Leyla Heiter meldet sich nach OP-Notfall unter Tränen aus dem Krankenhaus – Fans zeigen wenig Verständnis

Unter Tränen hat sich Leyla Heiter aus dem Krankenhausbett an ihre Fans gewandt. In einem emotionalen Instagram-Video spricht die ehemalige Teilnehmerin von "Der Bachelor" und dem Dschungelcamp von einem medizinischen Notfall, der während einer Beauty-OP aufgetreten sei. "Kurzer Reality Check. Nicht alles ist so, wie es scheint", teilt die 29-Jährige in der Beschreibung mit. Dann erklärt sie, sichtlich mitgenommen, was passiert ist.

"Die OP wurde nach fünf Minuten beendet, weil Magenflüssigkeit in meine Lunge gelaufen ist und dann meine Lunge abgepumpt werden musste", erzählt Leyla Heiter in dem Clip. Zur Kontrolle müsse sie noch in der Klinik bleiben. Ihr gehe es schlecht und sie leide unter "extremen Schmerzen", gibt die Ehefrau von Mike Heiter weitere Einblicke. Sie wundert sich: "Was ist eigentlich mit meinem Körper los?"

Auf die OP habe sie sich "sehr gefreut", sagt sie noch und verrät, dass es ein Schönheitseingriff gewesen wäre. Den wolle sie aber nicht weiter zum Thema machen, "ist doch auch egal", meint sie, "jeder kann doch mit seinem Körper tun und lassen, was er möchte". Teile ihrer Fans zeigen allerdings wenig Verständnis für den Reality-TV-Star.

Fans gehen hart mit Leyla Heiter ins Gericht "Aber Liebes, sind das wirklich Probleme?", fragt eine Userin unter dem Instagram-Video, "sei doch lieber froh, dass du gesund bist, dass du aus dieser OP erwacht bist." In einem weiteren Kommentar heißt es: "No hate, aber schon alleine die Aussage, 'Beauty-OP, aber ist egal', ist schon Schwachsinn. Jede OP hat Risiken und über diese wird jeder vor der OP aufgeklärt! Jeder kann natürlich mit seinem Körper machen, was er will, aber man muss damit rechnen, das was nicht so läuft, wie geplant!"

Ein anderer Fan schlägt in eine ähnliche Kerbe: "Beautyeingriff?! Lass deinen Körper in Ruhe. Wenn man das machen 'muss', dann weiß man auch, dass das unnötig gefährlich werden kann."

Viele Nutzerinnen und Nutzer sorgen sich aber auch um Leyla Heiter, wünschen ihr eine gute Besserung und geben ihr mit auf den Weg, dass sie ihrem Körper eine Pause gönnen soll. Ihr einstiger Dschungelcamp-Kollege Twenty4tim schreibt: "Och Maus. Es wird alles gut."

Leyla Heiter stellt in ihrem Beitrag auch klar, dass der geplatzte Beauty-Eingriff für sie nebensächlich sei, dass aber in letzter Zeit "alles irgendwie aus dem Ruder" laufe. "Manchmal ist einfach der Wurm drin und bei mir ist es jetzt so", spricht sie über einige Rückschläge. Doch es ist auch Besserung in Sicht: Nach ihrem Krankenhaus-Aufenthalt stehe ein Retreat in Marokko an, der sie wieder zu neuen Kräften führen soll.

