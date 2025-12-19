"Let's Dance: Die große Weihnachtsshow": RTL bringt Special zurück

Home News TV-News

Sie ist wieder da

19.12.2025, 06.30 Uhr
von Susanne Bald
Das "Let's Dance"-Weihnachtsspecial bringt die festliche Stimmung auf RTL. Mit dabei sind Sieger Diego Pooth und der erste Dancing Star Wayne Carpendale.
Schauspieler und Moderator Wayne Carpendale und Tanzprofi Isabel Edvardsson wollen es noch einmal wissen. Sie gewannen 2006 gemeinsam die erste Staffel von "Let's Dance".  Fotoquelle: Foto: RTL / Stefan Gregorowius
Ob die weihnachtliche Stimmung bei den Juroren Jorge Gonzáes, Motsi Mause und Jochaim Llambi für milde Beurteilungen sorgen wird?  Fotoquelle: Foto: RTL / Stefan Gregorowius
Diego Pooth und seine Tanzpartnerin Ekaterina Leonova holten in der diesjährigen Staffel von "Let's Dance" gemeinsam den Sieg und zeigen in der Weihnachtsshow noch einmal, wie gut sie sind.   Fotoquelle: Foto: RTL / Stefan Gregorowius
Es weihnachtet sehr bei RTL: Die Juroren Motsi Mabuse (zweite von rechts), Joachim Llambi (rechts) und Jorge González (zweiter von links) freuen sich gemeinsam mit den Moderatoren Daniel Hartwich und Victoria Swarovski auf das "Let's Dance"-Weihnachtsspecial 2025.   Fotoquelle: RTL / Stefan Gregorowius
Influencerin Sandra Safiulov alias SelfieSandra und Profi Zsolt Sándor Cseke gehörten in diesem Jahr zu den "Let's Dance"-Teilnehmern und landeten auf Platz vier.  Fotoquelle: Foto: RTL / Stefan Gregorowius
2021 nahmen Ex-"Bachelor" Nicolas Puschmann (rechts) und Profi Vadim Garbuzov in der 14. Staffel von "Let's Dance" als erstes Männerpaar teil und landeten auf Platz drei. In der Weihnachtsshow zeigen sie erneut ihr Können.  Fotoquelle: Foto: RTL / Stefan Gregorowius
Nazan Eckes führte nicht nur als Moderatorin durch die ersten Staffeln von "Let's Dance", sie nahm 2019 auch als Kandidatin teil. Damals an der Seite von Christian Polanc, in der Weihnachtsshow zeigt sie mit Valentin Lusin ihr Können.  Fotoquelle: Foto: RTL / Stefan Gregorowius
Sängerin Vanessa Mai tanzt in der Weihnachtsshow mit Profi Evgeny Vinokurov. Bei ihrer "Let's Dance"-Teilnahme 2017 war es Christian Polanc, der mit ihr übers Parkett tanzte und sie auf den zweiten Platz führte.  Fotoquelle: Foto: RTL / Stefan Gregorowius
Victoria Swarovski und Daniel Hartwich führen auch in der Weihnachtsausgabe als Moderatorenduo durch die Show.  Fotoquelle: Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Erst am 3. Dezember ging die aktuelle "Let's Dance"-Tournee zu Ende, schon steht das nächste Highlight für Fans des beliebten RTL-Tanzwettbewerbs an: "Let's Dance – Die große Weihnachtsshow" wird erneut am Freitag vor Heiligabend bei RTL ausgestrahlt. Und wie im letzten Jahr tanzen die Profis und Promis in der Primetime gegen ein starkes Programm an.

"Let's Dance – Die große Weihnachtsshow"
Tanzshow • 19.12.2025 • 20:15 Uhr

Im Ersten wird, traditionell auf diesem Sendeplatz, der Weihnachtsklassiker "Der kleine Lord" ausgestrahlt, beim ZDF gibt es wie 2024 parallel eine Folge der Krimireihe "Jenseits der Spree" zu sehen, während bei SAT.1 in der Fußball-Bundesliga Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach kickt. Wenig überraschend verwies "Ceddie", Lord Fauntleroy, im letzten Jahr die Konkurrenz mit 4.6 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf die Plätze. Das "Let's Dance"-Weihnachtsspecial kam, hinter Krimi und Fußball, immerhin auf 2,25 Millionen Zusehende.

Diese Promis tanzen beim Weihnachtsspecial 2025

Auch diesmal stellen sich sechs Promis, die bereits in einer der regulären Staffeln von "Let's Dance" dabei waren, an der Seite beliebter Profitänzerinnen und -tänzer dem Urteil der Jury, bestehend aus Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge González.



Neben Diego Pooth, dem Sieger der diesjährigen, 18. Staffel wird etwa Nazan Eckes das Tanzbein schwingen. Sie belegte nicht nur in Staffel 19 als Teilnehmerin den vierten Platz, sondern führte auch als Moderatorin durch die ersten drei Staffeln von "Let's Dance" – zweimal mit Hape Kerkeling und einmal an der Seite von Daniel Hartwich. Letzterer wird auch in diesem Jahr mit Co-Moderatorin Victoria Swarovski den "Tanzzauber zwischen Adventskranz und Tannenbaum" (O-Ton RTL) präsentieren.

Ebenfalls aufs weihnachtliche Tanzparkett begeben sich Sängerin Vanessa Mai, Reality-Star Nicolas Puschmann, Influencerin Selfiesandra und Schauspieler Wayne Carpendale, der "Dancing Star" der allerersten "Let's Dance"-Staffel 2006. Ob der 48-Jährige seine Moves von damals noch drauf und das Zeug zum "Christmas Dancing Star 2025" hat? Sicher ist zumindest dies: Das Preisgeld soll wie immer einem guten Zweck zukommen.

"Let's Dance – Die große Weihnachtsshow" – Fr. 19.12. – RTL: 20.15 Uhr

