Daniel & Patrice Aminati verkünden ihre Trennung: "Ich habe alles gegeben"

Das Liebes-Aus kam für viele unerwartet: Patrice Aminati (30) und ihr Ehemann Daniel (52) sind kein Paar mehr. Die 30-Jährige hat die Trennung nun öffentlich gemacht – tatsächlich liegt sie bereits einige Wochen zurück. Während Patrice erstmals offen darüber sprach, meldete sich Daniel wenig später mit einem sehr emotionalen Statement auf Instagram zu Wort.

"Ich habe mich am 23. September von Daniel getrennt", erklärte Patrice gegenüber der "Bild". "Ich war wahnsinnig verliebt. Ich habe alles gegeben. Ich dachte, mein Beruf müsse sein, die perfekte Frau für Daniel zu sein." Die Trennung kommt in einer Zeit, die für Patrice sowieso schon extrem schwer sein dürfte. Die 30-Jährige kämpft seit drei Jahren gegen ihre Krebserkrankung. Ende 2022, nur wenigen Monate nach der Hochzeit mit Ehemann Daniel und der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter, erhielt sie die Diagnose schwarzer Hautkrebs.

Ihre Diagnose soll jedoch nicht der Grund für die Trennung sein. Patrice erklärt dazu: "Wir sind bereits vor der Erkrankung am Alltag gescheitert – nicht nur an der Erkrankung. Unterschiedliche Wurzeln und Werte konnten durch die Liebe nicht gekittet werden."

Daniel Aminati mit emotionalem Statement nach der Trennung Auch auf Instagram verkündete sie die Trennung von ihrem Ehemann, schreibt dort unter anderem: "Ich kann Daniel nicht mehr die Partnerin sein, die er kennengelernt hat." Dieser hat sich nun ebenfalls in einem langen, emotionalem Statement geäußert.

Zu einem gemeinsamen Foto mit seiner Frau Patrice schreibt der Moderator: "Gerade in den letzten Jahren während der schweren Krebserkrankung von Patrice habe ich alles Menschenmögliche gemacht, um uns als Familie zu tragen, um da zu sein, um uns zu schützen, habe mein eigenes Leben komplett hinten angestellt." Er würde es jederzeit wieder tun, so betont Daniel Aminati und schreibt dann weiter: "Ich bin sehr froh, dass meine Frau lebt und wir diesen Kampf vermutlich gewonnen haben und meine Tochter eine liebende Mutter hat."

Es wäre "ein guter Moment, sich wieder um ein 'normales' Leben zu kümmern, neue Träume zu entwerfen", so Aminati. Doch der Kampf gegen den Krebs hätte bei seiner Frau Spuren hinterlassen. Er stellt klar: "Es steht mir fern, sie zu verurteilen, weil sie jetzt einen anderen Weg gehen möchte." Er wünsche ihr auf ihrem neuen Weg alles Gute und werde auch weiterhin unterstützend an ihrer Seite stehen.

Unter dem Beitrag sind viele traurige und geschockte Reaktionen zu lesen. Nicht nur die Fans sind vom Ehe-Aus der Aminatis überrascht, auch einige prominente Kollegen wie etwa Sabrina Mockenhaupt, Chris Wackert, Kool Savas oder Andrej Mangold hinterlassen einen Kommentar. So schreibt Chris Wackert: "Daniel, ihr seid Herzensmenschen. Egal, welche Entscheidung ihr getroffen habt. Es wird die richtige für euch sein."



