Home News Star-News

Roberto Blanco verrät im ZDF: Seine Karriere begann durch einen Zufall

Schlagerikone

Roberto Blanco verrät im ZDF: Seine Karriere begann durch einen Zufall

15.03.2026, 15.06 Uhr
von Jürgen Winzer
Roberto Blanco, die Schlagerlegende, blickt auf eine beeindruckende Karriere zurück. Sein Hit "Ein bisschen Spaß muss sein" feiert 55-jähriges Jubiläum und bleibt ein Evergreen. Von der Medizin zum Showbiz, dank Alfred Weidenmann und unvergesslichen TV-Auftritten.
Roberto Blanco
Seit 70 Jahren im Showgeschäft - aber ans Aufhören denkt Roberto Blanco (88) noch lange nicht. Am Freitag war er zu Gast bei "Volle Kanne" im ZDF.  Fotoquelle: ZDF
Roberto Blanco
Roberto Blanco wurde einst durch Zufall am Flughafen entdeckt.  Fotoquelle: 2017 Getty Images/Michael Gruber

"Mein Vater wollte, dass ich Mediziner werde", erzählte Roberto Blanco im beim Frühstücksinterview mit Moderatorin Nadine Krüger bei "Volle Kanne" (ZDF). Deshalb habe er auch in Madrid Medizin studiert. Allerdings damals schon halbherzig. "Ich wollte immer ins Showgeschäft." Kein Wunder, denn das Künstlerblut hatten ihm die kubanischen Eltern ja vererbt. Vater Alfonso Zerquera war Folklore- und Varieté-Künstler, Mutter Mercedes Blanco Tänzerin und Sängerin.

Trotzdem musste Roberto 1956 der Zufall zu Hilfe kommen. "Ich besuchte meinen Vater, der lebte in Wiesbaden", erzählte er am Freitag im ZDF. "Ich flog dahin und auf dem Flughafen saß ein Mann neben mir." Der entpuppte sich als Regisseur Alfred Weidenmann und der sprach ihn an: "Ich brauche dich für meinen Film." Er bot ihm eine Rolle in "Der Stern von Afrika" an. "Ich erzählte meinem Vater davon, und Gott sei Dank sagte er: 'Mach es. Aber wenn es nichts wird, gehst du weiter studieren."

Es wurde was. Roberto spielte in dem Kriegsfilm, noch unter dem Namen Roberto Zerquera, die Küchenhilfe Mathias. Der Film wurde im Kino ein großer Erfolg und für Roberto Blanco stand fest: Er blieb im Showbiz. "Ich habe gegen meinen Vater gewonnen", grinste er im Interview.

Derzeit beliebt:
>>"Polizeiruf 110: Ablass": Kritik zum ARD-Krimi mit Johanna Wokalek
>>Diese Filmenden sorgen bis heute für Diskussionen
>>Florian Silbereisen wehrt sich gegen Kritik: "Haben vielen neuen Stars eine Chance gegeben"
>>Sascha Korf bei "Wer wird Millionär?" - Ein bekanntes Gesicht auf dem Ratestuhl

"Ein bisschen Spaß muss sein" feiert 55. Jubiläum

Es hat sich gelohnt, dass er sich durchsetzte. Die erste Single veröffentlichte er 1957 ("Jesebell"). Mit der fünften, "Heute so, morgen so", gewann er 1969 das Deutsche Schlagerfestival.

Mit "Ein bisschen Spaß muss sein" schuf er mit dem Komponisten Christian Bruhn einen Hit, der zu einem der größten Party-Schlager-Evergreens wurde. 1971, vor 55 Jahren, nahmen sie den Song erstmals auf. Der Song ist – und bleibt – im Repertoire. "Egal, wo ich hinkomme, die Leute warten auf den Song", sagte er im ZDF-Interview.

Blanco wurde zum Superstar, trat in allen Musik- und TV-Shows auf, die Rang und Namen hatten. Er sei dankbar, dass er mit TV-Granden wir Peter Frankenfeld, Hans-Joachim Kulenkampff, Vico Torriani oder Rudi Carrell habe arbeiten dürfen. "Ich bin glücklich, dass ich die beste Zeit des Showbiz erlebt habe", sagte er.

Roberto Blanco war ein erfolgreicher Showmaster

Er war selbst Bestandteil der TV-Branche, hatte mit "Die Roberto Blanco Show", "Ein Abend mit Roberto" und "Musik ist meine Welt" mehrere TV-Shows. "Wir hatten 18,5 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 49 Prozent", erinnerte sich Blanco bei "Volle Kanne". "Das waren die besten Zeiten", sagte er ein bisschen wehmütig, "ob die wiederkommen, weiß ich nicht."

Dabei ist für Wehmut kein Grund. Der Entertainer – er ist seit 70 Jahren aktiv – blickt voraus. Es erscheint eine neue CD ("Enjoy") mit Coverversionen einiger seiner liebsten Hits, es gibt eine auf Spanisch eingesungene CD, er wird am Mitteldeutschen Theater seines Freundes Didi Hallervorden (90) auftreten, Tribute-Shows für Louis Armstring spielen.

Außerdem laufen die Arbeiten am Drehbuch für das Werk, mit dem sein Leben verfilmt werden soll. Zu erzählen gibt's ja eine ganze Menge.

