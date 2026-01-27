Home News TV-News

"Die Überlebenden – Neuanfang nach dem Holocaust (1/2)": Kritik zur ARTE-Doku

"Die Überlebenden – Neuanfang nach dem Holocaust (1/2)"

Die Verzweiflung der "Displaced Persons"

27.01.2026, 06.00 Uhr
von Hans Czerny
Die ARTE-Dokumentation "Die Überlebenden – Neuanfang nach dem Holocaust" erinnert an die vergessenen Schicksale von Displaced Persons nach dem Krieg und ihre Suche nach einem neuen Zuhause.
Die Überlebenden - Neuanfang nach dem Holocaust (1/2)
Während die Welt die Bilder der KZ-Befreiung als Symbol des Triumphs begrüßte, hatten die ehemaligen Insassen auch danach noch zu leiden.   Fotoquelle: ARTE / Artline Films
Die Überlebenden - Neuanfang nach dem Holocaust (1/2)
Auf die Migrationsbewegung nach der Befreiung der NS-Konzentrationslager reagierten die Alliierten mit der Einrichtung von provisorischen Lagern für "Displaced Persons" ("Vertriebene Personen").   Fotoquelle: ARTE / Artline Films
Die Überlebenden - Neuanfang nach dem Holocaust (2/2)
Das Leben in den provisorischen Lagern für "Displaced Persons" normalisierte sich mit der Zeit - man feierte Hochzeiten und Geburten.   Fotoquelle: ARTE / Artline Films

Bei Kriegsende 1945 konnten hunderttausende weder in ihre alte Heimat zurück, noch wurden sie in anderen Ländern aufgenommen. Als "Displaced Persons" landeten sie nach dem KZ wieder in Lagern, wo sie nach dem Krieg Monate und mitunter Jahre verbrachten. Der ARTE-Film "Die Überlebenden – Neuanfang nach dem Holocaust" von Antoine Dauer und Michèle Dominici erinnert in Originalaufnahmen und Tagebuchaufzeichnungen an sie. Es ist die Erinnerung an eine gern vergessene Zeit nach dem Nationalsozialismus, in der es neue Unmenschlichkeiten, aber auch die Bemühung um Unterbringung, Lebensmittel, medizinische Versorgung und schulische Bildung gab.

ARTE
Die Überlebenden – Neuanfang nach dem Holocaust (1/2)
Doku • 27.01.2026 • 20:15 Uhr

Stellvertretend für Millionen Zwangsarbeiter, Kriegsgefangene und weitere Flüchtlinge kommen in der eindringlichen Dokumentation vor allem wenige Holocaust-Überlebende zu Wort, die nach einem neuen Zuhause und möglicherweise überlebenden Verwandten suchen. Es ist ein Überleben, zunächst neben Leichen, später in düsteren, eilends errichteten Barackenlagern. Manche suchen im Osten nach Überlebenszeichen, Fotos wenigstens, und werden abgewiesen.

Auch das Flüchtlingsschiff "Exodus", mit dem 5.000 nach Palästina wollten, wird 1947 von den Briten abgewiesen und zurück nach Europa geschickt, wo die Flüchtlinge bis zum Sommer 1948 mit der Gründung Israels und dem amerikanischen Displaced Persons Act für 80.000 Einwanderer noch einmal in Lagern verharren müssen. – Am Ende erinnert der Film an die 25 Millionen Flüchtlinge von heute und deren Schicksal. Doch die Parallelen erschließen sich ohnehin.

Die Überlebenden – Neuanfang nach dem Holocaust (1/2) – Di. 27.01. – ARTE: 20.15 Uhr

"Sweet Caroline": Wer ist die "süße Caroline" in Neil Diamonds Evergreen?
Neil Diamond wird 85 und sein Hit "Sweet Caroline" bleibt ein Ohrwurm. Entdecken Sie die faszinierende Geschichte hinter diesem zeitlosen Evergreen und die Verbindung zu Caroline Kennedy.
Hintergrundgeschichte
Neil Diamond

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

