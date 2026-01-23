Ekel pur: RTL zeigt schon jetzt Szenen der ersten Dschungelprüfung

Die 19. Staffel des Dschungelcamps steht unmittelbar vor der Tür und RTL nutzt die letzten Stunden vor Beginn, um den Appetit der Fans kräftig anzuregen. Der dürfte den zwölf Kandidatinnen und Kandidaten wiederum schon schnell vergehen – denn die bekommen bei der ersten Dschungelprüfung direkt mal eine Kostprobe, was die australische Wildnis an Leckereien für sie zu bieten hat.

Bei der ersten Dschungelprüfung treffen die Kandidatinnen und Kandidaten in zwei Teams aufeinander. Denn wie RTL noch am Freitagmorgen bevor es um 20.15 Uhr mit der ersten Folge losgeht verraten hat, wird es in diesem Jahr zwei Dschungelcamps geben. Das bekannte Lager – und das noch deutlich unattraktivere "Snake Rock". In den kleineren, ungemütlicheren Teil werden anfangs Samira Yavuz, Simone Ballack, Stephen Dürr, Hubert Fella und Nicole Belstler-Boettcher einziehen, während Ariel, Umut Tekin, Patrick Romer, Eva Benetatou, Gil Ofarim, Mirja du Mont und Hardy Krüger im normalen Camp unterkommen.

Genau diese beiden Lager treten auch in der ersten Dschungelprüfung gegeneinander an. Wer die meisten Sterne holt, wird mit Essen belohnt, während sich das Verlierer-Team mit Reis und Bohnen zufriedengeben muss. Jetzt hat RTL bereits erste Aufnahmen der anstehenden Challenge veröffentlicht.

Mirja du Mont findet bei erster Dschungelprüfung deutliche Worte In dem rund 30-sekündigen Clip ist zu sehen, wie die Stars in der ersten Dschungelprüfung mit dem Namen "DIE UNFAIR-RÄTER" unter anderem Maden und Hoden zu futtern bekommen. Eine Minute haben sie Zeit, um die ihnen vorgesetzte Ekel-Speise runterzuwürgen. "Schmeckt als hätte mir eine Kuh in den Mund gesch...", flucht Mirja du Mont. Aus dem anderen Team wird wiederum Samira Yavuz gezeigt, die mit ihrer Nahrung ebenfalls mächtig zu kämpfen hat.

Entsetzte und schockierte Gesichter der vielen Kandidatinnen und Kandidaten verraten, dass das offensichtlich nur ein kleiner Vorgeschmack war. Die komplette Dschungelprüfung ist dann am Freitagabend, 23. Januar, um 20.15 Uhr bei RTL zu sehen oder im Nachhinein bei RTL+.

