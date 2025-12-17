„Wirtschaft im Stresstest“: So dramatisch ist die Lage 2025 wirklich

Donald Trump hat die Weltwirtschaft mit seinen Zöllen ins Chaos gestürzt. Zumindest jenen Teil der Welt, den Klaus Scherer in "ARD Story: Wirtschaft im Stresstest" durchs Jahr 2025 fokussiert. In seinem Film blickt der renommierte Fernsehjournalist auf fünf deutsche Mittelständler: Simone Mosca vom Packaging-Spezialisten Mosca, Andreas Kraut vom Waagen-Hersteller Bizerba, Sebastian Pohl vom Anlagenbauer Greif-Velox, Daniel Jeschonowski vom Porzellan-Produzenten Kahla und Philipp Lucas vom Pfälzer Weingut Lucashof. Völlig unterschiedliche Branchen, die neben ihrem gemeinsamen Dasein als deutsche Mittelständler auch allesamt auf Exporte in die USA oder andere Regionen der Welt angewiesen sind.

ARD Story: Wirtschaft im Stresstest Dokumentation • 17.12.2025 • 23:05 Uhr

Flexibilität statt Sicherheit: Was deutsche Unternehmer heute wirklich leisten müssen Andreas Kraut ist CEO vom Waagen-Hersteller Bizerba. "Die Planbarkeit von früher ist nicht mehr gegeben", sagt der Manager. Dies muss einem Schwaben, der Waagen produziert, besonders gegen den Strich gehen. Flexibilität und Resilienz sind derzeit zwei der gefragtesten Eigenschaften deutscher Unternehmer. Aus dem Off hört man in Scherers Film einige wenige Male markante Ansagen des Bundeskanzlers Friedrich Merz. Unter anderem jene, dass man den Aufschwung schon im Sommer spüren werde. Gemeint ist der Sommer 2025.

Klaus Scherer konfrontiert Merz' Wirtschaftsministerin Katherina Reiche mit diesem Satz. Diese spricht im Interview mit dem Filmemacher davon, dass auch Motivation Teil von Wirtschaftspolitik sei.

Energiepreise, Bürokratie, Konkurrenz: Die wahren Sorgen des deutschen Mittelstands Es geht nicht nur um Donald Trumps Zoll-Bingo im Film. Auch andere Faktoren sprechen jene Unternehmer, die Scherer teils auf Auslandsreisen und Akquise-Touren begleitet, an: Energiepreise, zu viel Regulierung und Bürokratie, immer mehr starke Konkurrenz aus dem preiswerter produzierenden Ausland. Und doch steht das Disruptive, vielleicht nur scheinbar Chaotische an Trumps Zollpolitik im Mittelpunkt. Weil niemand der Porträtierten – zumindest zeitweise – wusste oder weiß, welche Zölle kommen, verändert oder zurückgenommen werden, war Planbarkeit schlichtweg unmöglich.

Das ist nicht nur deshalb fatal, weil der Deutsche gerne plant, sondern weil dies für Menschen, die Unternehmen lenken, generell ein Problem darstellt. Schließlich müssen die Verantwortlichen entscheiden: Welche Stellschrauben sollen wie weit bewegt werden, damit die Balance zwischen Kosten und Umsatz am Ende ein Plus vor die Bilanz zaubert?

Oft schauen Nachrichten, Artikel und auch TV-Dokumentationen nur auf die großen Konzerne und Big Player der Wirtschaft. Durch "ARD Story: Wirtschaft im Stresstest" bekommt man in 45 Minuten ein gutes Gefühl dafür, wie sich Deutschlands Wirtschaft gerade auf allen Ebenen abstrampelt, um trotz schlechter Zahlen und Nachrichten nicht den Mut zu verlieren. Und eines muss unbedingt gesagt werden: gejammert wird in den eingefangenen O-Tönen des Films eher wenig. Bringt ja auch nichts, weiß der Mittelstand.