Hans Sigl lässt Fans aufatmen: "Der Bergdoktor" geht weiter
Zum Ende der 19. „Bergdoktor“-Staffel steigt die Spannung. Nicht nur wegen der turbulenten Ereignisse in Ellmau, sondern auch wegen der Frage, ob es mit dem Erfolgsformat im ZDF weitergeht.
Neue Staffel
Hans Sigl guckt freundlich.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Schlager

Das könnte dich auch interessieren

"Terra X: Faszination Erde – mit Hannah Emde: Chile – Das Geheimnis des Lebens": Darum geht's in der ZDF-Dokumentationsreihe
Chiles Naturwunder
Terra X: Faszination Erde - mit Hannah Emde: Chile - Das Geheimnis des Lebens
Die Giovanni Zarrella Show: Alle Infos zum ZDF-Unterhaltungsformat
Musik und Emotionen
Die Giovanni Zarrella Show
"Wer weiß wie wann was war? – Die Show der Generationen": Das neue Quiz mit Stefan Raab und Barbara Schöneberger
Neue Raab-Show
Wer weiß wie wann was war? - Die Show der Generationen
Unheilig-Frontmann: Der Graf spricht über seine romantische Liebesgeschichte
Eine Reise, die alles veränderte
Der Graf erzählt von seiner romantischen Liebesgeschichte mit seiner Ehefrau.
Hans Sigl lässt Fans aufatmen: "Der Bergdoktor" geht weiter
Neue Staffel
Hans Sigl guckt freundlich.
Howard Carpendale mit heftiger Kritik an Helene Fischer: "Das ist die unterste Form"
Pikanter Ratschlag
Helene Fischer und Howard Carpendale auf der Bühne.
Nach KI-Fehler im "heute journal": Das will das ZDF ab sofort besser machen
Maßnahmen gegen KI-Pannen
ZDF
Klara Deutschmann klagt im Interview: "Frauen wird nach wie vor häufig ein Ideal vorgeschrieben"
Druck der Ideale
Klara Deutschmann im Interview
"Ging mir nicht aus dem Kopf": Beatrice Egli spricht über emotionales Erlebnis
Besondere Begegnung
Beatrice Egli zeigt sich von einer Fan-Begegnung tief berührt.
Shirin David klagt über Bambi-Verleihung: "Die behandeln mich wie einen Clown"
Einblicke in Shirin Davids Leben
Shirin David
"Oscar-Countdown – Live vom Red Carpet": Alle Infos zur TV-Show bei ProSieben
Oscar-Verleihung
Oscar-Countdown - Live vom Red Carpet
"Im toten Winkel": Alle Infos zum ARD-Politthriller mit Katja Bürkle
Verdrängte Wahrheiten
Im toten Winkel
"Billy Elliot" wird 40: So sieht der ehemalige Kinderstar heute aus
Charakterdarsteller
Billy Elliot - I Will Dance
Der Gangsterboss Tommy Shelby kehrt zurück: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Streaming-Highlights
"Peaky Blinders: The Immortal Man"
"Das dunkle Vermächtnis": Alle Infos zu dem ARD-Thriller mit Felicitas Woll
Mysterythriller
Das dunkle Vermächtnis
Nach 13 Ehejahren: Die Wendung in Joachim Llambis Liebesleben
Privatleben des "Let's Dance"-Juroren
"Let's Dance"-Juror Joachim Llambi sorgte mit seinem Liebesleben für Schlagzeilen.
Experte von "Bares für Rares" ist sich sicher: "Das gibt ein Bietergefecht"
Ausgabe vom 13. März
Horst Lichter.
"Let’s Dance": Das sind die Favoriten auf den Sieg
Tanzshow-Favoriten
Bianca Heinicke und Zsolt Sandor Cseke lachen.
Angela Finger-Erben: Das ist die prominente Ex von "Let's Dance"-Teilnehmer Simon Gosejohann
Ex-Partnerin
Angela Finger-Erben und Simon Gosejohann.
Überraschende Familiengeschichte: So lernte Esther Sedlaczek ihren berühmten Vater kennen
Kennenlernen erst mit 16 Jahren
Experte Bastian Schweinsteiger und Moderatorin Esther Sedlaczek.
Diese "Let’s Dance"-Stars sind bereits gestorben: ihre Geschichten bleiben unvergessen
Schicksale
Daniel Küblböck lacht auf dem roten Teppich.
Toter Freund und Krebsdiagnose von Ehefrau: Ed Sheeran blickt auf "schlimmste Woche" zurück
Ed Sheerans Rückblick
Ed Sheeran
Im Free-TV: Diese Krimikomödie mit Bruce Willis ist ein echter Geheimtipp!
Kriminelle mit Charme
Banditen!
Die Kino-Highlights der Woche: "Good Luck, Have Fun, Don't Die" und mehr
Kino-Neustarts
Good Luck, Have Fun, Don't Die
Lola Weippert mit berührender Instagram-Liebeserklärung: "Du bist mein größtes Vorbild"
Liebeserklärung
Lola Weippert
Trauer um "The Crown"-Star Jane Lapotaire
Karriere einer Ikone
Jane Lapotaire
Oscarverleihung 2026: Das verraten die Prognosen
Oscar-Prognosen
Jessie Buckley in "Hamnet"
Dieser Horrorfilm schreibt schon vor den Oscars 2026 Geschichte
Oscar-Rekord
Michael B. Jordan in "Blood & Sinners"
Muriel Baumeister über Zeit als Alkoholikerin: "Das war so schrecklich"
Alkoholgeständnis
Muriel Baumeister
Verfluchter Goldjunge? Diese Promi-Paare trennten sich nach den Oscars
Hollywood-Phänomen
Wen traf der Oscarfluch?