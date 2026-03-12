Home News Star-News

Heidi Klum offenbart neurobiologische Störung

Topmodel gibt überraschenden Einblick

Heidi Klum spricht über ihre neurobiologische Störung und den Umgang damit

12.03.2026, 14.41 Uhr
von Annika Schmidt
Heidi Klum überrascht mit einem offenen Geständnis über ihre psychischen Störungen und verrät, wie sie damit umgeht. Auch ihr Sohn Henry ist betroffen.
Heidi Klum und ihr Sohn Henry.
Heidi Klum und ihr Sohn Henry.   Fotoquelle: picture alliance / Jordan Strauss/Invision/AP

Als Heidi Klum die Frage "Was ist eine Wahrheit über dich, die man vielleicht noch nicht kennt?" in einem Interview gestellt bekommt, überrascht das Topmodel viele Fans mit ihrer Antwort. Die 52-Jährige verriet, dass sie von einer neurobiologischen Störung betroffen ist. Damit ist sie in ihrer Familie nicht allein. Sohn Henry geht es ebenso. Heidi Klum hat ihren Weg gefunden, damit umzugehen, und empfindet die Störung nicht als einen Makel. 

So geht Heidi Klum mit ADHS um

Heidi Klum berichtet, dass sie eine Form von ADHS hat. Die Aufmerksamkeitsdefizit‑/Hyperaktivitätsstörung sei aber kein Hindernis in ihrem Leben - im Gegenteil. Es helfe ihr, "viele Projekte gleichzeitig" anzugehen, wie sie der Zeitschrift Glamour verriet. "Ich sehe ADHS als etwas Positives, weil ich damit mehr Sachen gleichzeitig machen kann. Es ist meine Superpower", erklärt die GNTM-Gastgeberin ihren Umgang mit der Hyperaktivität. Vielleicht ein Grund dafür, warum die 52-Jährige seit mehr als 30 Jahren aus der Medienwelt nicht mehr wegzudenken ist und immer noch voller Energie zu sein scheint. "Ich bin immer noch genauso engagiert wie am Anfang", fügt Heidi Klum hinzu. ADHS macht sich bei den Betroffenen unterschiedlich bemerkbar. Unaufmerksamkeit, Sensibilität für Reizüberflutung und Impulsivität sind meist Symptome, die zu der Störung gehören können. Die Ausprägung ist bei ADHS-Patienten unterschiedlich. Manche Betroffene nehmen Medikamente, andere verzichten auf eine Behandlung. 

Störung an Sohn Henry vererbt

ADHS gehört zu den am stärksten vererbbaren psychischen Störungen. 70-80 % der Betroffenen geben ADHS an ihre Kinder weiter. So auch im Fall von Heidi Klum. Sohn Henry lebt ebenfalls mit ADHS. Der 20-Jährige soll in seiner Kindheit unter "starkem ADHS" gelitten haben, wie das Topmodel in ihrer Doku „On & Off the Catwalk“ erzählt. Das hindert den Sohn von Sänger Seal aber nicht daran, weiter an seiner eigenen Modelkarriere zu arbeiten. "Als ich jünger war, habe ich es tatsächlich nicht gemocht, in der Öffentlichkeit zu stehen", gibt Henry in einem Interview zu, doch mittlerweile genießt der Sohn von Heidi Klum die Aufmerksamkeit. 

Derzeit beliebt:
>>"Hab ich ein Glück": Vervielfachte Wunschpreise und ein kostbares Geschenk bei "Bares für Rares"
>>Mit Wir sind Helden wurde sie berühmt: Judith Holofernes kann "seit acht Jahren nicht mehr singen"
>>Gerüchte bestätigt: Jeanette Biedermann wird zum ersten Mal Mutter
>>Tom Kaulitz philosophiert über den Tod: "Gibt nichts, was mir mehr Angst macht"

