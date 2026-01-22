Home News TV-News

Lothar Matthäus nach Ski-Unfall verletzt: RTL-Einsatz muss kurzfristig abgesagt werden

TV-Experte-Ausfall

Lothar Matthäus nach Ski-Unfall verletzt: RTL-Einsatz muss kurzfristig abgesagt werden

22.01.2026, 09.43 Uhr
von Gianluca Reucher
Lothar Matthäus muss nach einem Ski-Unfall auf seinen Einsatz als TV-Experte beim Europa-League-Spiel des VfB Stuttgart bei der AS Rom verzichten. Eine Schulter-Operation ist notwendig, doch ein Einsatz am Samstag ist nicht ausgeschlossen.
Lothar Matthäus
Lothar Matthäus muss seinen Einsatz als TV-Experte für RTL kurzfristig absagen. Er hat sich beim Skifahren verletzt.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Alexander Hassenstein

Lothar Matthäus muss nach einem Ski-Unfall an der Schulter operiert werden. Der 64-Jährige hat sich bei einem Kurzurlaub in Oberlech am Arlberg (Österreich) verletzt und kann daher nicht beim Europa-League-Spiel des VfB Stuttgart bei der AS Rom am Donnerstag um 21 Uhr bei RTL dabei sein. Sein Einsatz als TV-Experte muss kurzfristig abgesagt werden.

Gegenüber "Bild" schildert Lothar Matthäus den Vorfall: "Es war die letzte Abfahrt am letzten Urlaubstag. Die Piste war eisig und wellig. Ich hatte mich schon auf das Mittagessen auf der Hütte gefreut – da stürze ich plötzlich auf die rechte Seite. Eine Welle habe ich nicht richtig erwischt, die Ski haben verkantet. Das Problem war das Eis, wenn dort Pulverschnee gewesen wäre, wäre wahrscheinlich nichts passiert."

Nach dem Unfall habe ihn seine Freundin Theresa zurück nach München in die Praxis des bekannten Sportarztes Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt gefahren. Dort ergab die MRT-Untersuchung einen doppelten Bänderriss (leichte Schultereckgelenksprengung). Schon am Donnerstag wird der deutsche Rekordnationalspieler nun von einem Schulterspezialisten operiert.

Derzeit beliebt:
>>"Bergdoktor" Martin Gruber muss gleich zwei Leben retten – und Tochter Lili erwartet eine Hiobsbotschaft
>>"Wetten, dass..?": Frank Elstner äußert sich zum neuen Moderationsduo Bill und Tom Kaulitz
>>Jan Köppen von Instagram-Kommentaren erschrocken: "Dass man Leuten so Sachen schreibt ..."
>>"Dschungelcamp" 2026: RTL verkündet überraschende Neuerungen

Nächster TV-Einsatz beim Samstag-Topspiel nicht ausgeschlossen

Matthäus erzählt "Bild" weiter: "Ich habe mir auf der rechten Seite auch noch Rippen geprellt, was natürlich schmerzhaft ist. Und ich trage den rechten Arm in einer Schlaufe. Aber insgesamt geht es mir gut. Wichtig ist jetzt die schnelle OP, die wohl kein großer Eingriff ist. Danach, denke ich, kann ich bald wieder arbeiten."

Auch wenn RTL am Donnerstag in der Europa League also auf Matthäus verzichten muss, ist es nicht ausgeschlossen, dass der ehemalige Bayern-Profi schon am Samstag beim Bundesliga-Topspiel zwischen Union Berlin und Borussia Dortmund (18.30 Uhr, Sky) wieder am Start ist. Dann wäre nämlich der nächste TV-Einsatz des Experten.

Jan Köppen von Instagram-Kommentaren erschrocken: "Dass man Leuten so Sachen schreibt ..."
Vor dem Start des RTL-Dschungelcamps hat sich Moderator Jan Köppen einen Vollbart wachsen lassen. Dass einige seiner Follower das ungefragt kritisieren, findet er "spannend".
Jan Köppens Look
Jan Köppen

