"Die Giovanni Zarrella Show" :Das sind die Gäste im März!

"Die Giovanni Zarrella Show" geht im März wieder los! Diese Stars sind dabei
Diesmal findet die Show nicht live statt, sondern wurde bereits im November 2025 aufgezeichnet. Trotzdem verspricht es, ein unterhaltsamer Abend voller Musik und Emotionen zu werden! Der Sänger Giovanni Zarrella führt durch das Programm und begrüßt:
- Beatrice Egli
- Andreas Gabalier
- Maite Kelly
- Thomas Anders
- Der Graf von Unheilig
- Sarah Connor
- Andy Borg
- Neonlicht
- Laura & Mark
- Höhner
- Chris Norman
- Johannes Oerding
- Wincent Weiss
- Chris de Burgh
- Jeanette Biedermann
- Joja Wendt
- Überraschungsgast: Hape Kerkeling als Horst Schlämmer
Wir dürfen also gespannt sein auf eine bunte Mischung aus Deutschpop, Schlager, Rock gespickt mit ein bisschen Klassik. Alte Hasen und junge Hunde wechseln sich ab. An diesem Abend der Begegnung treffen Stars der deutschen Musikszene auf internationale. Sie singen Balladen über die Liebe, neu interpretierte Klassiker über das Leben und vielleicht sogar über den Tod, denn dafür ist u. a. Chris de Burgh bekannt. Aber auch brandneue Songs werden präsentiert. Comedian Horst Schlämmer sorgt für spritzigen Witz. Neben der Musik werden persönliche Liebesbotschaften bekundet und emotionale Gespräche mit dem Gastgeber geführt. Eins ist sicher: Es wird musikalisch, unterhaltsam und emotional – für Herz und Ohr.
