"Zwei Frauen für alle Felle – Neues Glück": Darum geht's im vorerst letzten Film der ARD-Reihe mit Bettina Zimmermann

Tierärztinnen-Drama

13.03.2026, 06.15 Uhr
von Susanne Bald
Im neuen ARD-Film "Zwei Frauen für alle Felle – Neues Glück" steht Tierärztin Maja vor finanziellen Herausforderungen und versucht gleichzeitig, einem jungen Kaninchenbesitzer in einer emotionalen Krise zu helfen. Der Film zeigt die Hingabe von Maja und beleuchtet das Thema Trauer mit Sensibilität.
Der dreizehnjährige Jannik (Felix Nölle) kommt aufgeregt mit seiner Kaninchendame Thea zu Maja (Bettina Zimmermann) in die Praxis. Er befürchtet, dass sie vergiftet wurde. Dabei steckt weit mehr hinter seiner Angst.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Thomas Dietze
Marvin (Timur Isik, links) und sein Sohn Jannik (Felix Nölle) haben ihre Frau und Mutter verloren. Jannik kann sich nicht damit arrangieren, dass sein Vater sich neu verliebt hat und nun sogar mit Susanne und deren Tochter Flora zusammenziehen möchte.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Thomas Dietze
Kaum zu glauben, dass die vier keine glückliche Familie mehr sein sollen. Zumindest leben Maja (Bettina Zimmermann, links) und die Kinder Greta (Nelly Hoffmann) und Luis (Wanja Valentin Kube) nicht mehr mit Familienvater Steffen (Kai Schumann, rechts) zusammen. Aber was nicht ist ...  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Thomas Dietze
Hat Flora (Cara Vondey) wirklich das Kaninchen von Jannik (Felix Nölle) vergiftet? Janniks Vater und Floras Mutter sind ein paar und wollen mit den Kindern zusammenziehen, wovon die beiden wenig begeistert sind.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Thomas Dietze
Onkel Bodo (Thorsten Merten) bringt frischen Wind in das Leben von Tierärztin Maja (Bettina Zimmermann) - und in die Reihe "Zwei Frauen für alle Felle".   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Thomas Dietze
Nach dem Tod seiner Frau hat sich Majas Bekannter Marvin Schiebold (Timur Isik) in Susanne (Lucie Heinze) verliebt. Sein Sohn Jannik verkraftet das nur schwer, zumal Susanne eine Tochter hat, der er unterstellt, seine Kaninchen zu quälen.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Thomas Dietze
"Zwei Frauen für alle Felle": Die Tierärztinnen Julia Kramer (Meriel Hinsching, links) und Maja Freydank (Bettina Zimmermann) kümmern sich liebevoll um ihre tierischen Patienten - und deren Besitzer. Doch die finanziellen Probleme der Praxis lasten auf ihnen.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Thomas Dietze
Uta Helmreich (Ramona Kunze-Libnow, rechts) ist die gute Seele der Tierpraxis. Maja (Bettina Zimmermann) und Julia wären ohne sie völlig aufgeschmissen. Doch auch Uta, die schon für den alten Tierarzt, Majas ehemaligen Chef, arbeitete, macht sich Sorgen um die Zukunft der Praxis.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Thomas Dietze

Eine Woche nach dem dritten Film der ARD-Reihe geht es mit den Problemen in Teil vier "Zwei Frauen für alle Felle – Neues Glück" am Freitagabend nahtlos weiter. Da die Tierarztpraxis weiter rote Zahlen schreibt, bittet Maja (Bettina Zimmermann) ihre Mitarbeiterin Julia (Meriel Hinsching), nichts von deren privaten Geldnöten ahnend, sich auf eine Gehaltskürzung einzulassen. Julia legt Maja stattdessen nahe, gemeinsam mit der Praxis vielleicht doch zum Tierklinik-Konzern Sanaripets zu wechseln, das würde alle Probleme lösen. Doch das ist nach wie vor keine Option für die engagierte Maja.

ARD
Zwei Frauen für alle Felle – Neues Glück
Drama • 13.03.2026 • 20:15 Uhr

Für sie bedeute "die Selbstständigkeit vor allem, den Tieren artgerecht helfen zu können. Mit Herz und Seele und nicht aus Profitgier", beschreibt Bettina Zimmermann ihre Figur. "Sie würde nie ablehnen zu helfen, weil jemand die Rechnung vielleicht nicht bezahlen kann, dafür hat sie ein zu großes Herz. Sie kann nicht wegschauen und Nein sagen, so wie viele andere." Sie selbst sei genauso, verriet die Schauspielerin der ARD gegenüber: "Wenn jemand Hilfe braucht, dann bin ich da."

Das charmante Schlitzohr: Thorsten Merten 

Hilfe braucht in Majas aktuellem medizinischen Fall auch ein junger Tierbesitzer: Der 13-jährige Jannik (Felix Nölle) glaubt, dass Flora (Cara Vondey), die Tochter der neuen Freundin (Lucie Heinze) seines Vaters Marvin (Timur Isik), seine Kaninchendame Thea vergiftet hat. Maja kann ihn diesbezüglich beruhigen, erkennt aber, dass der Junge mit seinen Emotionen durch den Verlust seiner Mutter und der neuen Liebe seines Vaters völlig allein gelassen zu sein scheint. Die Tierärztin sucht das Gespräch mit ihrem alten Freund Marvin – das Thema Trauer wird hier ernsthaft und mit der nötigen Sensibilität behandelt.

Und auch Majas eigenes Privatleben steht einmal mehr im Fokus. Dazu zählt neben Noch-Ehemann Steffen (Kai Schumann) und den beiden Kindern nun auch Onkel Bodo. Es scheint so, als würde Schauspieler Thorsten Merten mit dieser Rolle nun fest in die ARD-Reihe einsteigen und damit Wolfgang Stumph als Majas Vater Bernd ablösen. Als charmantes, nonchalantes Schlitzohr ist er eine echte Bereicherung – für die Witwen des Ortes ebenso wie für Majas Familie und ganz sicher auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer.

"Neues Glück" ist der vorerst letzte neue Film der Reihe. Wann es weitergeht, ist nicht bekannt.

Zwei Frauen für alle Felle – Neues Glück – Fr. 13.03. – ARD: 20.15 Uhr

Bettina Zimmermann als kämpferische Tierärztin in ARD-Reihe
Im dritten Teil der ARD-Reihe "Zwei Frauen für alle Felle" kämpft Bettina Zimmermann als Tierärztin Maja gegen eine riskante Operation an einem Turnierpferd. Gedreht in der malerischen Region um Naumburg an der Saale.
"Zwei Frauen für alle Felle – Pferdeliebe"
Zwei Frauen für alle Felle - Pferdeliebe

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