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

„Monicas Meistermacher“: Monica Lierhaus trifft Jürgen Klopp bei RTL
Trainerlegenden
Jürgen Klopp
Gesundheitsschock vor dem Dschungelcamp: Umut Tekin musste in die Notaufnahme
Schmerzen bedrohten Teilnahme
Umut Tekin
Dschungelcamp 2026 bei RTL: Jan Köppen spricht über Hygiene-Probleme im Camp
Ekel-Momente
Jan Köppen
Diese Rekordsumme soll Gil Ofarim für „Dschungelcamp“-Teilnahme erhalten
RTL ist spendabel
Gil Ofarim steht vor einer grünen Fotowand.
So sah "Bergretter" Sebastian Ströbel früher aus
TV-Wandel
Sebastian Ströbel
Das machen die Dschungelcamp-Kultstars heute
Dschungelstars heute
Lorielle London
"Einsatz Seeler – Ein Lübeck-Krimi": Alle Infos zum Film mit Sebastian Ströbel
Regionalkrimi
Einsatz Seeler - Ein Lübeck-Krimi: Geld wie Heu
Diese Promis kämpfen im Dschungelcamp 2026 um die Krone
Dschungelabenteuer
Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!
Mit Barbara Schöneberger aus dem Quotentief? Stefan Raab startet neues RTL-Quiz
Quizshow-Duo
Wer weiß wie wann was war?
Vor Dschungelcamp-Abflug: Diesen liebevollen Rat hat Sky du Mont für Ex-Frau Mirja parat
Emotionaler Support
MIrja und Sky du Mont
"Ich musste schon früh im Leben viel Disziplin zeigen": "Nord bei Nordwest"-Star Marleen Lohse im Interview
Multitalent Marleen
Marleen Lohse im Interview
Taschentücher bereithalten! Der emotionale Abschied von Paul Walker läuft im Free-TV
Emotionaler Abschied
Fast & Furious 7
Nach dem Krimi gegen Spanien: So geht es bei der Handball-EM im TV weiter
Handball-EM 2023
Juri Knorr
Was Sie noch nicht über "Die drei ???" wussten
Kultreihe enthüllt
Die drei ??? - Toteninsel
"Ein mächtiger Gegner": Alle Infos zur spannenden Miniserie bei ARTE
Anwältin in Bedrängnis
Ein mächtiger Gegner
"Der schlechteste Film, den ich je gesehen habe": So sah Chris Pratt in seiner ersten Rolle aus
Chris Pratts Aufstieg
Chris Pratt
"Ohne Gewehr – Leben nach dem Biathlon": Alle Infos zur ARD-Reportage
Wie geht es weiter?
Ohne Gewehr - Leben nach dem Biathlon
"Nord bei Nordwest – Fette Ente mit Pilzen": Kritik zum ARD-Krimi mit Hinnerk Schönemann
Unerwartet ernst
Nord bei Nordwest - Fette Ente mit Pilzen
Fans kritisieren Silvester-Nacht der Kaulitz-Bruder – die wehren sich
Tom und Bill
Bill und Tom Kaulitz
Sophia Thomalla und ihre Ex-Partner: Musiker, Sportler und viel Aufmerksamkeit
Prominente Ex-Beziehungen
Sophia Thomalla ist seit 2021 mit Tennis-Profi Alexander Zverev liiert.
GNTM-Aus nach einer Runde: Das steckte hinter Sophia Thomallas Rauswurf
Schnelles Ende in der Casting-Show
Keine Chance bei Heidi Klums "GNTM": Nach der ersten Runde musste Sophia Thomalla die Casting-Show verlassen.
Sarah Engels meldet sich nach Hassnachrichten völlig aufgelöst: "Das macht mich so wütend"
Social-Media-Kritik
Sarah Engels
Eurovision Song Contest: Diese Künstler wollen Deutschland in Wien vertreten
Wer setzt sich durch?
Die Musiker Abor & Tynna auf der ESC-Bühne 2025.
Giovanni Zarrella gegen Andrea Kiewel? Neue Diskussion um Live-Musik im ZDF-Fernsehgarten
Schlager-Open-Air am Lerchenberg
Giovanni Zarrella präsentiert im Sommer eine neue Sendung auf dem Gelände des "ZDF-Fernsehgartens".
Sichtlich bewegt: Giovanni Zarrella erzählt von den Ängsten seiner Mutter
Schlagerstar berührt mit TV-Statement
Giovanni Zarrella ist auf Erfolgskurz. Ob als Moderator oder Sänger, der Entertainer kann sich über zahlreiche Fans freuen. Doch seine Mutter macht sich Sorgen über die Zukunft in Deutschland.
Giovanni Zarrella spaltet mit Trinkgeld-Geständnis die Fans
Gastronomie-Insider
Giovanni Zarrella
Elf Jahre alter Rekord von Helene Fischer: Dieser Star hat ihn gebrochen
"Atemlos" abgelöst
Maite Kelly auf der Bühne.
Das ist der berühmte Ehemann von Barbara Wussow
Berühmtes Paar
Barbara Wussow und Albert Fortell.
Ex-DSDS-Finalistin Janina El Arguioui teilt große Transformation: "Ich habe mich halbiert"
Körperliche Transformation
Janina El Arguioui
Heute im TV: Mit diesem Film holte sich Jeff Bridges seinen überfälligen Oscar
Jeff Bridges' Oscar-Rolle
Crazy Heart