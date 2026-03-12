Home News TV-News

"Die Giovanni Zarrella Show" :Das sind die Gäste im März!

Große Gefühle

"Die Giovanni Zarrella Show" geht im März wieder los! Diese Stars sind dabei

12.03.2026, 15.58 Uhr
von Alina Altendorf
Die Musikshow 2025 verspricht einen Abend voller Emotionen und musikalischer Highlights. Mit dabei sind Stars wie Andreas Gabalier, Sarah Connor und Überraschungsgast Horst Schlämmer.
Giovanni Zarrella auf der Bühne.
Giovanni Zarrella empfängt in seiner Show wieder zahlreiche Gäste. Wir sagen euch, wer dabei ist.  Fotoquelle: picture alliance / Eibner-Pressefoto | Eibner-Pressefoto/Gerhard Wingen

Diesmal findet die Show nicht live statt, sondern wurde bereits im November 2025 aufgezeichnet. Trotzdem verspricht es, ein unterhaltsamer Abend voller Musik und Emotionen zu werden! Der Sänger Giovanni Zarrella führt durch das Programm und begrüßt:

Wir dürfen also gespannt sein auf eine bunte Mischung aus Deutschpop, Schlager, Rock gespickt mit ein bisschen Klassik. Alte Hasen und junge Hunde wechseln sich ab. An diesem Abend der Begegnung treffen Stars der deutschen Musikszene auf internationale. Sie singen Balladen über die Liebe, neu interpretierte Klassiker über das Leben und vielleicht sogar über den Tod, denn dafür ist u. a. Chris de Burgh bekannt. Aber auch brandneue Songs werden präsentiert. Comedian Horst Schlämmer sorgt für spritzigen Witz. Neben der Musik werden persönliche Liebesbotschaften bekundet und emotionale Gespräche mit dem Gastgeber geführt. Eins ist sicher: Es wird musikalisch, unterhaltsam und emotional – für Herz und Ohr.

Jörg Schüttauf: "Wenn ich alleine irgendwo hinreise, geht das meistens nicht gut aus"
Jörg Schüttauf spricht über seine Rolle im ZDF-Thriller "Im Schatten der Angst – Der Skorpion". Der beliebte Schauspieler erzählt von seiner Laufbahn, seinen Erlebnissen in der DDR und den Vorteilen beim "Traumschiff"-Dreh.
Jörg Schüttaufs Karriere
Jörg Schüttauf

Klara Deutschmann im Interview