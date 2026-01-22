Home News TV-News

"Ein mächtiger Gegner": Alle Infos zur spannenden Miniserie bei ARTE

Anwältin in Bedrängnis

22.01.2026, 06.30 Uhr
von Paula Oferath
Die ARTE-Miniserie "Ein mächtiger Gegner" zeigt eine Anwältin, die in einem Netz aus Korruption und persönlichem Drama gefangen ist.
Ein mächtiger Gegner
Anwältin Sarah Deléan (Caroline Dhavernas) und ihr Partner Jared (Ako Chanoine) erleben ihren beruflichen Höhepunkt. Eines Tages entdeckt Sarah eine Leiche ...  Fotoquelle: Lou Scamble
Ein mächtiger Gegner
Immer mehr Menschen protestieren gegen die Bergbaufirma Minexore.   Fotoquelle: Pixcom
Ein mächtiger Gegner
Nachdem Sarah Deléan eine Leiche gefunden hat, muss sie bei der Polizei aussagen.   Fotoquelle: Lou Scamble
Ein mächtiger Gegner
Sarah (Caroline Dhavernas) ist eine aufstrebende Anwältin in der Provinz Québec.  Fotoquelle: Pixcom

Dass die kanadische Miniserie "Ein mächtiger Gegner" nichts für zarte Gemüter ist, zeigt sich bereits in den ersten Augenblicken. Anwältin Sarah Deléan (Caroline Dhavernas) schläft friedlich, als sie abrupt erwacht. Ein Tropfen Blut landet auf ihrer Haut. Dann ein weiterer. Als sie hochschreckt, rinnt ihr bereits eine rote Spur über den Oberkörper. Das Blut tropft aus der Decke. Panisch stürmt sie in die Wohnung über ihr und findet dort die entstellte Leiche einer Frau. Doch das Zuhause, in dem Sarah an diesem Morgen aus dem Schlaf gerissen wird, ist nicht ihr eigenes, sondern das ihrer Mutter, um die sie sich kümmert, seit diese aufgrund einer schweren Krebserkrankung im Koma liegt.

ARTE
Ein mächtiger Gegner
Miniserie • 22.01.2026 • 21:45 Uhr

Rückblick: Beruflich steht Sarah Deléan an einem Wendepunkt und vor einem Karriereschritt, der glänzender kaum sein könnte. Die junge Anwältin soll den Betrieb einer neuen Lithiummine in Québec für ihren Mandanten, die milliardenschwere Bergbaufirma Minexore, vorbereiten. Dem Unternehmen eilt allerdings ein zweifelhafter Ruf voraus: Immer wieder verstieß es gegen Umweltauflagen, insbesondere in seinen südamerikanischen Minen. Doch Sarah lässt sich davon nicht beirren. Sie setzt alles daran, den perfekten Deal einzufädeln und hat Erfolg. Auch ihr Freund und Arbeitskollege Jared (Ako Chanoine) scheint auf der Karriereleiter ganz oben angekommen zu sein: Er wird in der Kanzlei zum Partner ernannt.

Alles ist miteinander verbunden

Eigentlich könnte alles reibungslos laufen, wäre da nicht der schwere Schatten, den die Krankheit ihrer Mutter über Sarahs Leben wirft. Und als wäre das nicht genug, beginnt die Nachbarin ihrer Mutter Madame Casares (Adriana Olgui Marchant) ihr rätselhafte Botschaften zu hinterlassen. Wird sie tatsächlich verfolgt? Und wie hängt all das mit der Leiche im oberen Stockwerk zusammen? "Ein mächtiger Gegner" folgt konsequent dem Leitgedanken, dass letztlich alles miteinander verflochten ist. Denn es gibt einen Zusammenhang zwischen der Leiche und dem Kauf der Lithiummine ...

Regisseurin Sophie Deraspe entwickelte das Drehbuch zur kanadischen Anwaltsserie gemeinsam mit Autorin Marie-Dominique Michaud und dem Kriminologen Frédéric Ouellet. Kriminalistische Authentizität war den Machern offensichtlich ein Anliegen. Auch schauspielerisch kann die Produktion überzeugen: Hauptdarstellerin Caroline Dhavernas, die bereits in Filmen von Peter Greenaway sowie an der Seite von Stars wie Adrien Brody und Ben Affleck zu sehen war, verleiht der Serie zusätzliches Gewicht. Wer Thriller, in denen sich alles um Korruption, Machtmissbrauch und auch ethische Dilemmata dreht mag, sollte sich "Ein mächtiger Gegner" nicht entgehen lassen.

Ab Mittwoch, dem 14. Dezember, stehen alle Folgen der Serie bereits in der ARTE-Mediathek zur Verfügung. Im linearen TV werden zunächst die ersten drei Episoden am Donnerstag, 22. Januar, um 21.45 Uhr, ausgestrahlt. Die Folgen vier bis sechs folgen eine Woche später.

Ein mächtiger Gegner – Do. 22.01. – ARTE: 21.45 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

