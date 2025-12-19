"Let's Dance: Die große Weihnachtsshow": RTL bringt Special zurück

Erst am 3. Dezember ging die aktuelle "Let's Dance"-Tournee zu Ende, schon steht das nächste Highlight für Fans des beliebten RTL-Tanzwettbewerbs an: "Let's Dance – Die große Weihnachtsshow" wird erneut am Freitag vor Heiligabend bei RTL ausgestrahlt. Und wie im letzten Jahr tanzen die Profis und Promis in der Primetime gegen ein starkes Programm an.

"Let's Dance – Die große Weihnachtsshow" Tanzshow • 19.12.2025 • 20:15 Uhr

Im Ersten wird, traditionell auf diesem Sendeplatz, der Weihnachtsklassiker "Der kleine Lord" ausgestrahlt, beim ZDF gibt es wie 2024 parallel eine Folge der Krimireihe "Jenseits der Spree" zu sehen, während bei SAT.1 in der Fußball-Bundesliga Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach kickt. Wenig überraschend verwies "Ceddie", Lord Fauntleroy, im letzten Jahr die Konkurrenz mit 4.6 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf die Plätze. Das "Let's Dance"-Weihnachtsspecial kam, hinter Krimi und Fußball, immerhin auf 2,25 Millionen Zusehende.

Diese Promis tanzen beim Weihnachtsspecial 2025 Auch diesmal stellen sich sechs Promis, die bereits in einer der regulären Staffeln von "Let's Dance" dabei waren, an der Seite beliebter Profitänzerinnen und -tänzer dem Urteil der Jury, bestehend aus Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge González.

Neben Diego Pooth, dem Sieger der diesjährigen, 18. Staffel wird etwa Nazan Eckes das Tanzbein schwingen. Sie belegte nicht nur in Staffel 19 als Teilnehmerin den vierten Platz, sondern führte auch als Moderatorin durch die ersten drei Staffeln von "Let's Dance" – zweimal mit Hape Kerkeling und einmal an der Seite von Daniel Hartwich. Letzterer wird auch in diesem Jahr mit Co-Moderatorin Victoria Swarovski den "Tanzzauber zwischen Adventskranz und Tannenbaum" (O-Ton RTL) präsentieren.

Ebenfalls aufs weihnachtliche Tanzparkett begeben sich Sängerin Vanessa Mai, Reality-Star Nicolas Puschmann, Influencerin Selfiesandra und Schauspieler Wayne Carpendale, der "Dancing Star" der allerersten "Let's Dance"-Staffel 2006. Ob der 48-Jährige seine Moves von damals noch drauf und das Zeug zum "Christmas Dancing Star 2025" hat? Sicher ist zumindest dies: Das Preisgeld soll wie immer einem guten Zweck zukommen.

"Let's Dance – Die große Weihnachtsshow" – Fr. 19.12. – RTL: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

