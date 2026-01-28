Dr. Bob hat seinen Favoriten für den Dschungel-Titel: "Der könnte das gewinnen"

Während die ersten Promis sich bereits auf den Weg in den australischen Dschungel machen, hat ihr medizinischer Betreuer Robert "Bob" McCarron alias "Dr. Bob" (75) die Kandidatinnen und Kandidaten genauer unter die Lupe genommen. Aktuell hat er nur einen Favoriten: "Umut ist im Moment der Einzige, bei dem ich sagen kann: 'Oh mein Gott, der könnte das gewinnen, solange er es nicht übertreibt.'"

Doch leicht wird es für Reality-Star Umut Tekin (28) nicht, denn auch den TV-Stars Eva Benetatou (33) und Hubert Fella (58) rechnet Dr. Bob "sehr gute" und "gute" Chancen aus. Außerdem hat der Sanitäter bereits eine möglicherweise entscheidende Schwäche seines Favoriten entdeckt: "Als ich mit ihm über Spinnen gesprochen habe, habe ich ihm heimlich die Hand hinter den Kopf gelegt, und er ist förmlich aus dem Stuhl gesprungen."

Wer ruft als erstes "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"? Die Dschungelkrone sei jedoch gar nicht so wichtig, um "erfolgreich aus der Show hervorzugehen", weiß Dr. Bob: "Auch ein zweiter oder dritter Platz kann am Ende ein echter Sieg sein." Diesen Rat bekam "Bauer sucht Frau"-Star Patrick Romer (30) vom Experten. Auch die anderen Promis bekamen den ein oder anderen Tipp von Dr. Bob zu hören. So empfahl er Mirja du Mont (50), im Camp zu meditieren. "Sie hat große Angst, auch wenn sie das nicht zugeben möchte", erkennt der 75-Jährige.

Simone Ballack (49) sei ebenfalls ängstlich, analysiert er. "Es ist für mich noch zu früh zu sagen, wie sie sich im Dschungel schlagen wird, dafür muss noch mehr Zeit vergehen", so der Experte weiter. Doch es könnte passieren, "dass sie am Ende aufgibt", überlegt er. Bei Schauspielerin Nicole Belstler-Boettcher (62) macht er sich ebenfalls Sorgen: "Ihr Alter könnte ihr Nachteil sein." Aus Erfahrung weiß er jedoch: "Manchmal schneiden gerade ältere Menschen überraschend gut ab."

Wie die zwölf Promis sich im Dschungel behaupten, können Zuschauerinnen und Zuschauer ab Freitag, 23. Januar, täglich um 20.15 Uhr auf RTL sehen.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Relevante Themen dieses Artikels