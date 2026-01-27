Home News TV-News

Sendepause für "Wer wird Millionär?": Deshalb fliegt Günther Jauch aus dem RTL-Programm

Quizpause

Sendepause für "Wer wird Millionär?": Deshalb fliegt Günther Jauch aus dem RTL-Programm

27.01.2026, 10.30 Uhr
von Nicole Jansen
Die beliebte Quizshow "Wer wird Millionär?" mit Günther Jauch muss in eine längere Sendepause. Was steckt dahinter?
Günther Jauch mit kritischem Blick.
Günther Jauchs Quizshow "Wer wird Millionär?" muss in eine längere Sendepause. Wieso?  Fotoquelle: picture alliance / dts-Agentur

„Wer wird Millionär?“ ist seit 27 Jahren fester Bestandteil des RTL-Programms und bei vielen Zuschauerinnen und Zuschauern erfreut sich die Quizshow seither größter Beliebtheit. Auch die kürzlich ausgestrahlte Drei-Millionen-Euro-Woche entpuppte sich als Quotenerfolg für RTL. Doch nun geht die Sendung in eine längere Pause. Was hat es damit auf sich? Wir haben alle Infos.

RTL streicht „Wer wird Millionär?“

Für Quizshow Liebhaber gehört die beliebte Sendung „Wer wird Millionär?“, die seit der Erstausstrahlung von Günther Jauch moderiert wird zum festen Bestandteil eines deutschen Fernseh-Montags. Umso größer war die Irritation, als die Sendung am Montagabend, dem 19. Januar 2026 abrupt endete. Normalerweise verweist Jauch auf die nächste Folge oder verabschiedet das Publikum mit den Worten „Bis nächsten Montag“. Doch dieses Mal erfolgte nur ein kurzer Abschied des Showmasters: „Wir sehen uns dann in der nächsten Sendung wieder. Dankeschön! Auf Wiedersehen!“. Folgerichtig blieben viele Zuschauer ratlos zurück: Geht die Show in eine längere Pause? Wird sie gänzlich abgesetzt? Was sind die genauen Pläne von RTL?

RTL bringt Licht ins Dunkle

RTL setzte den Spekulationen nun selbst ein Ende und bringt Licht ins Dunkle, die Fans des Formates beruhigen dürfte. Ja, „Wer wird Millionär?“ verschwindet vorerst vom Bildschirm. Die Betonung liegt aber auf dem Adverb „vorerst“. Die Sendung kehrt nämlich schon bald wieder auf die heimischen Fernsehbildschirme zurück. Der Grund für die Pause liegt am Dschungelcamp. Für das beliebte Format „Ich bin ein Star-Holt mich hier raus!“, welches von Sonja Zietlow und Jan Köppen moderiert wird, krempelt RTL sein gesamtes Programm einmal um. Die neue Staffel läuft nämlich schon seit dem 23. Januar 2026 mit täglichen Ausgaben, dazu kommen Wochenendshows und wie gewohnt auch erneut das große Wiedersehen nach dem Finale. Folgerichtig müssen andere Formate den Platz räumen. Dazu gehört auch Günther Jauchs erfolgreiche Quizshow. Deshalb werden vier Wochen lang keine Montagsfolgen von „Wer wird Millionär?“ ausgestrahlt. Auch am Montag, 9. Februar nach dem Dschungel-Finale wird keine Ausgabe im Fernsehen zu sehen sein. RTL setzt stattdessen auf das große Dschungel-Wiedersehen. Wie ein RTL-Sprecher verriet, steht das Datum für die Rückkehr aber bereits fest: „Direkt nach dem Dschungel geht´s weiter. Also am Montag, 16. Februar“. Bis dahin müssen sich die Fans also noch in Geduld üben.

Gil Ofarim: sein Zuhause, skurrille Fanerlebnisse und ein peinicher Vorfall
Gil Ofarim privat: Wie und wo wohnt der "Dschungelcamp"-Teilnehmer? Was waren seine skurrilsten Fanerlebnisse? Der Musiker gibt einen spannenden Einblick in sein Privatleben.
Private Einblicke
"Dschungelcamp"-Teilnehmer Gil Ofarim gibt einen spannenden Einblick in sein Privatleben.



Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

