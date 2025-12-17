Home News Star-News

Daniel & Patrice Aminati verkünden ihre Trennung: "Ich habe alles gegeben"

Promi-Paar getrennt

Daniel & Patrice Aminati verkünden ihre Trennung: "Ich habe alles gegeben"

17.12.2025, 09.09 Uhr
Wochenlang hielten sie es geheim: Patrice Aminati bestätigt die Trennung von ihrem Mann. Jetzt äußert sich auch Daniel – sehr persönlich.
Daniel Aminati mit Ehefrau Patrice Eva Aminati
Daniel Aminati hat sich auf Instagram zu seinem Ehe-Aus mit Patrice geäußert.  Fotoquelle: IMAGO / Gartner

Das Liebes-Aus kam für viele unerwartet: Patrice Aminati (30) und ihr Ehemann Daniel (52) sind kein Paar mehr. Die 30-Jährige hat die Trennung nun öffentlich gemacht – tatsächlich liegt sie bereits einige Wochen zurück. Während Patrice erstmals offen darüber sprach, meldete sich Daniel wenig später mit einem sehr emotionalen Statement auf Instagram zu Wort.

"Ich habe mich am 23. September von Daniel getrennt", erklärte Patrice gegenüber der "Bild". "Ich war wahnsinnig verliebt. Ich habe alles gegeben. Ich dachte, mein Beruf müsse sein, die perfekte Frau für Daniel zu sein." Die Trennung kommt in einer Zeit, die für Patrice sowieso schon extrem schwer sein dürfte. Die 30-Jährige kämpft seit drei Jahren gegen ihre Krebserkrankung. Ende 2022, nur wenigen Monate nach der Hochzeit mit Ehemann Daniel und der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter, erhielt sie die Diagnose schwarzer Hautkrebs.

Ihre Diagnose soll jedoch nicht der Grund für die Trennung sein. Patrice erklärt dazu: "Wir sind bereits vor der Erkrankung am Alltag gescheitert – nicht nur an der Erkrankung. Unterschiedliche Wurzeln und Werte konnten durch die Liebe nicht gekittet werden."

Derzeit beliebt:
>>Rob Reiner: Tod eines großen Geschichten-Erzählers
>>„Hits, Herz und Heimat“: Die Wahrheit hinter dem neuen Schlagerhype
>>Trennung bei Anna-Maria Ferchichi und Bushido? "Leben nicht mehr zusammen"
>>Heino Ferchs Partnerschaften: Eine Übersicht über sein Liebesleben

Daniel Aminati mit emotionalem Statement nach der Trennung

Auch auf Instagram verkündete sie die Trennung von ihrem Ehemann, schreibt dort unter anderem: "Ich kann Daniel nicht mehr die Partnerin sein, die er kennengelernt hat." Dieser hat sich nun ebenfalls in einem langen, emotionalem Statement geäußert.

Zu einem gemeinsamen Foto mit seiner Frau Patrice schreibt der Moderator: "Gerade in den letzten Jahren während der schweren Krebserkrankung von Patrice habe ich alles Menschenmögliche gemacht, um uns als Familie zu tragen, um da zu sein, um uns zu schützen, habe mein eigenes Leben komplett hinten angestellt." Er würde es jederzeit wieder tun, so betont Daniel Aminati und schreibt dann weiter: "Ich bin sehr froh, dass meine Frau lebt und wir diesen Kampf vermutlich gewonnen haben und meine Tochter eine liebende Mutter hat."

Helene Fischer verrät, wie sie unerkannt über Weihnachtsmärkte geht
Helene Fischer ist einer der größten Stars Deutschlands – und schlendert trotzdem unerkannt über Weihnachtsmärkte. Wie schafft sie das?
Trotz riesiger Bekanntheit
Helene Fischer lächelt

Es wäre "ein guter Moment, sich wieder um ein 'normales' Leben zu kümmern, neue Träume zu entwerfen", so Aminati. Doch der Kampf gegen den Krebs hätte bei seiner Frau Spuren hinterlassen. Er stellt klar: "Es steht mir fern, sie zu verurteilen, weil sie jetzt einen anderen Weg gehen möchte." Er wünsche ihr auf ihrem neuen Weg alles Gute und werde auch weiterhin unterstützend an ihrer Seite stehen.

Unter dem Beitrag sind viele traurige und geschockte Reaktionen zu lesen. Nicht nur die Fans sind vom Ehe-Aus der Aminatis überrascht, auch einige prominente Kollegen wie etwa Sabrina Mockenhaupt, Chris Wackert, Kool Savas oder Andrej Mangold hinterlassen einen Kommentar. So schreibt Chris Wackert: "Daniel, ihr seid Herzensmenschen. Egal, welche Entscheidung ihr getroffen habt. Es wird die richtige für euch sein."

