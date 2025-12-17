Das Dschungelcamp geht in die 19. Runde – das ist neu!

Wer tritt in die Fußstapfen der amtierenden Dschungelkönigin Lilly Becker und avanciert zum Sieger der 19. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"? Das wird sich im neuen Jahr ab Freitag, 23. Januar 2026, entscheiden. Dann geht das beliebte Reality-Format auf RTL in die nächste Runde. Die Rückkehr dreier alter Bekannter ist bereits gesichert: Sonja Zietlow und Jan Köppen werden erneut als Moderations-Duo durch die Show führen und auch Dschungel-Arzt Dr. Bob ist wieder als medizinischer Betreuer vor Ort im Einsatz.

Die neuen Folgen werden täglich ab 20.15 Uhr live aus dem australischen Dschungel gesendet und sowohl im linearen Programm bei RTL zu sehen als auch zum Streamen bei RTL+ verfügbar sein. Das Finale soll am Sonntag, 8. Februar, steigen.

Neben dem Hauptformat werden Sonja Zietlow und Jan Köppen außerdem zwei Sendungen moderieren, mit denen die Dschungel-Saison beschlossen wird. Direkt nach dem Finale gibt es das inzwischen Tradition gewordene "Wiedersehen" im Baumhaus. Am Sonntag, 22. Februar, gibt es den großen Rückblick in "Das Nachspiel".

Mehrere Begleitformate geplant Zusätzlich plant RTL gleich mehrere Begleitshows, die parallel zu der neuen Staffel laufen sollen. So läuft am 25. Januar sowie am 1. Februar um 19.05 Uhr "Die Stunde davor" und nach jeder Folge "Die Stunde danach". In diesen Formaten besprechen Angela Finger-Erben und Olivia Jones die Ereignisse im Dschungel vor beziehungsweise nach. In "Die Stunde danach" ist zudem mit einem Wiedersehen mit ehemaligen Dschungel-Stars zu rechnen.

Premiere feiert dieses zweite Moderations-Duo aber bereits am Sonntag, 18. Januar. Dann läuft die "Warm-Up-Show", in der Finger-Erben und Jones gemeinsam mit Star-Gästen auf die anstehende Staffel einstimmen – erste Liveschaltungen nach Australien inklusive. Welche Promis sich diesmal in den Dschungel wagen werden, hat RTL noch nicht bekannt gegeben.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

