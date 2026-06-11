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WM 2026: ARD & ZDF zeigen erstmals Werbung während der Spiele

Das kosten die Spots

WM 2026: ARD & ZDF zeigen erstmals Werbung während der Spiele

11.06.2026, 10.44 Uhr
von Julian Flimm
Erstmals zeigen ARD und ZDF bei der WM 2026 Werbespots in fest eingeplanten Trinkpausen. Was sich für Zuschauer ändert – und wie viel die neuen TV-Spots kosten.
Jamie Leweling schießt in einem Länderspiel aufs finnische Tor.
Deutschland trifft bei der WM 2026 in der Gruppenphase unter anderem auf die Elfenbeinküste und Ecuador.  Fotoquelle: picture alliance / BEAUTIFUL SPORTS | Gawlik

Die FIFA führt bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko für alle 104 Spiele verbindliche Trinkpausen ein. Jeweils einmal pro Halbzeit wird die Partie rund um die 22. und 67. Spielminute für etwa drei Minuten unterbrochen. Laut Weltverband soll die Maßnahme die Spieler angesichts teils extremer Temperaturen in Nordamerika schützen.

ARD und ZDF nutzen diese Pausen bei einer Fußball-WM erstmals für Werbespots während kurzer Spielunterbrechungen. Wie mehrere Medien berichten, hat die FIFA den Rechteinhabern gestattet, die Unterbrechungen zu vermarkten. ARD und ZDF dürfen frühestens 20 Sekunden nach Pausenbeginn in einen Werbeblock schalten und müssen spätestens 30 Sekunden vor Wiederanpfiff zur Live-Übertragung zurückkehren. Pro Trinkpause entsteht so ein Werbefenster von rund zwei Minuten und zehn Sekunden.

Alle Infos zur Übertragung der Deutschland-Spiele findest du hier!

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WM 2026 Werbung: Die Erlösmodelle bei ARD und ZDF

Das ZDF bewirbt in seinen Vermarktungsunterlagen einen rund 90-sekündigen Exklusivblock im Vollbild-Format. Die Preise variieren je nach Partie deutlich: Ein Spot während einer Vorrundenbegegnung ohne deutsche Beteiligung in den Morgenstunden kostet ab 1.200 Euro pro Sekunde, bei einem Abendspiel mit portugiesischer Beteiligung sind es Medienberichten zufolge rund 3.650 Euro pro Sekunde. Für K.-o.-Partien mit deutscher Beteiligung wird ein Maximalpreis von 17.825 Euro pro Sekunde genannt. Ein einzelner 20-Sekunden-Spot kommt damit auf mehr als 356.000 Euro.

Die ARD setzt auf ein anderes Modell: Angeboten wurde ein Paket aus sechs Werbespots mit je 30 Sekunden Laufzeit zum Gesamtpreis von 600.000 Euro. Nach Senderangaben sind sämtliche Pakete bereits ausverkauft.

Beide öffentlich-rechtlichen Sender dürfen maximal 20 Minuten Werbung pro Tag senden, ab 20 Uhr gilt ein generelles Werbeverbot. Wegen der Zeitverschiebung nach Nordamerika liegen viele Anstoßzeiten in Deutschland allerdings am späten Abend oder in der Nacht – hier können ARD und ZDF die Pausen vermarkten.

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Trinkpausen mit Werbung: Was sich für deutsche Zuschauer bei der WM ändert

Das Turnier beginnt am Donnerstag, 11. Juni, um 21 Uhr deutscher Zeit mit der Partie "Mexiko" gegen "Südafrika". Für deutsche Zuschauer bedeutet die neue Regelung erstmals Werbeunterbrechungen während laufender WM-Spiele im öffentlich-rechtlichen TV. In nordamerikanischen Sportarten sind Zuschauer bereits an kurze Werbepausen in Matches gewohnt – nun findet der Trend seinen Weg zur WM.

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