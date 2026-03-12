Heidi Klum offenbart neurobiologische Störung

Als Heidi Klum die Frage "Was ist eine Wahrheit über dich, die man vielleicht noch nicht kennt?" in einem Interview gestellt bekommt, überrascht das Topmodel viele Fans mit ihrer Antwort. Die 52-Jährige verriet, dass sie von einer neurobiologischen Störung betroffen ist. Damit ist sie in ihrer Familie nicht allein. Sohn Henry geht es ebenso. Heidi Klum hat ihren Weg gefunden, damit umzugehen, und empfindet die Störung nicht als einen Makel.

So geht Heidi Klum mit ADHS um Heidi Klum berichtet, dass sie eine Form von ADHS hat. Die Aufmerksamkeitsdefizit‑/Hyperaktivitätsstörung sei aber kein Hindernis in ihrem Leben - im Gegenteil. Es helfe ihr, "viele Projekte gleichzeitig" anzugehen, wie sie der Zeitschrift Glamour verriet. "Ich sehe ADHS als etwas Positives, weil ich damit mehr Sachen gleichzeitig machen kann. Es ist meine Superpower", erklärt die GNTM-Gastgeberin ihren Umgang mit der Hyperaktivität. Vielleicht ein Grund dafür, warum die 52-Jährige seit mehr als 30 Jahren aus der Medienwelt nicht mehr wegzudenken ist und immer noch voller Energie zu sein scheint. "Ich bin immer noch genauso engagiert wie am Anfang", fügt Heidi Klum hinzu. ADHS macht sich bei den Betroffenen unterschiedlich bemerkbar. Unaufmerksamkeit, Sensibilität für Reizüberflutung und Impulsivität sind meist Symptome, die zu der Störung gehören können. Die Ausprägung ist bei ADHS-Patienten unterschiedlich. Manche Betroffene nehmen Medikamente, andere verzichten auf eine Behandlung.