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.
Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.
Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Reality-Star Jenny Frankhauser berichtet von Krankenhausaufenthalt
Gesundheitsdrama
Jenny Frankhauser
Entlarvung der hippen Missionare: Gefährliche Botschaften hinter der Fassade
"ARD Story: Die hippen Missionare – mit Jesus gegen die Freiheit?"
ARD Story: Die hippen Missionare - mit Jesus gegen die Freiheit?
Carsten Maschmeyer bremst "Helikopter-Eltern": "In Unternehmen gibt es keine Elternsprechstunden"
Maschmeyers Erziehungsappell
Carsten Maschmeyer
Diese Stars haben skurrile Vornamen
Promis und Zweitnamen
Jennifer Lawrence
Stars trauern um wohl ermordeten "Harry und Sally"-Star: "Kann die Wahrheit nicht ertragen"
Tragischer Verlust
Rob Reiner
Felix von Jascheroff hat geheiratet – doch eine Sache macht ihn unglücklich
Heimliche Hochzeit
Felix von Jascheroff
„Bauer sucht Frau“: Privater Einblick ins Leben von Rekord-Bauer Friedrich
Redkordbauer privat
Bauer sucht Frau
Teils sechsstellige Beträge: Das haben die Stars bei "Ein Herz für Kinder" gespendet!
Spendengala
Johannes B. Kerner sitzt mit Lukas Podolski und Kindern auf der Couch der Sendung "Ein Herz für Kinder".
Kelly Osbourne rechnet mit Bodyshamern ab: "Ihr könnt mich alle mal"
Bodyshaming-Kritik
Kelly Osbourne
Simone Thomalla: So krass hat sie sich seit ihrem TV-Debüt verändert
Krasse Veränderung
So sieht Simone Thomalla heute aus – die Schauspielerin nimmt in diesem Jahr an "Let's Dance" teil.
ARD-Reportage über Tourette zeigt Felix’ bewegende Geschichte
"Echtes Leben: Tics und Träume – mit Tourette ins Abenteuer"
"Echtes Leben: Tics und Träume - mit Tourette ins Abenteuer"
ZDF-Jahresrückblick 2025: Markus Lanz zur Primetime mit großen Themen
"Markus Lanz – Das Jahr 2025"
Markus Lanz
Wie gefährlich sind Donalds Trumps Zölle für die deutsche Wirtschaft wirklich?
"ARD Story: Wirtschaft im Stresstest"
ARD Story: Wirtschaft im Stresstest
Taylor Swift bedankt sich mit Mega-Bonus und handgeschriebenen Briefen bei Mitarbeitenden
„Eras-Tour“-Dokuserie
Taylor Swift
Von Fake-Hof bis Sex-Skandal: Das waren die größten Aufreger bei "Bauer sucht Frau"
Peinlichkeiten
Inka Bause und die Kandidaten der aktuellen Staffel "Bauer sucht Frau".
Von Udo Jürgens bis Helene Fischer - Das sind die erfolgreichsten Schlagerstars!
Schlager
Helene Fischer in einem roten Outfit auf der Bühne.
RTL wagt Neubesetzung – und erlebt ein Quotendesaster
„Denn sie wissen nicht, was passiert“
Katja Burkard, Jana Ina Zarrella, Giovanni Zarrella, Michelle Hunziker, Ehrlich Brothers
"man wird stutzig": Das Familiengeheimnis von Roland Kaiser
Pflegeeltern
Roland Kaiser mit ernstem Blick.
Beatrice Egli über Weihnachtsshow: Sie musste „mit den Tränen kämpfen“
„Die Beatrice Egli Show“
Beatrice Egli auf der Bühne
Helene Fischer verrät, wie sie unerkannt über Weihnachtsmärkte geht
Trotz riesiger Bekanntheit
Helene Fischer lächelt
ARD-Serie "Mozart/Mozart": War Mozarts Schwester talentierter als er?
Vergessene Virtuosin
"Mozart/Mozart"
Heute mutiert Mila Kunis im Free-TV zur "bösen Mutter" – doch was machen sie und ihre "Wilden Siebziger"-Co-Stars heute?
Karrieren nach der Sitcom
Was machen die Stars der "Wilden Siebziger" heute?
Ein letzter Abschied von "Downton Abbey": Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
DVD-Highlights
"Downton Abbey - Das große Finale"
Diese Filme veränderten das Kino für immer
Kinorevolutionen
Avatar - Aufbruch nach Pandora (2009)
Kapitalismus in den USA: Doku zeigt Archivbilder, Machtstrukturen & Milliardäre
"Kapitalismus made in USA – Reichtum als Kult"
Kapitalismus made in USA
War Nannerl Mozart das unterschätzte Genie der Familie?
"Mozart/Mozart"
"Mozart/Mozart"
Maikes Kampf ums Leben: Ohne Insulinpumpe droht ihr der Tod
"Echtes Leben: Maikes Drama – ohne Insulinpumpe droht der Tod"
Echtes Leben: Maikes Drama - ohne Insulinpumpe droht der Tod
„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“: Was aus den Stars des Märchens wurde
Weihnachtlicher Filmklassiker
Was wurde aus den Schauspielern des legendären Weihnachtsfilms?
Vom Kinderstar zum Problemfall: Das wurde aus dem „Der kleine Lord“-Darsteller
Kult-Film in der Weihnachtszeit
Ceddie Errol (Ricky Schroder)
So verlor „Traumschiff“-Star Barbara Wussow zehn Kilo in nur zwei Monaten
Abnehm-Geheimnis enthüllt
Nikolaus Fortell und Barbara Wussow