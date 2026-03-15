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"Siegfried Lenz und die Kraft des Gewissens": Kritik zu Film auf 3sat

Siegfried Lenz gewürdigt

"Siegfried Lenz und die Kraft des Gewissens": Kritik zu Film auf 3sat

15.03.2026, 15.09 Uhr
von Wilfried Geldner
3sat zeigt ein Porträt von Siegfried Lenz, der mit Werken wie "Deutschstunde" die Themen Gehorsam und Verantwortung beleuchtete. Anlässlich seines 100. Geburtstags wird sein Leben und Werk in einer Dokumentation gewürdigt.
Siegfried Lenz und die Kraft des Gewissens
Am 17. März 2026 würde Schriftsteller Siegfried Lenz 100 Jahre alt werden. Mit seinem Werk prägte er die deutsche Nachkriegsliteratur. Er setzte sich immer wieder mit individueller Verantwortung, Gewissen und Pflicht auseinander - Themen, die uns angesichts der aktuellen Weltlage erneut beschäftigen.  Fotoquelle: ZDF / Siegfried Lenz Stiftung.
Siegfried Lenz und die Kraft des Gewissens
Bis zu seinem Tod am 17. Oktober 2008 blieb Siegfried Lenz ein Autor mit Haltung. Themen wie Pflicht und individuelle Verantwortung in autoritären Systemen durchziehen seine Werke und verleihen ihnen angesichts heutiger politischer Konflikte neue Relevanz.   Fotoquelle: ZDF / Siegfried Lenz Stiftung.
Siegfried Lenz und die Kraft des Gewissens
Siegfried Lenz engagierte sich politisch und war seit den 1960er-Jahren mit Helmut Schmidt befreundet. 1970 begleitete er Kanzler Willy Brandt auf dessen historische Reise nach Polen, die durch Brandts Kniefall am Denkmal im ehemaligen Warschauer Ghetto weltberühmt wurde.   Fotoquelle: ZDF / Siegfried Lenz

Schuld oder nur Pflichterfüllung? Wie viel zählt die Verantwortung des Einzelnen und dessen Gewissen? Das waren die Themen in Siegfried Lenz' Lebenswerk. Fast vergessen gewinnt einer der berühmtesten Nachkriegsautoren neben Heinrich Böll und Günter Grass gegenwärtig angesichts neuer Demokratiegefährdung und gefährlicher Autokraten erstaunliche Aktualität. Die 3sat-Dokumentation von Anna Pflüger und Lara Heinemann zeigt das Leben und Werk des 1926 in Masuren / Ostpreußen geborenen Autors, der 1943 nach einem Notabitur zur Kriegsmarine eingezogen wurde und kurz vor Kriegsende in Dänemark desertierte. Lenz, dessen Geburtstag sich am 17. März zum 100. mal jährt, starb am 7. Oktober 2014 in Hamburg, wo er über 60 Jahre lebte. Das Bundesverdienstkreuz lehnte er in den 70-ern mit der Begründung einer Hamburger Gewohnheit gegenüber Ordensverleihungen ab.

3sat
Siegfried Lenz und die Kraft des Gewissens
Doku

Lenz, der insgesamt 15 Romane, viele eindrucksvolle Hörspiele und über 150 Erzählungen schrieb, versuchte nach den Erfahrungen der NS-Zeit steile Thesen und große Gesten zu vermeiden. Der Roman "Deutschstunde" (1968), in dem der Ex-Schüler Ole Jepsen in der Zelle einer Erziehungsanstalt die Erinnerungen an seinen fanatisch autoritätsgläubigen Vater, einen Polizisten, niederschreibt, der seinen Jugendfreund und Künstler Nansen mit einem Malverbot belegt und bespitzelt, gilt als Lenz' wichtigstes Werk: ein Buch, in dem seine politisch-moralischen Ansprüche kulminieren. 3sat sendet eine Verfilmung von 2019 mit Ulrich Noethen und Tobias Moretti am Samstag, 21. März, um 20.15 Uhr. Der Sender wiederholt einige sehenswerte Lenz-Adaptionen.

"In seinem Werk setzt sich Lenz immer wieder mit Pflicht, Gehorsam, Moral, Gewissen und individueller Verantwortung auseinander. Themen, mit denen wir heute angesichts autoritärer Regime, Demokratieverlust, zivilem Ungehorsam und Krieg erneut konfrontiert sind", heißt es in einer Erläuterung der Autorinnen zu ihrem Film. Lenz schaffe es, als Geschichtenerzähler "mit viel Empathie für Land und Leute und ohne urteilend zu werden die großen gesellschaftlichen Themen im ganz Kleinen zu erzählen". Im Film äußern sich Freunde und Weggefährten, die Lenz-Zitate werden von Ulrich Tukur gelesen.

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Siegfried Lenz und die Kraft des Gewissens – Sa. 14.03. – 3sat: 19.30 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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