Home News TV-News

"Hab ich ein Glück": Vervielfachte Wunschpreise und ein kostbares Geschenk bei "Bares für Rares"

Ausgabe vom 12. März

"Hab ich ein Glück": Vervielfachte Wunschpreise und ein kostbares Geschenk bei "Bares für Rares"

12.03.2026, 14.11 Uhr
von Ingo Gatzer
Im Pulheimer Walzwerk erhalten einige Verkäufer deutlich mehr für ihre Raritäten, als sie gedacht hatten. Zudem kann ein Händler sein Glück kaum fassen.
Moderator Horst Lichter
Moderator Horst Lichter  Fotoquelle: © ZDF/Frank W

Jana möchte ein Werbeschild für die Marke Veedol verkaufen, das Horst Lichter zusagt: „Das ist aber hübsch.“ Es zeigt eine Frau, die sich dynamisch auf Schlittschuhen bewegt und eine Schärpe mit dem Markennamen präsentiert. Experte Detlev Kümmel datiert es auf die 1960er-Jahre. Allerdings besteht es nur aus dünnem Weißblech. Wohl auch deshalb ist der Wunschpreis mit 50 Euro recht bescheiden. Detlev hält immerhin 100 bis 150 Euro für möglich.

Doch die Händler sind ganz anderer Meinung. So untersucht Liza Kieldon das „wunderschöne, alte Blech-Werbeschild“ sichtlich mit Interesse. Dann macht Christian Vechtel auch noch einen Fehler und verrät: „Ich bin ganz aufgeregt.“ Dabei entspricht bereits sein Anfangsgebot dem Wunschpreis. Als sich die Händler immer weiter in die Höhe bieten, erkennt Christian seinen Fauxpas. Deswegen erhöht er direkt auf 200 Euro. Doch Markus Wildhagen kontert, sodass Christian mit 220 Euro noch tiefer in die Tasche greifen muss, um sich das Werbeschild zu sichern.

„Bares für Rares“: Schmuckset sorgt für tierische Freude

Nicole hat von ihrer Großmutter ein antikes Schmuckset geerbt, das sie nun den Händlern anbieten möchte. Expertin Wendela Horz datiert das vierteilige Set aus Brosche, Ring und Ohrringen um das Jahr 1900. Die Schmuckstücke bestehen aus 585er Gold und sind mit Saphiren und Perlen versehen. Obwohl sie stilistisch gut miteinander harmonieren, gehören die einzelnen Teile nicht zusammen. Lassen sich trotzdem, wie von Nicole gewünscht, 300 Euro erzielen? Bestimmt! Denn das gibt laut Wendela bereits der Goldwert her. Als Gesamtwert setzt sie 500 Euro an.

Derzeit beliebt:
>>Gerüchte bestätigt: Jeanette Biedermann wird zum ersten Mal Mutter
>>"Yellowstone"-Star lebt jetzt wie seine Rolle in Montana auf dem Land: "Bin wirklich dankbar"
>>„Du kriegst das nicht“ und „Sensationstag“: Wenn Expertisen zur Makulatur werden
>>„Ach Du heiliges Kanonenrohr!“: So etwas gab es noch nie bei „Bares für Rares“

Christian tut es schon wieder und lobt vorab die präsentierten Schmuckstücke. Liza beginnt beim Goldwert von 300 Euro. Doch Julian Schmitz-Avila und Christian kontern das Anfangsgebot der Händlerin direkt. Markus durfte die Schmuckstücke noch nicht einmal sehen, bietet aber dennoch 360 Euro. Schmuckfan Elke Velten erhöht auf 400 Euro. Doch die Gebote klettern weiter und Julian lockt seinen Kollegen: „Christian, wenn Du es haben willst, musst Du bestimmt 500 sagen.“ Das setzt dieser prompt um und wird genauso prompt überboten, sodass die Expertise bereits überschritten ist. Markus prophezeit, dass „Christian 600 bieten müsste“. Fast richtig: Bei 610 Euro kann er die Konkurrenz abschütteln und gesteht: „Ich freue mich tierisch.“

Putto macht bei „Bares für Rares“ Verkäufer und Händler glücklich

Das Highlight der Sendung ist eine Keramik-Plastik. Diese stellt einen Putto dar, der den Frühling symbolisiert. Christel hatte die Figur als Geburtstagsgeschenk erhalten und wollte sie ursprünglich auf dem Flohmarkt verkaufen. Experte Colmar Schulte-Goltz datiert die „wunderbare Plastik“ zwischen 1907 und 1912 und ordnet sie der bedeutenden Manufaktur Wiener Keramik zu. Wohl auch deswegen ist der Wunschpreis mit 1.000 bis 2.000 Euro sehr ambitioniert, wie Horst findet. Doch Colmars Expertise liegt noch höher: 2.700 bis 3.700 Euro.

Im Händlerraum wissen die Profis schnell, was sie für ein Schätzchen vor sich haben. Christian bietet für den „Klassiker der Jugendstil-Keramik“ 500 Euro. Schnell werden die Gebote vierstellig, wobei Julian auffällig schnell jede Offerte seiner Kollegen kontert. Am Ende sichert er sich das Kunstwerk für 2.650 Euro, was ihn und die Verkäuferin glücklich macht. Er gesteht: „Hab’ ich ein Glück, dass die Österreicher heute nicht anwesend waren.“ Vor allem Wolfgang Pauritsch wäre bestimmt interessiert gewesen.

Fake oder Millionenwert? Die verrücktesten Irrtümer bei „Bares für Rares“
"Bares für Rares" hat nicht nur einen Antiquitäten-Boom ausgelöst, sondern auch die kuriosesten Fälschungen ans Licht gebracht. Von vermeintlichen Dalí-Werken bis zu täuschend echten Bronzeskulpturen, die sich als Zinkgüsse herausstellen: In der ZDF-Show kommen so manche Skandale ans Licht.
Schummeleien im TV
"Bares für Rares"

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.

