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Die Giovanni Zarrella Show: Alle Infos zum ZDF-Unterhaltungsformat

Musik und Emotionen

Die Giovanni Zarrella Show: Alle Infos zum ZDF-Unterhaltungsformat

14.03.2026, 06.30 Uhr
von Eric Leimann
Die Giovanni Zarrella Show widmet sich in ihrer neuesten Ausgabe der Liebe. Mit dabei sind Stars wie Sarah Connor und Chris de Burgh, die emotionale Balladen präsentieren. Auch Horst Schlämmer überrascht das Publikum mit einer besonderen Darbietung.
Die Giovanni Zarrella Show
"Die Giovanni Zarrella Show" und ihr Gastgeber laden zu einem besonderen Abend nach Offenburg ein. Drei Stunden wird die Kraft der Liebe gefeiert. Natürlich mit Liebesliedern - und von außergewöhnlich prominenten Gästen.  Fotoquelle: ZDF / Maija Mihailova / [M] Brandnew Media
Die Giovanni Zarrella Show
Superstar Sarah Connor brachte im Laufe ihrer bewegten Karriere zahlreiche Balladen in die Charts.   Fotoquelle: ZDF / Sascha Baumann
Die Giovanni Zarrella Show
Horst Schlämmer, einen der populärsten deutschen Comedy-Charaktere - unnachahmlich verkörpert von Hape Kerkeling - würde man erst mal nicht mit Liebesliedern in Verbindung bringen. Und doch hat er eine musikalische Überraschung vorbereitet.  Fotoquelle: ZDF / Sascha Baumann
Die Giovanni Zarrella Show
"Die Giovanni Zarrella Show" beschäftigt sich in ihrer 18. Ausgabe mit der Liebe.  Fotoquelle: ZDF / Sascha Baumann
Die Giovanni Zarrella Show
Der österreichische Superstar Andreas Gabalier gibt an diesem Abend eine gefühlvolle Ballade zum Besten.   Fotoquelle: ZDF / Sascha Baumann
Die Giovanni Zarrella Show
Chris de Burgh, der mit "The Lady In Red" vor fast genau 40 Jahren eine der schönsten musikalischen Liebeserklärungen aller Zeiten komponierte, ist mit seinem Welthit zu Gast.  Fotoquelle: ZDF / Sascha Baumann
Die Giovanni Zarrella Show
Johannes Oerding (links), Jeanette Biedermann und Giovanni Zarrella sorgen für gute Samstagabend-Unterhaltung.  Fotoquelle: ZDF / Sascha Baumann
Die Giovanni Zarrella Show
Maite Kelly (links) feiert die Premiere ihres neuen Titels "Frei".  Fotoquelle: ZDF / Sascha Baumann
Die Giovanni Zarrella Show
Der Graf von Unheilig widmet seiner Frau ein persönliches Liebeslied.  Fotoquelle: ZDF / Sascha Baumann
Die Giovanni Zarrella Show
Thomas Anders hat in seiner Karriere viele Liebeslieder gesungen.  Fotoquelle: ZDF / Sascha Baumann
Die Giovanni Zarrella Show
Auch Beatrice Egli weiß mit der Liebe umzugehen.  Fotoquelle: ZDF / Sascha Baumann
Die Giovanni Zarrella Show
Wincent Weiss versteht sich bestens auf Liebeslieder.  Fotoquelle: ZDF / Sascha Baumann
Die Giovanni Zarrella Show
Schlagerveteran Andy Borg ist auch mit von der Partie.  Fotoquelle: ZDF / Sascha Baumann

Kaum etwas berührt die Menschen so sehr wie ein Liebeslied. Wobei Liebe durchaus nicht nur in Form von glühenden oder auch gebrochenen Herzen rund um klassische Paare ihren Weg zur Musik findet. Es gibt darüber hinaus auch berühmte Titel über die Liebe zu Vater und Mutter ("Mama"), zu den eigenen Kindern, zu tierischen Gefährten und natürlich geliebten Freunden. All diese Facetten der gesungenen Liebe feiert Gastgeber Giovanni Zarrella in der 18. Ausgabe der nach ihm benannten Show. Diese wird diesmal nicht "live" gesendet, sondern in aufgezeichneter Form, was auch ein bisschen der äußerst prominenten Besetzung geschuldet sein mag. Denn selbst für Zarrella-Verhältnisse geht es an diesem Abend mit vielen großen Namen der Unterhaltungsbranche ausgesprochen starbesetzt zu.

ZDF
Die Giovanni Zarrella Show
Unterhaltung • 14.03.2026 • 20:15 Uhr

Mit dabei ist Veteran Chris de Burgh, der mit "Lady In Red" vor fast genau 40 Jahren eine der schönsten musikalischen Liebeserklärungen aller Zeiten komponierte. Natürlich wird der Song an diesem Abend zu hören sein. Zum ersten Mal bei Zarrella, der bekanntlich gerne mit seinen Gästen zum Duett antritt, ist auch Superstar Sarah Connor. Sie brachte im Laufe ihrer bewegten Karriere zahlreiche Balladen in die Charts und in den Herzen der Menschen unter. Horst Schlämmer, einen der populärsten deutschen Comedy-Charaktere – unnachahmlich verkörpert von Hape Kerkeling – würde man erst mal nicht mit Liebesliedern in Verbindung bringen. Dennoch hat der "Allerweltsliebende" unter den Deutschen eine besondere musikalische Überraschung für diesen Abend mitgebracht.

Nächste Zarrella-Show bereits im April

Die weiteren Namen des ZDF-Liebeskarussells stehen den oben Genannten kaum nach: Thomas Anders, Maite Kelly, Johannes Oerding, Wincent Weiss, Andy Borg, Beatrice Egli und der Graf von Unheilig geben sich die Ehre. Letzterer widmet seiner Frau ein persönliches Liebeslied. Maite Kelly indes feiert die Premiere ihres neuen Titels "Frei". Auch die kölsche Kultband die Höhner, das Duo Neonlicht sowie Laura & Mark sind von der Partie. Dazu reist der österreichische Superstar Andreas Gabalier an. Statt Volks-Rock'n'Roll gibt er an diesem Abend selbstredend eine gefühlvolle Ballade zum Besten. Schließlich stellt Jeanette Biedermann eine Neuauflage ihres Erfolgs "Rock My Life" vor.

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Mit einer eindrucksvollen Darbietung am Klavier fasziniert Pianist Joja Wendt. Er steht dem Gastgeber zur Seite, der sein Publikum an diesem Abend über drei Stunden in der "Giovanni Zarrella Show" mit besonderen Liebesbotschaften überrascht. Auch die nächste Ausgabe des ZDF-Unterhaltungsformats mit einem Mix aus Schlager, Pop, Stars und kurzen launigen Gesprächen steht bereits fest: Ausgabe 19 ist für Samstag, 25. April, 20.15 Uhr, angekündigt. Gastgeberstadt wird dann Göttingen sein und die Show wieder "live" gesendet werden.

Die Giovanni Zarrella Show – Sa. 14.03. – ZDF: 20.15 Uhr

"Die Giovanni Zarrella Show" geht im März wieder los! Diese Stars sind dabei
Die Musikshow 2025 verspricht einen Abend voller Emotionen und musikalischer Highlights. Mit dabei sind Stars wie Andreas Gabalier, Sarah Connor und Überraschungsgast Horst Schlämmer.
Große Gefühle
Giovanni Zarrella auf der Bühne.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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