Dschungelcamp: Marc Terenzi sieht sich in Gil Ofarim wieder

Dschungel-Freundschaft

28.01.2026, 12.49 Uhr
von Pamela Haridi
Als Marc Terenzi (47) im Zusammenhang mit dem Dschungelcamp den Namen Gil Ofarim (43) ins Spiel brachte, sorgte das für Gesprächsstoff. Zwei Männer, zwei Karrieren, zwei öffentliche Abstürze und auffallend viele Parallelen. Terenzi sprach offen darüber, wie sehr ihn die Geschichte Ofarims an eigene Erfahrungen erinnere.
Mark Terenzi auf einem roten Teppich.
Mark Terenzi, stets umstritten, erzählt jetzt davon, wie er sich in Dschungel-Kandidat Gil Ofarim wiedererkennt.  Fotoquelle: picture alliance / Thomas Reiner
Gil Ofarim bei seiner Dschungel-Anreise.
Ob sich Gil Ofarim geschmeichelt fühlt, wenn er erfährt, dass Mark Terenzi sich in ihm wiedererkennt?  Fotoquelle: picture alliance / BoKo pictures | Boris Korpak

Ein Vergleich, der aufhorchen lässt

Wenn Marc Terenzi spricht, klingt das selten nach PR, sondern eher nach jemandem, der weiß, wovon er redet. Als Ex-Dschungelkönig - er holte sich die Krone im Jahr 2017 - kennt er den psychologischen Ausnahmezustand in dem australischen Camp aus eigener Erfahrung. Umso genauer beobachtet er nun das Verhalten von Gil Ofarim, der sich im aktuellen Dschungelcamp auffällig schweigsam gibt. Während Zuschauer und Mitcamper auf eine Einordnung von Ofarims Vergangenheit warten, herrscht seinerseits Funkstille. Der berühmte „Elefant im Raum“ ist allgegenwärtig, doch angesprochen wird er nicht. Laut Ofarim aus rechtlichen Gründen. Für Terenzi ist das eine emotionale Zwickmühle: „Alle erwarten eine Erklärung – und er darf nichts sagen. Das ist emotional einfach sehr schwer.“

Vom Star zum Problemfall

Marc Terenzi kennt das Leben im Rampenlicht und dessen Schattenseiten. Große Erfolge, private Eskalationen, öffentliche Kritik – Alkoholprobleme, Karriereknick, finanzieller Absturz. Der Musiker hat Höhen und Tiefen erlebt, die sein Image nachhaltig geprägt haben. Er weiß, wie es sich anfühlt, wenn das öffentliche Bild kippt. In Gil Ofarim meint er, einen ähnlichen Mechanismus zu erkennen: schnelle Verurteilungen, mediale Zuspitzung, wenig Raum für eine differenzierte Betrachtung. Er zeigt Verständnis für Ofarims Situation. Besonders der Kontrollverlust, wenn plötzlich alles wegbricht, was zuvor Halt gegeben hat, verbindet die beiden Männer

Das Dschungelcamp als Bühne der Läuterung?

Reality-Formate wie das Dschungelcamp gelten längst als Ort der Abrechnung. Teils mit der eigenen Vergangenheit, aber ebenso mit der öffentlichen Wahrnehmung. Terenzi weiß, wie gnadenlos und manchmal auch befreiend diese Bühne sein kann. Seine Aussagen deuten darauf hin, dass er Ofarim weniger als Täter oder Opfer sieht, sondern als Menschen in einer extremen Situation. Gleichzeitig spart der Musiker nicht mit einer klaren Botschaft: Das Dschungelcamp ist kein Schonraum. Wer dort sitzt, wird mit Erwartungen konfrontiert, von außen wie von innen. „Du bist in einer Reality-Show, da muss du ein bisschen erklären“, sagt er, schiebt jedoch sofort hinterher, dass er Ofarims Zurückhaltung dennoch nachvollziehen könne.

Ironie der Öffentlichkeit

Mit feinem Sarkasmus garniert, ließe sich feststellen: Kaum ein Ort eignet sich besser für moralische Wiederauferstehungen als ein australisches Dschungelcamp. Während draußen debattiert wird, kämpfen drinnen mehr oder weniger Prominente um Sympathiepunkte sowie um die Deutungshoheit über ihre eigene Geschichte. An dieser Stelle kommt der bittere Unterton ins Spiel: Das Camp lebt von Offenheit. Schweigen ist dort keine erfolgversprechende Strategie, sondern ein Risiko. Terenzis Rat an Ofarim klingt deshalb wie ein Erfahrungsbericht aus erster Hand: Ehrlichkeit tut weh – aber Wegducken macht es keinesfalls besser.



Zwischen Mitgefühl und Selbstreflexion

Terenzis Aussagen klingen weniger nach Verteidigung als nach Selbstanalyse. Wer einmal gefallen ist, erkennt Stürze anderer schnell. Und wer erlebt hat, wie dünn das Eis des Ruhms sein kann, urteilt vorsichtiger. Ob Gil Ofarim diesen Schritt noch gehen wird, bleibt offen. Sicher ist nur: Marc Terenzi spricht nicht als Moralapostel, sondern als jemand, der weiß, wie schnell man vom Popstar zum Problemfall werden kann - und wie schwer der Weg zurück sein kann. Denn letztlich hängt dies nicht unerheblich vom Willen und Wollen des Publikums ab.

Ein Spiegel mit Rissen

Marc Terenzi nutzt den Vergleich nicht als Provokation, sondern als Hilfe zur besseren Einordnung. Ob das Publikum bereit ist, diese Differenzierung mitzugehen, steht auf einem ganz anderen Blatt. Sicher ist nur: Das Dschungelcamp ist und bleibt ein Ort, an dem Biografien neu gelesen werden.

