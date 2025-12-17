Ab nach Italien: Neue Staffel "Emily in Paris"

Home News Streaming-News

Italienische Abenteuer

17.12.2025, 13.58 Uhr
von Paula Oferath
In der fünften Staffel von "Emily in Paris" verlässt Emily die Metropole Paris und begibt sich auf eine spannende Reise nach Rom und Venedig, wo sie nicht nur beruflich, sondern auch privat vor neuen Herausforderungen steht.
Emily in Paris
Für Emily (Lily Collins) geht es in der neuen Staffel der Netflix-Serie "Emily in Paris" nach Italien.   Fotoquelle: GIULIA PARMIGIANI/NETFLIX
Emily in Paris
Mindy (Ashley Park, rechts) ist immer an Emilys (Lily Collins) Seite.   Fotoquelle: GIULIA PARMIGIANI/NETFLIX
Emily in Paris
Zwischen Emily (Lily Collins) und Marcello (Eugenio Franceschini) könnte es kaum besser laufen.   Fotoquelle: GIULIA PARMIGIANI/NETFLIX
Emily in Paris
Für den Job ist Emily (Lily Collins) von Amerika nach Frankreich gezogen.   Fotoquelle: CAROLINE DUBOIS/NETFLIX
Emily in Paris
Auch Emilys Chefin Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu) ist in der fünften Staffel zu sehen.   Fotoquelle: GIULIA PARMIGIANI/NETFLIX
Emily in Paris
Wird es Antoine (William Abadie, links) und Emilys Ex-Freund Alfie (Lucien Laviscount) ebenfalls nach Italien verschlagen?  Fotoquelle: CAROLINE DUBOIS/NETFLIX
Emily in Paris
Emily (Lily Collins) verfällt dem Italiener Marcello (Eugenio Franceschini) immer mehr.   Fotoquelle: GIULIA PARMIGIANI/NETFLIX
Emily in Paris
Auch Emilys Arbeitskollegen Luc (Bruno Gouery, links) und Julien (Samuel Arnold) reisen in die italienische Hauptstadt.   Fotoquelle: COURTESY OF NETFLIX
Emily in Paris
Fans können sich freuen! Auch On-Off-Lover Gabriel (Lucas Bravo) wird Teil der neuen Staffel sein.   Fotoquelle: CAROLINE DUBOIS/NETFLIX

Wenn sich die meisten Menschen kurz vor Weihnachten mit stimmungsvollen Klassikern in eine besinnliche Atmosphäre träumen, gelingt es Lily Collins, selbst in dieser Jahreszeit Sommergefühle zu wecken. In der fünften Staffel der beliebten Netflix-Serie "Emily in Paris" (ab Donnerstag, 18. Dezember) heißt es "Au revoir Paris" und "Ciao Italia". Denn für die Amerikanerin Emily, die in den vergangenen Staffeln ihre große Liebe in Paris gesucht, gefunden und wieder verloren hat, geht es nun weiter nach Rom und Venedig.

Doch wie kommt es dazu, dass die modebewusste Emily, die in Paris gemeinsam mit ihrer besten Freundin Mindy (Ashley Park) die Höhen und Tiefen eines Lebens voller Liebesdramen, extravaganten Outfits und unverwechselbarem Pariser Flair durchlebt hat, plötzlich in Italien landet? Ganz einfach: der Job ist schuld. Schon für die Pariser Agentur Grateau war Emily einst von den USA nach Frankreich gezogen und konnte dort ihr Talent im Marketing beweisen. Jetzt führt der nächste große Auftrag nicht nur sie, sondern auch ihre Chefin Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu) sowie ihre Kollegen Luc (Bruno Gouery) und Julien (Samuel Arnold) in die italienische Hauptstadt.

Zwischen Herzschmerz und beruflichen Rückschlägen

Auch in Sachen Liebe scheint sich Emily zunehmend an Italien zu gewöhnen. Denn sie verfällt dem verführerischen Italiener Marcello (Eugenio Franceschini). Während sie gerade beginnt, den italienischen Lifestyle für sich zu entdecken, gerät plötzlich alles ins Wanken. Ihr Herz stellt unaufhörlich Fragen – vor allem nach On-Off-Lover Gabriel (Lucas Bravo), der bisher ein fester Bestandteil ihres Lebens war. Zudem taucht immer wieder Ex-Freund Alfie (Lucien Laviscount) in ihren Gedanken auf. Eigentlich wollte Emily mit einer neuen Idee ihre Karriere beflügeln, doch stattdessen bringt sie damit eine Menge Herzschmerz und Rückschläge ins Rollen. Und nicht nur beruflich gerät ihr Leben ins Straucheln: Ein Geheimnis droht eine ihrer engsten Freundschaften zu zerreißen. Ist Rom wirklich die Stadt, in der Emily endlich ganz sie selbst sein kann?

"Emily geht es in Rom sehr gut"

Auch wenn das Ganze vielleicht reichlich klischeebeladen wirkt, verkörpert Lily Collins, die Anfang des Jahres Mutter wurde, eine Frau auf der Suche nach sich selbst – eine Suche, die sie gelegentlich dazu verleitet, genau das Falsche zu tun und der Serie dennoch einen unverwechselbaren Charme verleiht. Ashley Park glänzt zudem als extrovertierte, warmherzige beste Freundin.



Im Jahr 2020 avancierte "Emily in Paris" zur erfolgreichsten Serie auf Netflix. Die vierte Staffel konnte im vergangenen Jahr innerhalb der ersten vier Tage fast die Marke von 20 Millionen Aufrufen knacken. Sogar in der Politik sorgte die Erfolgsserie für Gesprächsstoff. Nachdem das Finale der vierten Staffel bereits andeutete, dass die Handlung künftig nicht nur in Paris, sondern auch in Rom spielen würde, erklärte der französische Präsident Emmanuel Macron gegenüber dem Branchenmagazin "Variety", man werde "hart dafür kämpfen", dass die Produktion weiterhin in Frankreich bleibe. Der Bürgermeister von Rom reagierte prompt über X und versicherte: "Emily geht es in Rom sehr gut." Serienmacher Darren Star bestätigte schließlich, dass die fünfte Staffel sowohl in Rom als auch in Paris stattfinden wird.

