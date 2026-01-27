Home News TV-News

Fest im Sattel mit den "Feste"-Shows: Florian Silbereisen verlängert auch bei der ARD

27.01.2026, 11.09 Uhr
Seit Jahren ist Florian Silbereisen mit seinen "Feste"-Shows fester Bestandteil im Programm der ARD. Nun hat die Rundfunkanstalt seinen Vertrag für Sendungen wie "Schlagerboom" verlängert.
Florian Silbereisens Zukunft beim öffentlich rechtlichen Fernsehen ist vorerst gesichert. Nachdem der Schlagerstar, Moderator und Schauspieler die Tage beim ZDF seinen Vertrag für "Das Traumschiff" verlängert hat, bleibt er nun auch der ARD erhalten. Silbereisens "Feste"-Shows werden auch künftig Bestandteil des Ersten bleiben.

Die Entscheidung über die Zukunft von Sendungen wie "Schlagergoom" hatte beim Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) gelegen. Diese ist offenbar am Montag gefallen. "Wir freuen uns, dass der MDR-Rundfunkrat in seiner heutigen Sitzung dem Vorschlag zugestimmt hat, die Feste mit Florian Silbereisen für die ARD in den Jahren 2027 und 2028 im bisherigen Umfang fortzusetzen", teilte der Sender mit.

Die Nachricht kommt wenige Tage, nachdem bekannt wurde, dass Florian Silbereisen im ZDF weiter an Bord des "Traumschiffs" bleibt. Berichten zufolge hat der 44-Jährige seinen Vertrag als Max Parger in der beliebten Serie verlängert. Demnach wird er bis 2028 als Kapitän des Traumschiffs durch die Weltmeere navigieren. Jährlich sollen drei Folgen gedreht werden, eine vierte sei optional.

Erfolgsgarant Florian Silbereisen

Silbereisens "Feste"-Shows gehören zu den beliebtesten Sendungen der ARD. Mit der Vertragsverlängerung bleibt es bei gewohnten vier Shows. Dazu zählen neben dem "Schlagerbooom" auch eine Open-Air-Ausgabe dieser Sendung. Hinzu kommen die "Schlagerchampions" und das "Adventsfest der 100.000 Lichter".

Wie erfolgreich die ARD mit den "Feste"-Shows unter Florian Silbereisen fährt, wurde bei der letzten Vertragsverlängerung deutlich. "Keine andere Samstagabend-Show im Ersten ist auch in der ARD Mediathek so erfolgreich wie die 'Feste' mit Florian Silbereisen, vor allem auch in der jüngeren Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen", hieß es damals in der Mitteilung.

