Neues Kapitel für „Wetten, dass..?“: Frank Elstner äußert sich zu den Kaulitz-Brüdern

26.01.2026, 15.31 Uhr
Die Musiker-Brüder Bill und Tom Kaulitz sind die neuen Moderatoren der ZDF-Kultsendung "Wetten, dass..?". Sie treten das Erbe von Thomas Gottschalk an und wollen das Format mit frischem Schwung beleben.
Frank Elstner
Showerfinder Frank Elstner findet es gut, dass "Wetten, dass..?" künftig von Bill und Tom Kaulitz moderiert wird.  Fotoquelle: 2019 Getty Images/Joshua Sammer

Es war ein Paukenschlag aus Mainz: Die Musiker-Brüder und Podcaster Bill und Tom Kaulitz sind die neuen Moderatoren der ZDF-Abendshow "Wetten, dass..?". Damit schlüpfen die beiden in die Fußstapfen von Thomas Gottschalk, der die Show am längsten und prägendsten moderiert hatte. Die Entscheidung stieß im Netz auf ein geteiltes Echo. Wer offenbar begeistert ist von dem Vorstoß, ist Frank Elstner, Erfinder und langjähriger Moderator von "Wetten, dass ..?".

Frank Elstner über die Kaulitz-Moderation: ein „mutiges Experiment“

"Bill und Tom sind zwei moderne Jungs, die genau im richtigen Alter sind, um im Fernsehen Verantwortung zu übernehmen", sagte die Entertainerlegende der "Bild"-Zeitung. Die Kaulitz-Brüder werden zur ersten Ausstrahlung von "Wetten, dass ..?" unter ihrer Ägide im Dezember dieses Jahres 37 Jahre alt sein, genauso wie Thomas Gottschalk bei seiner Premiere 1987. Dadurch würden die beidenvor allem beim jüngeren Publikum gut ankommen, dessen ist sich Elstner sicher.

Der 83-Jährige begrüßt also die Entscheidung, überrascht war er dennoch davon. "Ich hatte die beiden nicht auf dem Schirm", erklärte er in einem Interview mit dem "Spiegel". Trotzdem freue er sich auf die Sendung. Mit den Kaulitz-Brüdern habe das ZDF ein "mutiges Experiment" in Angriff genommen, "das gelingen kann", so Elstner. Er drücke den beiden die Daumen.

"Wetten, dass..?" bekommt neue Moderatoren

Das ZDF hat am Mittwoch nach vorausgegangenen Berichten den "Wetten, dass ..?"-Coup bestätigt. Man freue sich, im "frisch gestarteten Jahr bereits ein echtes Show-Highlight für 2026 ankündigen" zu können, erklärte der Sender in einer Stellungnahme. "Dass wir Bill und Tom Kaulitz für die Moderation gewinnen konnten, macht die Überraschung perfekt."

Die Kaulitz-Brüder zeigten sich stolz über ihre Verantwortung, Es sei eine "wahnsinnige Ehre, diese legendäre Show zu übernehmen und mit neuem Leben zu füllen", erklärte Bill Kaulitz in einem Statement. Bruder Tom ergänzte: "Gleichzeitig sind wir natürlich unfassbar aufgeregt, zum ersten Mal live im Fernsehen, zur besten Sendezeit, ohne Sicherheitsnetz durch den Abend zu führen."

Startschuss für die neue Ära des Showklassikers

Die durch die Rockband Tokio Hotel bekannten Zwillinge werden laut ZDF am 5. Dezember zum ersten Mal den Fernsehklassiker präsentieren. Die Sendung wird in Halle an der Saale produziert. Die Kaulitz-Brüder würden das Publikum mit "einmaligen Wetten, großartigen Musik-Acts und zahlreichen Stars auf der berühmtesten Show-Couch Deutschlands begrüßen", hieß es weiter. Welche Gäste erwartet werden, steht noch nicht fest.

"Wetten, dass ..?" war am 14. Februar 1981 zum ersten Mal auf Sendung gegangen. Showerfinder Frank Elstner moderierte die Unterhaltungsshow als erster. Sechs Jahre und 39 Ausgaben später übergab er den Stab an Thomas Gottschalk, der bis zur bislang letzten Ausstrahlung im November 2023 das prägende Gesicht des Erfolgsformats war.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

