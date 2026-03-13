Home News Star-News

Angela Finger-Erben: Das ist die prominente Ex von "Let's Dance"-Teilnehmer Simon Gosejohann

Ex-Partnerin

Angela Finger-Erben: Das ist die prominente Ex von "Let's Dance"-Teilnehmer Simon Gosejohann

13.03.2026, 13.10 Uhr
von Pamela Haridi
Während Simon Gosejohann (50) aktuell bei „Let´s Dance“ über das Parkett tanzt, sorgt eine alte Liebesgeschichte für Gesprächsstoff: Seine Ex ist eine bekannte RTL-Moderatorin.
Angela Finger-Erben und Simon Gosejohann.
Angela Finger-Erben und Simon Gosejohann waren mehrere Jahre liiert.  Fotoquelle: picture alliance / dpa | Horst Galuschka

Bei „Let’s Dance“ zeigt Comedian Simon Gosejohann derzeit eine ganz neue Seite: statt mit Streichen und versteckter Kamera unterhält er plötzlich mit Tanztraining, Disziplin und Glitzerkostüm. Doch während der 50-Jährige Woche für Woche auf dem RTL-Parkett steht, sorgt eine überraschende Information aus seinem Privatleben für Gesprächsstoff. Denn der Komiker war früher mit einer bekannten RTL-Moderatorin zusammen – mit Angela Finger-Erben (46). Eine Beziehung, die viele Zuschauer längst vergessen hatten.

Simon Gosejohann und Angela Finger-Erben: Eine Beziehung aus der TV-Welt

Heute gehört Angela Finger-Erben zu den bekannten Gesichtern des Senders RTL. Die Moderatorin, geboren 1980, ist seit Jahren fester Bestandteil der deutschen Fernsehlandschaft. Was allerdings nur noch wenige Fans wissen: Vor rund zwei Jahrzehnten war sie mehrere Jahre mit Simon Gosejohann liiert.

Die beiden lernten sich damals bei der Gamescom kennen – einem Event, bei dem Popkultur, Gaming und Medien zusammenkommen. Aus der Begegnung entwickelte sich eine Beziehung, die etwa fünf Jahre lang hielt. Ihr gemeinsames Glück dauerte ungefähr von 2006 bis 2012. In dieser Zeit galten sie als eher unaufgeregtes Promi-Paar der deutschen Medienwelt.

Zuschauerfrage bringt die frühere Liebe wieder ans Licht

Dass diese Beziehung heute wieder öffentlich diskutiert wird, verdanken Fans einer neugierigen Frage. Im offiziellen Podcast zu „Let’s Dance“ wurde der Komiker direkt darauf angesprochen. Podcast-Moderator Martin Tietjen (40) zitierte eine Zuschauerfrage: Ob es wirklich stimme, dass er einmal mit Angela Finger-Erben zusammen gewesen sei.

Die Antwort von Simon Gosejohann kam ohne Umschweife: „Oh ja, viele Jahre!“ Der Entertainer erinnerte sich an diese Zeit und erklärte, dass die Beziehung inzwischen etwa 20 Jahre zurückliegt.

Ehrlicher Rückblick: „Vielleicht war ich ein unreifer Hornochse“

Auch über das Ende der Beziehung sprach der Comedian überraschend offen. Große Skandale oder dramatische Trennungsdetails gibt es allerdings nicht. Stattdessen blickt er heute selbstkritisch auf die Vergangenheit. Seine Erklärung für das Liebes-Aus formulierte er im Podcast mit einem Augenzwinkern:

Die Beziehung sei wohl auseinandergegangen, „weil ich vielleicht noch ein unreifer Hornochse war“. Mit dieser humorvollen Selbstkritik zeigt Gosejohann, dass er die damalige Zeit inzwischen mit viel Abstand betrachten kann.

Heute ist Simon Gosejohann glücklich vergeben

Während die Beziehung zu Angela Finger-Erben längst Vergangenheit ist, hat Simon Gosejohann sein privates Glück inzwischen neu gefunden. Der Entertainer lebt mit seiner Freundin Melanie zusammen. Das Paar hat einen sechsjährigen Sohn, der zusammen mit seiner Mutter wohl zu den größten Fans des Comedians gehört – besonders jetzt, wo er bei „Let’s Dance“ antritt. Für den Fall, dass er es weit in der Show schafft, hat Gosejohann sogar schon einen emotionalen Plan.

Emotionaler „Magic Moment“ für seine Freundin geplant

In der beliebten Tanzshow gibt es traditionell eine besondere Folge: den sogenannten „Magic Moment“. In dieser Sendung erzählen die Promis eine persönliche Geschichte und setzen sie tänzerisch um. Sollte Simon Gosejohann diese Runde erreichen, steht für ihn bereits fest, wem er diesen Moment widmen möchte.

Der Tanz soll seiner heutigen Freundin Melanie gelten. Damit zeigt der sonst so chaotische Comedy-Star eine ungewohnt romantische Seite.

Vom Straßen-Comedian zum Tanzschüler

Für viele Zuschauer ist Simon Gosejohann seit Jahren vor allem mit der Kultsendung „Comedystreet“ verbunden. Dort sorgte er mit versteckter Kamera für skurrile Situationen und überraschte Passanten mit absurden Streichen. Mit seiner Teilnahme bei „Let’s Dance“ wagt er nun bewusst einen Schritt in eine ganz andere TV-Welt: mehr Glamour, weniger Chaos und deutlich mehr Training.

Die Jury aus Motsi Mabuse (44), Joachim Llambi (61) und Jorge González (58) bewertet dabei Woche für Woche die Leistungen der Prominenten. Moderiert wird die Show weiterhin von Daniel Hartwich (47) und Victoria Swarovski (32).

Alte Liebesgeschichte, neues TV-Abenteuer

Die Beziehung zwischen Angela Finger-Erben und Simon Gosejohann liegt inzwischen viele Jahre zurück. Doch durch seine Teilnahme bei „Let’s Dance“ rückt dieses Kapitel seiner Vergangenheit plötzlich wieder in den Fokus.

Für Gosejohann selbst scheint das Thema jedoch längst entspannt abgeschlossen zu sein. Heute konzentriert er sich auf seine Familie, neue Projekte – und darauf, das Publikum mit seiner ganz eigenen Mischung aus Humor und Tanz zu unterhalten.

Diese "Let's Dance"-Stars sind bereits gestorben: ihre Geschichten bleiben unvergessen
Während die aktuelle 19. Staffel von "Let's Dance" gerade in vollem Gange ist, erinnern wir an die Tanz-Momente vergangener Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der RTL-Show, die vielen Fans unvergessen bleiben und blicken auf die Schicksale der verstorbenen Stars.
Schicksale
Daniel Küblböck lacht auf dem roten Teppich.

