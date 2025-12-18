Home News Star-News

Weihnachtstraditionen

Bully Herbig, Hans Sigl & Co.: Das machen die Stars an Weihnachten

18.12.2025, 11.02 Uhr
von Alina Altendorf
Gibt es so etwas wie die eine Weihnachtstradition überhaupt? Oder hat nicht jede Familie ihre eigene? Manche Bräuche sind gleich, aber viele unterscheiden sich. Hier liest du, wie fünf deutschen Stars aus Film und Fernsehen Weihnachten verbringen.
Hans Sigl lächelt.
Hans Sigl ist als "Bergdoktor" bekannt.  Fotoquelle: picture alliance / dpa | R4358 Georg Wendt

Nur noch siebenmal schlafen, dann spiegeln sich die Flammen der Kerzen in den Christbaumkugeln und Geschenke liegen unter dem Baum. Dann trifft sich die Familie zum Gansbratenessen, geht in die Kirche oder singt besinnliche Lieder. Und wie feiern eigentlich deutsche Stars aus Film und Fernsehen Weihnachten?

Michael Bully Herbig

„Ich habe mir was total Verrücktes überlegt! Wir stellen uns dieses Jahr einen Baum rein und hängen Kugeln dran“, scherzt der 57-Jährige Michael 'Bully' Herbig in einem Interview mit Joyn. Wie wäre Weihnachten bei den Herbigs ohne ein bisschen Spaß? Genau – unvorstellbar. Ansonsten scheint es dann jedoch ganz klassisch zuzugehen.

Hans Sigl

Zum Glück muss „der Bergdoktor“-Star Hans Sigl an Heilig Abend keine Leben retten. Aber der Tag ist trotzdem durchgetaktet wie ein Drehtag. „19 Uhr geht's los – dann gibt's Raclette. Um zehn Uhr machen wir die Türen auf, dann kommen Freunde vorbei. Dann gibt es eine kleine Christmas-Party. Aber wir machen ganz ruhig“, erklärt der Dr.-Martin-Gruber-Darsteller in einem Interview mit Joyn.

Bevor es für den 56-Jährigen nach Hause geht, ist er bis zum 22.12.2025 mit seiner ironisch-heiteren Weihnachtslesereise „Weiße Weihnacht – eine literarische Schlittenfahrt“ noch auf Tournee. Literarisch geht es auch unter dem Tannenbaum weiter. Denn der Schauspieler trägt jedes Jahr an Heilig Abend ein selbstverfasstes Gedicht vor, in dem er das Jahr Revue passieren lässt.



Victoria Swarovski

Für die Moderatorin ist Weihnachten die schönste Zeit des Jahres. „Die ganze Familie kommt zusammen, wir schmücken den Weihnachtsbaum und machen es uns alle schön.“ Die 32-Jährige liebt es, Lichterketten aufzuhängen und das Haus weihnachtlich zu dekorieren. Sie macht es sich richtig gemütlich, denn zur Adventszeit kann sie zur Ruhe kommen. „Die Zeit um Weihnachten nutze ich auch immer, um die Akkus wieder aufzuladen, bevor es im neuen Jahr dann wieder heißt ‚Let's Dance‘“, erklärt sie in einem Interview mit der Schweizer Illustrierten.

Die Familie kommt nicht nur an Weihnachten zusammen, sondern sie ist Weihnachten. Victorias Vater liest auch immer eine Weihnachtsgeschichte vor. Einen festen Speiseplan wie bei den Sigls gibt es bei den Swarovskis nicht. Sie kochen zwar selbst, aber jedes Jahr andere Gerichte. Allerdings nichts allzu Aufwendiges, das sie den ganzen Tag an die Küche fesseln würde.

Die Geissens

An Weihnachten flimmern bei der beliebtesten TV-Familie Deutschlands nicht sie selbst, sondern Filmklassiker wie „Der Grinch“ oder „E.T. – Der Außerirdische“ über den Bildschirm. Eingekuschelt in ihre Weihnachtspyjamas, die sie einmal im Jahr aus dem Schrank holen, entspannen sie zu viert auf der heimischen Couch – Oft im eigenen Charlet in Valberg. Sie genießen die ruhige Zeit, die sie nur der Familie und dem Privaten widmen. Zu Weihnachten haben sie kein festes Menü. Mal gibt es ganz traditionell Tafelspitz oder Schweinsbraten, manchmal Hähnchen oder italienische Kulinarik wie Spaghetti Arrabiata. Nur Carmens selbstgemachtes Apfelmus darf nicht fehlen.

Als die Töchter Davina und Shania noch kleiner waren, haben sie jedes Jahr zusammen mit ihren Eltern Plätzchen gebacken. An Heilig Abend sind alle zur Christmette gepilgert. Die zwei blicken immer gern auf diese Zeit zurück.

Matthias Schweighöfer

Der Schauspieler beweist an Weihnachten Bodenständigkeit. In einem Interview mit der Schweizer Illustrierten verriet er, dass seine Familie „ganz normal – ganz einfach und simpel“ feiere. „Wir schmücken immer zusammen den Weihnachtsbaum.“ Dabei hören die Schweighöfers amerikanische und deutsche Weihnachtshits. Weiter essen sie die Plätzchen, die sie selbst gebacken haben, und machen sich einen Tee. Dabei denkt der 44-Jährige aber auch an diejenigen, die nicht so viel Glück im Leben hatten: „Letztes Jahr haben wir unser Essen, das wir nicht mehr fertig gegessen haben, eingepackt und Leuten, die unter der Brücke waren, das Essen mit den Kindern vorbeigebracht.“ Ganz im Sinne von Weihnachten: Wer schenkt, wird der Beschenkte sein!

