Diese "Let’s Dance"-Stars sind bereits gestorben: ihre Geschichten bleiben unvergessen

Schicksale

13.03.2026, 11.37 Uhr
von Charlotte Leutloff, Saskia Beinroth
Während die aktuelle 19. Staffel von "Let’s Dance" gerade in vollem Gange ist, erinnern wir an die Tanz-Momente vergangener Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der RTL-Show, die vielen Fans unvergessen bleiben und blicken auf die Schicksale der verstorbenen Stars.
Daniel Küblböck lacht auf dem roten Teppich.
Daniel Küblböck.  Fotoquelle: picture alliance / Geisler-Fotopress | Christoph Hardt/Geisler-Fotopress
Daniel Küblböck mit Otille Mabuse bei "Let's Dance".
Daniel Küblböck mit Otille Mabuse bei "Let's Dance".  Fotoquelle: picture alliance / dpa | Rolf Vennenbernd
Tim Lobinger lacht mit einer Medaille.
Tim Lobinger.  Fotoquelle: picture alliance / SvenSimon | FrankHoermann/SVEN SIMON
Tim Lobinger und Isabel Edvardsson bei "Let's Dance".
Tim Lobinger und Isabel Edvardsson bei "Let's Dance".  Fotoquelle: picture-alliance / picture alliance
Heide Simonis schmunzelt.
Heide Simonis.  Fotoquelle: picture alliance / Carsten Rehder/dpa
Heide Simonis mit Hendrik Höfken bei "Let's Dance".
Heide Simonis mit Hendrik Höfken bei "Let's Dance".  Fotoquelle: picture-alliance/ dpa/dpaweb | Felix Heyder
Eralp Uzun guckt ernst mit seiner Hand am Gesicht.
Eralp Uzun.  Fotoquelle: picture alliance / Caro | Waechter
Eralp Uzun mit Anna Karina Mosmann bei "Let's Dance".
Eralp Uzun mit Anna Karina Mosmann bei "Let's Dance".  Fotoquelle: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | HERMANN J. KNIPPERTZ
Achim Mentzel zeigt beide Daumen nach oben.
Achim Mentzel.  Fotoquelle: picture alliance / zb | Thomas Schulze
Achim Mentzel mit Sarah Latton bei "Let's Dance".
Achim Mentzel mit Sarah Latton bei "Let's Dance".  Fotoquelle: picture-alliance / Eventpress Farr
Ulli Potofski lacht.
Ulli Potofski.  Fotoquelle: picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt
Ulli Potofski und Kathrin Menzinger bei "Let's Dance".
Ulli Potofski und Kathrin Menzinger bei "Let's Dance".  Fotoquelle: picture alliance / dpa | Rolf Vennenbernd
Christian Bärens und Sylvie Meis bei "Let's Dance".
Christian Bärens und Sylvie Meis bei "Let's Dance".  Fotoquelle: picture alliance / dpa | Sören Stache

Daniel Küblböck

Der Sänger Daniel Küblböck wurde Anfang der 2000er-Jahre durch die erste Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" bekannt und nahm 2015 an der achten Staffel von "Let's Dance" teil. In der RTL-Tanzshow tanzte er an der Seite der Profitänzerin Otille Mabuse, der Schwester von Motsi Mabuse. Küblböck erreichte im Verlauf der Staffel Platz sechs und präsentierte sich dabei deutlich disziplinierter als noch zu Zeiten seiner Casting-Show-Karriere. Ein Jahr nach seiner Teilnahme bei "Let’s Dance" zog sich der Sänger jedoch zunehmend aus der Öffentlichkeit zurück, um Ruhe und Anonymität zu finden.  

Im September 2018 reiste Küblböck mit dem Kreuzfahrtschiff AIDAluna von Hamburg nach New York. Während der Fahrt vor der Küste von Neufundland kam es zu dem tragischen Vorfall: Küblböck verschwand spurlos. Laut Aufnahmen von Überwachungskameras sprang zu dieser Zeit eine Person von der Reling des Schiffes ins Meer. Kurz darauf wurde eine große Suchaktion gestartet. Einen Tag nach seinem Verschwinden stellte die kanadische Küstenwache die Suche jedoch wieder ein. Im März 2021 wurde Daniel Küblböck schließlich vom Amtsgericht Passau offiziell für tot erklärt. 

Tim Lobinger

Der ehemalige deutsche Stabhochspringer gehörte über viele Jahre zu den erfolgreichsten deutschen Leichtathleten und wurde unter anderem Welt- und Europameister in der Halle. 2011 nahm er mit seiner Profitänzerin Isabel Edvardsson an der vierten Staffel von "Let's Dance" teil, allerdings war für ihn in der zweiten Show bereits Endstation. Nach seiner Karriere war er als Fitness und Athletiktrainer tätig. Im Jahr 2017 wurde bei ihm eine aggressive Form von Leukämie diagnostiziert.

