steht das Pech erneut vor Maries Tür: Ein Kredithai erklärt ihr, dass sie ihr Zuhause verlieren werde, wenn sie nicht zeitnah das Geld zahlt, das Moritz ihm schuldig blieb. Wie viel Pech kann man nur haben? Doch dann kommt unverhofft doch noch das Glück zu Marie, allerdings nicht ungetrübt ...



Ein leidenschaftlicher Moment während der Ermittlungen

Doch was ist das überhaupt, Glück? Besonders Hauke beschäftigt diese philosophische Frage. Glück, das kann mehrerlei sein. Eine zufällige positive Fügung etwa, die man selbst nicht in der Hand hat. So pragmatisch beantwortet auch Hannah Haukes Frage, was sie für Glück sei: "die Abwesenheit von Unglück". Die andere Bedeutung von Glück ist, erfüllt und zufrieden zu sein. So romantisch ist Jules Definition: "geliebt zu werden." – "Da bist du bestimmt sehr glücklich, denn viele Leute lieben dich", erwidert Hauke mit verträumterem Blick, als ihm wohl klar ist.

Moment mal: "du"? – Ja, nach all den Jahren der Zuneigung und Anziehung gehen die beiden einen großen Schritt weiter und verabschieden sich vom "Sie". Sogar zu einem leidenschaftlichen Kuss kommt es während der Ermittlungen, den Hauke aber – nicht nur zu Jules Enttäuschung, sondern sicher auch der zahlreicher "Nord bei Nordwest"-Fans – sogleich als "Dienstkuss" herunterspielt. Mensch, Hauke, das war DIE Chance!

Eine Freundschaft mit unausgesprochenem Unterton

Wie Kollegin Hannah, mit der den Polizisten ebenfalls eine mehr als freundschaftliche, aber nie auf ein höheres Level gehobene Beziehung verbindet, die neue Vertraulichkeit und den Kuss von Hauke und Jule aufnimmt, sei hier ebenso wenig verraten wie Haukes überraschende Antwort auf die Frage nach seiner eigenen Definition von Glück.

Kommenden Donnerstag geht es weiter mit dem 29. Film der Reihe, "Nord bei Nordwest – Blindgänger". Hierfür stand Hinnerk Schönemann einmal mehr nicht nur vor, sondern auch hinter der Kamera. Wann in diesem Jahr die Filme 30 und 31 zu sehen sind, steht noch nicht fest.

"Nord bei Nordwest – Pechmarie" – Do. 29.01. – ARD: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Nord bei Nordwest

