Lothar Matthäus nach Ski-Unfall verletzt: RTL-Einsatz muss kurzfristig abgesagt werden

Lothar Matthäus muss nach einem Ski-Unfall an der Schulter operiert werden. Der 64-Jährige hat sich bei einem Kurzurlaub in Oberlech am Arlberg (Österreich) verletzt und kann daher nicht beim Europa-League-Spiel des VfB Stuttgart bei der AS Rom am Donnerstag um 21 Uhr bei RTL dabei sein. Sein Einsatz als TV-Experte muss kurzfristig abgesagt werden.

Gegenüber "Bild" schildert Lothar Matthäus den Vorfall: "Es war die letzte Abfahrt am letzten Urlaubstag. Die Piste war eisig und wellig. Ich hatte mich schon auf das Mittagessen auf der Hütte gefreut – da stürze ich plötzlich auf die rechte Seite. Eine Welle habe ich nicht richtig erwischt, die Ski haben verkantet. Das Problem war das Eis, wenn dort Pulverschnee gewesen wäre, wäre wahrscheinlich nichts passiert."

Nach dem Unfall habe ihn seine Freundin Theresa zurück nach München in die Praxis des bekannten Sportarztes Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt gefahren. Dort ergab die MRT-Untersuchung einen doppelten Bänderriss (leichte Schultereckgelenksprengung). Schon am Donnerstag wird der deutsche Rekordnationalspieler nun von einem Schulterspezialisten operiert.

Nächster TV-Einsatz beim Samstag-Topspiel nicht ausgeschlossen Matthäus erzählt "Bild" weiter: "Ich habe mir auf der rechten Seite auch noch Rippen geprellt, was natürlich schmerzhaft ist. Und ich trage den rechten Arm in einer Schlaufe. Aber insgesamt geht es mir gut. Wichtig ist jetzt die schnelle OP, die wohl kein großer Eingriff ist. Danach, denke ich, kann ich bald wieder arbeiten."

Auch wenn RTL am Donnerstag in der Europa League also auf Matthäus verzichten muss, ist es nicht ausgeschlossen, dass der ehemalige Bayern-Profi schon am Samstag beim Bundesliga-Topspiel zwischen Union Berlin und Borussia Dortmund (18.30 Uhr, Sky) wieder am Start ist. Dann wäre nämlich der nächste TV-Einsatz des Experten.