Lobinger hatte mit seinem Buch "Verlieren ist keine Option" seine Krebserkrankung verarbeitet und machte vor allem mit seinem offenen Umgang mit seiner Krebserkrankung Schlagzeilen. Nach vielen Behandlungen galt er als geheilt. 2022 gab er bekannt, dass seine Krankheit zurückgekehrt sei. Am 16. Februar 2023 starb der frühere Spitzensportler im Alter von 50 Jahren an den Folgen einer Leukämie-Erkrankung.

Heide Simonis

Die SPD-Politikerin war von 1993 bis 2005 Ministerpräsidentin von Schleswig-Holstein. 2006 wagte sie sich in der ersten Staffel von "Let's Dance" aufs Parkett und gehörte damit zu den ersten prominenten Teilnehmerinnen des Formats. Gemeinsam mit ihrem Tanzpartner Hendrik Höfken stellte sie sich zunächst der Herausforderung, zog sich aus gesundheitlichen Gründen allerdings früh aus dem Wettbewerb zurück. Am 12. Juli 2023 starb sie im Alter von 80 Jahren nach längerer Krankheit.

Eralp Uzun

Der Schauspieler wurde vor allem durch deutsche Fernsehproduktionen wie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" und "rote Rosen" bekannt. 2007 trat er in der zweiten Staffel von "Let's Dance" an und stellte dabei sein Tanztalent unter Beweis. Am 11. April 2013 wurde er im Alter von nur 31 Jahren tot in seiner Berliner Wohnung aufgefunden. Die genaueren Todesumstände blieben zunächst unklar und es kam zu vielen Spekulationen. Uzuns Familie bestätigte einige Tage nach seinem Tod, dass der Schauspieler einen Suizid beging.

Achim Mentzel

Der Moderator und Entertainer war vor allem im Osten Deutschlands eine bekannte TV-Persönlichkeit und prägte über Jahre hinweg Unterhaltungssendungen im Fernsehen. 2010 nahm er mit seiner Tanzpartnerin Sarah Latton an der dritten Staffel von "Let's Dance" teil und wagte sich damit auf ungewohntes Terrain. Mit viel Humor stellte er sich der Herausforderung, schied jedoch nach der dritten Show aus dem Wettbewerb aus. Mentzel blieb danach weiterhin als Moderator aktiv. Am 4. Januar 2016 starb er im Alter von 69 Jahren an den Folgen einer Herzkrankheit. Die Autopsie ergab, dass er einen unentdeckten Herzfehler hatte.

Ulli Potofski

Der Sportjournalist war über Jahrzehnte eine feste Größe im deutschen Fernsehen und berichtete unter anderem für RTL über Fußball und große Sportereignisse. 2016 wagte er sich in der neunten Staffel von "Let's Dance" auf das Tanzparkett und sorgte für gute Unterhaltung. Gemeinsam mit seiner Profitanzpartnerin Kathrin Menzinger begeisterte er das Publikum mit viel Einsatz, auch wenn er sportlich nicht ganz mit den Favoriten mithalten konnte. Potofski blieb bis ins hohe Alter journalistisch aktiv. Am 2. August 2025 starb er im Alter von 73 Jahren an Leukämie.

Christian Bärens

Christian Bärens gehörte viele Jahre zum Kreis der Profitänzer rund um "Let's Dance". Der professionelle Tänzer und Choreograf war immer wieder an Produktionen des Formats beteiligt und stand auch mit prominenten Kandidatinnen auf dem Parkett, unter anderem 2010 mit Moderatorin Sylvie Meis. Nach der sechsten Show musste Bärens jedoch verletzungsbedingt aussetzen: Wegen Rückenproblemen übernahm sein Kollege Christian Polanc seinen Platz. Bärens war zudem in New York als Tänzer und Trainer der "Stepping Out Studios" aktiv. Im April 2024 musste er dort zwei Wochen lang aufgrund von Herzproblemen auf einer Herzintensivstation in Brooklyn behandelt werden. Am 14. Mai 2024 starb er überraschend im Alter von 46 Jahren.

Sonya Kraus nimmt ihr "Let's Dance"-Aus gefasst – und glaubt, es liegt auch am "Baujahr"
Sonya Kraus muss "Let's Dance" nach der ersten Show verlassen. Ihr Tanzpartner Valentin Lusin ist tief betroffen, während Kraus optimistisch bleibt und neue Ziele verfolgt.
Sonya Kraus' Tanz-Aus
Let's Dance

