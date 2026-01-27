Home News Star-News

Amira Aly denkt über Schönheits-OP nach: "Da stehe ich auch zu"

OP-Pläne

Amira Aly denkt über Schönheits-OP nach: "Da stehe ich auch zu"

27.01.2026, 11.03 Uhr
Moderatorin Amira Aly hat in ihrem Podcast "Iced Macho Latte" verraten, dass sie über eine Schönheits-Operation nachdenkt. Zwar rate ihr Arzt aktuell noch von dem Eingriff ab, dennoch stellt sie klar: "Auf kurz oder lang wird das auf jeden Fall gemacht!"
Amira Aly
Amira Aly hat optischer "Baustellen" an sich entdeckt.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Sebastian Reuter

In ihrem Podcast "Iced Macho Latte" haben Amira Aly (33) und Paula Lambert (51) über die Ereignisse der vergangenen Woche gesprochen. Dabei berichtet Amira Aly von einem "gravierenden" Vorfall, der ihr vor dem Spiegel widerfahren sei.

Wie die Moderatorin berichtet, habe sie beim Kämmen ihrer Haare an ihrem Scheitel "ein Büschel weißen Ansatz" entdeckt. Zwar habe die 33-Jährige auch zuvor schon vereinzelt weiße Haare gefunden, direkt am Scheitel seien diese aber neu. "Es schimmert schon so leicht", klagt Amira und beschwört: "Es ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit, bis ich da oben direkt mitten am Kopf ein Büschel weiße Haare kriege. Das ist ein komisches Gefühl."

Zwar sind sich Aly und Lambert einig, dass eine natürlich weiße Haarpracht auch bei Frauen sehr gut aussehen könne, Amira scheint sich mit dem Gedanken jedoch noch nicht anfreunden zu können: "Ich bin 33", klagt sie verzweifelt.

Die heller werdende Haarpracht ist jedoch nicht die einzige vermeintliche "Baustelle", welche die Moderatorin beschäftigt. Sie berichtet, sich wegen ihrer Schlupflider Rat bei ihrem Hautarzt geholt zu haben. "Ich habe ihn gefragt, wie er meine Augen einschätzt. (...) Meiner Meinung nach hängen die Schlupflider immer tiefer und das wird immer wilder", erklärt Aly.

"Zu früh": Arzt rät Amira Aly aktuell von Eingriff ab

Sie habe sich erkundigen wollen, ob und wann ein Eingriff – eine sogenannte Lidstraffung – sinnvoll wäre. Der Arzt bestätigt ihr zwar, dass sie zu Schlupflidern tendiere und diese mit der Zeit noch ausgeprägter werden könnten. Jedoch sei es seiner Einschätzung nach aktuell noch zu früh. Und so riet er Aly von einem Eingriff ab.

Laut Amira sei die Lidstraffung ein Eingriff, dem sich schon viele Promis unterzogen haben. Mit positivem Ergebnis, wie die Moderatorin findet: "Das macht ja was mit deinem Gesicht. Du siehst ja fünf bis zehn Jahre jünger aus. Frischer und wacher." Von Klebestreifen, die Schlupflider verdecken sollen, hält sie nichts: "Das musst du jeden Tag kleben und das sieht man, auch wenn du die Augen zu hast oder blinzelst. Das muss jetzt auch nicht sein."

Sie ziehe einen operativen Eingriff vor und stellt klar: "Da habe ich wirklich kein Problem, da stehe ich auch zu, wenn ich das machen würde. Man würde es ja eh merken." Aktuell nutze sie als Verjüngungsmethode bereits ein Seidenkissen zum Schlafen, das aufgrund der weichen Oberfläche Falten im Gesicht vorbeugen soll. Aly zeigt sich bereits jetzt überzeugt: "Ich wache mit diesem Kissen auf und sehe nicht mehr so verpennt aus wie sonst", berichtet die Moderatorin. Gegen Schlupflider helfe das Kissen aber nicht, diese seien weiterhin "minimal" zu sehen. Für Amira Aly steht fest: "Auf kurz oder lang wird das auf jeden Fall gemacht!"

