Die Giovanni Zarrella Show: Alle Infos zum ZDF-Unterhaltungsformat

Kaum etwas berührt die Menschen so sehr wie ein Liebeslied. Wobei Liebe durchaus nicht nur in Form von glühenden oder auch gebrochenen Herzen rund um klassische Paare ihren Weg zur Musik findet. Es gibt darüber hinaus auch berühmte Titel über die Liebe zu Vater und Mutter ("Mama"), zu den eigenen Kindern, zu tierischen Gefährten und natürlich geliebten Freunden. All diese Facetten der gesungenen Liebe feiert Gastgeber Giovanni Zarrella in der 18. Ausgabe der nach ihm benannten Show. Diese wird diesmal nicht "live" gesendet, sondern in aufgezeichneter Form, was auch ein bisschen der äußerst prominenten Besetzung geschuldet sein mag. Denn selbst für Zarrella-Verhältnisse geht es an diesem Abend mit vielen großen Namen der Unterhaltungsbranche ausgesprochen starbesetzt zu.

Die Giovanni Zarrella Show Unterhaltung • 14.03.2026 • 20:15 Uhr

Mit dabei ist Veteran Chris de Burgh, der mit "Lady In Red" vor fast genau 40 Jahren eine der schönsten musikalischen Liebeserklärungen aller Zeiten komponierte. Natürlich wird der Song an diesem Abend zu hören sein. Zum ersten Mal bei Zarrella, der bekanntlich gerne mit seinen Gästen zum Duett antritt, ist auch Superstar Sarah Connor. Sie brachte im Laufe ihrer bewegten Karriere zahlreiche Balladen in die Charts und in den Herzen der Menschen unter. Horst Schlämmer, einen der populärsten deutschen Comedy-Charaktere – unnachahmlich verkörpert von Hape Kerkeling – würde man erst mal nicht mit Liebesliedern in Verbindung bringen. Dennoch hat der "Allerweltsliebende" unter den Deutschen eine besondere musikalische Überraschung für diesen Abend mitgebracht.

Nächste Zarrella-Show bereits im April Die weiteren Namen des ZDF-Liebeskarussells stehen den oben Genannten kaum nach: Thomas Anders, Maite Kelly, Johannes Oerding, Wincent Weiss, Andy Borg, Beatrice Egli und der Graf von Unheilig geben sich die Ehre. Letzterer widmet seiner Frau ein persönliches Liebeslied. Maite Kelly indes feiert die Premiere ihres neuen Titels "Frei". Auch die kölsche Kultband die Höhner, das Duo Neonlicht sowie Laura & Mark sind von der Partie. Dazu reist der österreichische Superstar Andreas Gabalier an. Statt Volks-Rock'n'Roll gibt er an diesem Abend selbstredend eine gefühlvolle Ballade zum Besten. Schließlich stellt Jeanette Biedermann eine Neuauflage ihres Erfolgs "Rock My Life" vor.

Mit einer eindrucksvollen Darbietung am Klavier fasziniert Pianist Joja Wendt. Er steht dem Gastgeber zur Seite, der sein Publikum an diesem Abend über drei Stunden in der "Giovanni Zarrella Show" mit besonderen Liebesbotschaften überrascht. Auch die nächste Ausgabe des ZDF-Unterhaltungsformats mit einem Mix aus Schlager, Pop, Stars und kurzen launigen Gesprächen steht bereits fest: Ausgabe 19 ist für Samstag, 25. April, 20.15 Uhr, angekündigt. Gastgeberstadt wird dann Göttingen sein und die Show wieder "live" gesendet werden.

Die Giovanni Zarrella Show – Sa. 14.03. – ZDF: 20.15 Uhr

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