Roberto Blanco verrät im ZDF: Seine Karriere begann durch einen Zufall

"Mein Vater wollte, dass ich Mediziner werde", erzählte Roberto Blanco im beim Frühstücksinterview mit Moderatorin Nadine Krüger bei "Volle Kanne" (ZDF). Deshalb habe er auch in Madrid Medizin studiert. Allerdings damals schon halbherzig. "Ich wollte immer ins Showgeschäft." Kein Wunder, denn das Künstlerblut hatten ihm die kubanischen Eltern ja vererbt. Vater Alfonso Zerquera war Folklore- und Varieté-Künstler, Mutter Mercedes Blanco Tänzerin und Sängerin.

Trotzdem musste Roberto 1956 der Zufall zu Hilfe kommen. "Ich besuchte meinen Vater, der lebte in Wiesbaden", erzählte er am Freitag im ZDF. "Ich flog dahin und auf dem Flughafen saß ein Mann neben mir." Der entpuppte sich als Regisseur Alfred Weidenmann und der sprach ihn an: "Ich brauche dich für meinen Film." Er bot ihm eine Rolle in "Der Stern von Afrika" an. "Ich erzählte meinem Vater davon, und Gott sei Dank sagte er: 'Mach es. Aber wenn es nichts wird, gehst du weiter studieren."

Es wurde was. Roberto spielte in dem Kriegsfilm, noch unter dem Namen Roberto Zerquera, die Küchenhilfe Mathias. Der Film wurde im Kino ein großer Erfolg und für Roberto Blanco stand fest: Er blieb im Showbiz. "Ich habe gegen meinen Vater gewonnen", grinste er im Interview.

"Ein bisschen Spaß muss sein" feiert 55. Jubiläum Es hat sich gelohnt, dass er sich durchsetzte. Die erste Single veröffentlichte er 1957 ("Jesebell"). Mit der fünften, "Heute so, morgen so", gewann er 1969 das Deutsche Schlagerfestival.

Mit "Ein bisschen Spaß muss sein" schuf er mit dem Komponisten Christian Bruhn einen Hit, der zu einem der größten Party-Schlager-Evergreens wurde. 1971, vor 55 Jahren, nahmen sie den Song erstmals auf. Der Song ist – und bleibt – im Repertoire. "Egal, wo ich hinkomme, die Leute warten auf den Song", sagte er im ZDF-Interview.

Blanco wurde zum Superstar, trat in allen Musik- und TV-Shows auf, die Rang und Namen hatten. Er sei dankbar, dass er mit TV-Granden wir Peter Frankenfeld, Hans-Joachim Kulenkampff, Vico Torriani oder Rudi Carrell habe arbeiten dürfen. "Ich bin glücklich, dass ich die beste Zeit des Showbiz erlebt habe", sagte er.

Roberto Blanco war ein erfolgreicher Showmaster Er war selbst Bestandteil der TV-Branche, hatte mit "Die Roberto Blanco Show", "Ein Abend mit Roberto" und "Musik ist meine Welt" mehrere TV-Shows. "Wir hatten 18,5 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 49 Prozent", erinnerte sich Blanco bei "Volle Kanne". "Das waren die besten Zeiten", sagte er ein bisschen wehmütig, "ob die wiederkommen, weiß ich nicht."

Dabei ist für Wehmut kein Grund. Der Entertainer – er ist seit 70 Jahren aktiv – blickt voraus. Es erscheint eine neue CD ("Enjoy") mit Coverversionen einiger seiner liebsten Hits, es gibt eine auf Spanisch eingesungene CD, er wird am Mitteldeutschen Theater seines Freundes Didi Hallervorden (90) auftreten, Tribute-Shows für Louis Armstring spielen.

Außerdem laufen die Arbeiten am Drehbuch für das Werk, mit dem sein Leben verfilmt werden soll. Zu erzählen gibt's ja eine ganze Menge.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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