Das könnte dich auch interessieren

"Einfach Elli": Die neue ZDF-Reihe begleitet eine etwas andere Notfallsanitäterin
ADHS im TV
Einfach Elli
Neue Serie auf "Bergdoktor"-Sendeplatz: Diese Sanitäterin erobert die Primetime
Neues Medical-Drama
Einfach Elli
Wiedersehen mit dem Ex: So sah Heidi Klums Liebesleben vor dem Ruhm aus
Ihre Ex-Partner im Überblick
Heidi Klum und ihr Liebeskarussell. Doch ein Mann sticht aus der Liste der Ex-Freunde des Models heraus.
"Ich lernte, wie vielfältig ADHS ist": Schauspielerin Klara Deutschmann klärt über "Missverständnisse" auf
Im Interview
Klara Deutschmann im Interview
GNTM-Auftritt von Beatrice Egli: Der wahre Grund für ihren Besuch bei Heidi Klum
Das steckt dahinter
Beatrice Egli auf der Bühne
"Sie ist total verschmust": Heidi Klum wäre gerne ihre Hündin Uschi
Heidi Klum als Hai
On & Off the Catwalk by Heidi Klum
Wie lebt Heidi Klum wirklich abseits von „Germany’s Next Topmodel“?
Model-Mama ganz privat
On & Off the Catwalk by Heidi Klum
Großer Umbruch bei GNTM: Heidi Klum verlegt das große Finale in die USA
Keine Live-Show?
Germany's Next Topmodel
Frühes GNTM-Aus: Deshalb schickte Heidi Klum Sophia Thomalla sofort nach Hause
Teilnahme an Model-Castingshow
Keine Chance bei Heidi Klums "GNTM": Nach der ersten Runde musste Sophia Thomalla die Casting-Show verlassen.
Heidi Klums Mutter Erna erschreckend ehrlich: "Das Wort Stolz existiert bei mir nicht"
Heidi Klum Doku
Erna und Heidi Klum in Tracht auf dem Oktoberfest 2025.
"Yellowstone"-Star lebt jetzt wie seine Rolle in Montana auf dem Land: "Bin wirklich dankbar"
Hollywood-Aussteiger
Luke Grimes
Leyla Heiter meldet sich nach OP-Notfall unter Tränen aus dem Krankenhaus – Fans zeigen wenig Verständnis
Beauty-OP-Fiasko
Mike und Leyla Heiter
"Alt, müde und irgendwie verletzt": Hollywood-Star William Shatner musste operiert werden
Reitunfall
William Shatner
Jean Seberg: Eine Hollywood-Ikone und ihr tragisches Schicksal
Biografie einer Ikone
Jean Seberg
Helene Fischer über ihren Karrierebeginn: "Sehr oft wie ein Außerirdischer gefühlt"
Karriereeinblicke
Helene Fischer
"Let's Dance"-Star Bianca Heinicke packt aus: Das steckte hinter ihrer Social-Media-Pause
Bianca Heinickes Rückkehr
Bianca Heinicke
Adieu bei "In aller Freundschaft": Diese zwei Stars verlassen die ARD-Serie
Schauspielerwechsel
"In aller Freundschaft"
Neuzugang beim "Tatort": Das ist die neue Kommissarin in Dortmund
Neues Ermittlerduo
Tatort: Blut und Wasser
Olaf der Flipper wird zum 55. Hochzeitstag emotional: "Wir sind durch dick und dünn gegangen"
Emotionales Jubiläum
Olaf der Flipper
"Bozen-Krimi"-Star Chiara Schoras: Das ist ihr berühmter Ex
Rückkehr als Kommissarin
Der Bozen-Krimi
Reality-Kneipe mit Ekelprüfungen: Olivia Jones eröffnet die "Dschungelcamp-Bar"
Hamburgs Kneipen
Olivia Jones
Die unerschütterliche Liza Minnelli: Ein Leben voller Höhen und Tiefen
Hollywood-Diva
Liza Minnelli
Klara Deutschmann klagt im Interview: "Frauen wird nach wie vor häufig ein Ideal vorgeschrieben"
Druck der Ideale
Klara Deutschmann im Interview
Bruce Willis in "Stirb langsam 5": Ein Vater-Sohn-Abenteuer
Rückkehr des Actionhelden
Stirb langsam - Ein guter Tag zum Sterben
"Game of Thrones"-Star Kit Harington: Fast immer nackt in "Industry"?
Ungewöhnliche Freizügigkeit
Kit Harington
Doris Schretzmayer: "Den Begriff 'Powerfrau' mag ich nicht"
Im Interview
Doris Schretzmayer im Interview
"Das stimmt!": Barbara Schöneberger beichtet, dass sie Stefan Raab nicht leiden konnte
TV-Duo überrascht
Wer weiß wie wann was war? - Die Show der Generationen
"Dann ging das Karussell los": Dieser Moment brachte den Grafen zu seinem Comeback
Im Interview
Der Graf von Unheilig mit einem Koffer.
"Die Puppenmacherin Käthe Kruse" - Die Geschichte der Schöpferin der berühmtesten Puppen
Doku über Puppenschöpferin
Die Puppenmacherin Käthe Kruse
"NANO Doku: Superkraft Charisma – So mächtig und so manipulativ" Neue 3sat Doku enthüllt die Macht des Charismas
Charisma-Studie
Superkraft Charisma - So mächtig und so manipulativ