Relevante Themen dieses Artikels
Bares für Rares

Das könnte dich auch interessieren

"Geh doch nach Hause": Heißer Händlerkampf bei "Bares für Rares"
Ausgabe vom 11. März
Von links: Händler Walter Lehnertz, Susanne Steiger, Wolfgang Pauritsch, Moderator Horst Lichter, Händler Fabian Kahl, Christian Vechtel und Anaisio Guedes
"Experte für alles" ist zurück: Klaas Heufer-Umlauf startet Staffel 2 der Show auf ProSieben
Experte löst Alltagsrätsel
Experte für alles
David Gilmour: Gitarren für den Klimaschutz verkauft
Gitarrenauktion
David Gilmore
„Bares für Rares“: Die Experten und Händler im Überblick
Trödelwelt
Horst Lichter in einem lila Anzug und einem Hut.
Solitär-Ring mit fünfstelliger Expertise sorgt für Bieterduell bei „Bares für Rares“
Ausgabe vom 2. März 2026
Von links: Händler Walter Lehnertz, Susanne Steiger, Wolfgang Pauritsch, Moderator Horst Lichter, Händler Fabian Kahl, Christian Vechtel und Anaisio Guedes
„Wir sind alle sprachlos!“ Dramatisches „Bares für Rares“-Gefecht um Kaiserpokal
Ausgabe vom 26. Februar 2026
Horst Lichter
„Bares für Rares“: Händler jubelt — „Das ist der Sechser mit Zusatzzahl!“
Ausgabe vom 25. Februar 2026
Horst Lichter
„Superschön“: Fabergé-Schmuck sorgt bei „Bares für Rares“ für Bieterduell
Ausgabe vom 24. Februar 2026
Moderator Horst Lichter.
Amira Aly packt übers "Promibacken" aus: "Zuschauer sehen das nicht"
Einblicke hinter die Kulissen
Amira Aly
„Bares für Rares“: Verkäufer hoffen auf 18.000 Euro — dann der Schock
Ausgabe vom 23. Februar 2026
"Bares für Rares": Horst Lichtersteht an ein Pult gelehnt im "Bares für Rares"-Studio und hält die Hand einer kleinen gelben Figur, die auf dem Pult steht. Dabei blickt er lächelnd in die Kamera.
Leyla Heiter meldet sich nach OP-Notfall unter Tränen aus dem Krankenhaus – Fans zeigen wenig Verständnis
Beauty-OP-Fiasko
Mike und Leyla Heiter
"Alt, müde und irgendwie verletzt": Hollywood-Star William Shatner musste operiert werden
Reitunfall
William Shatner
Jean Seberg: Eine Hollywood-Ikone und ihr tragisches Schicksal
Biografie einer Ikone
Jean Seberg
Helene Fischer über ihren Karrierebeginn: "Sehr oft wie ein Außerirdischer gefühlt"
Karriereeinblicke
Helene Fischer
"Let's Dance"-Star Bianca Heinicke packt aus: Das steckte hinter ihrer Social-Media-Pause
Bianca Heinickes Rückkehr
Bianca Heinicke
Adieu bei "In aller Freundschaft": Diese zwei Stars verlassen die ARD-Serie
Schauspielerwechsel
"In aller Freundschaft"
Neuzugang beim "Tatort": Das ist die neue Kommissarin in Dortmund
Neues Ermittlerduo
Tatort: Blut und Wasser
Olaf der Flipper wird zum 55. Hochzeitstag emotional: "Wir sind durch dick und dünn gegangen"
Emotionales Jubiläum
Olaf der Flipper
"Bozen-Krimi"-Star Chiara Schoras: Das ist ihr berühmter Ex
Rückkehr als Kommissarin
Der Bozen-Krimi
Reality-Kneipe mit Ekelprüfungen: Olivia Jones eröffnet die "Dschungelcamp-Bar"
Hamburgs Kneipen
Olivia Jones
Die unerschütterliche Liza Minnelli: Ein Leben voller Höhen und Tiefen
Hollywood-Diva
Liza Minnelli
Klara Deutschmann klagt im Interview: "Frauen wird nach wie vor häufig ein Ideal vorgeschrieben"
Druck der Ideale
Klara Deutschmann im Interview
Tom Kaulitz philosophiert über den Tod: "Gibt nichts, was mir mehr Angst macht"
Nach Verlusten
Bill und Tom Kaulitz
Bruce Willis in "Stirb langsam 5": Ein Vater-Sohn-Abenteuer
Rückkehr des Actionhelden
Stirb langsam - Ein guter Tag zum Sterben
"Game of Thrones"-Star Kit Harington: Fast immer nackt in "Industry"?
Ungewöhnliche Freizügigkeit
Kit Harington
Doris Schretzmayer: "Den Begriff 'Powerfrau' mag ich nicht"
Im Interview
Doris Schretzmayer im Interview
"Das stimmt!": Barbara Schöneberger beichtet, dass sie Stefan Raab nicht leiden konnte
TV-Duo überrascht
Wer weiß wie wann was war? - Die Show der Generationen
"Dann ging das Karussell los": Dieser Moment brachte den Grafen zu seinem Comeback
Im Interview
Der Graf von Unheilig mit einem Koffer.
"Die Puppenmacherin Käthe Kruse" - Die Geschichte der Schöpferin der berühmtesten Puppen
Doku über Puppenschöpferin
Die Puppenmacherin Käthe Kruse
"Einfach Elli": Die neue ZDF-Reihe begleitet eine etwas andere Notfallsanitäterin
ADHS im TV
Einfach Elli