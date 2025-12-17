Home News TV-News

„Wirtschaft im Stresstest“: So dramatisch ist die Lage 2025 wirklich

Wie gefährlich sind Donalds Trumps Zölle für die deutsche Wirtschaft wirklich?

17.12.2025, 06.00 Uhr
von Eric Leimann
Die ARD-Dokumentation "Wirtschaft im Stresstest" begleitet fünf deutsche Mittelständler durch das krisenreiche Jahr 2025 und beleuchtet die Herausforderungen durch Donald Trumps Zölle.
Andreas Kraut ist CEO vom Waagen-Hersteller Bizerba. "Die Planbarkeit von früher ist nicht mehr gegeben", sagt der Mittelständler. Das muss einem Schwaben, der Waagen produziert, besonders gegen den Strich gehen. Flexibilität und Resilienz sind derzeit zwei der gefragtesten Eigenschaften im deutschen Mittelstand.   Fotoquelle: NDR
Spürt man einen Stimmungswechsel zum Guten hin in Deutschland, wie ihn Friedrich Merz bei seinem Amtsantritt versprach? Katherina Reiche (CDU) ist seit 6. Mai 2025 Bundesministerin für Wirtschaft und Energie im Kabinett Merz - und antwortet auf diese Frage des Filmemachers Klaus Scherer.  Fotoquelle: NDR
Philipp Lucas vom Pfälzer Weingut Lucashof produziert deutsche Spitzenweine. Durch Trumps Zollpolitik muss er sich neue Märkte suchen, denn für die Amerikaner ist sein Produkt mittlerweile sehr teuer geworden.  Fotoquelle: NDR
Simone Mosca vom Packaging-Spezialisten Mosca denkt viel über Nachhaltigkeit nach. Seit der jüngsten deutschen Wirtschaftsflaute auch darüber, wie sie in allen Unternehmensbereichen Kosten senken kann.  Fotoquelle: NDR
Sebastian Pohl vom Anlagenbauer Greif-Velox sorgt sich um die Zukunft des Unternehmens. Wird es mit dem deutschen Mittelstand auch wieder aufwärts gehen?  Fotoquelle: NDR
Daniel Jeschonowski vom Porzellan-Produzenten Kahla macht sich Sorgen um die Zukunft seines Traditionsunternehmens.  Fotoquelle: NDR
Der 1961 geborene Journalist und Grimme-Preisträger Klaus Scherer gehört zu den renommiertesten deutschen Fernsehjournalisten. Ein Jahr lang hat er fünf deutsche Mittelständler begleitet. Mit was haben sie zu kämpfen? Wie treten sie der Krise entgegen?  Fotoquelle: NDR
Porzelandruck in Thüringen: Kann sich der deutsche Mittelstand neue Märkte in einer sich veränderten Welt erschließen?   Fotoquelle: NDR
Typisch deutsche Präzisionsarbeit? Schweißen gehört zum Maschinenbau und der macht große Teile des deutschen Wirtschafts-Mittelstandes aus. Doch wie lange noch können wir gut davon leben?  Fotoquelle: NDR

Donald Trump hat die Weltwirtschaft mit seinen Zöllen ins Chaos gestürzt. Zumindest jenen Teil der Welt, den Klaus Scherer in "ARD Story: Wirtschaft im Stresstest" durchs Jahr 2025 fokussiert. In seinem Film blickt der renommierte Fernsehjournalist auf fünf deutsche Mittelständler: Simone Mosca vom Packaging-Spezialisten Mosca, Andreas Kraut vom Waagen-Hersteller Bizerba, Sebastian Pohl vom Anlagenbauer Greif-Velox, Daniel Jeschonowski vom Porzellan-Produzenten Kahla und Philipp Lucas vom Pfälzer Weingut Lucashof. Völlig unterschiedliche Branchen, die neben ihrem gemeinsamen Dasein als deutsche Mittelständler auch allesamt auf Exporte in die USA oder andere Regionen der Welt angewiesen sind.

ARD Story: Wirtschaft im Stresstest
Flexibilität statt Sicherheit: Was deutsche Unternehmer heute wirklich leisten müssen

Andreas Kraut ist CEO vom Waagen-Hersteller Bizerba. "Die Planbarkeit von früher ist nicht mehr gegeben", sagt der Manager. Dies muss einem Schwaben, der Waagen produziert, besonders gegen den Strich gehen. Flexibilität und Resilienz sind derzeit zwei der gefragtesten Eigenschaften deutscher Unternehmer. Aus dem Off hört man in Scherers Film einige wenige Male markante Ansagen des Bundeskanzlers Friedrich Merz. Unter anderem jene, dass man den Aufschwung schon im Sommer spüren werde. Gemeint ist der Sommer 2025.

Klaus Scherer konfrontiert Merz' Wirtschaftsministerin Katherina Reiche mit diesem Satz. Diese spricht im Interview mit dem Filmemacher davon, dass auch Motivation Teil von Wirtschaftspolitik sei.

Energiepreise, Bürokratie, Konkurrenz: Die wahren Sorgen des deutschen Mittelstands

Es geht nicht nur um Donald Trumps Zoll-Bingo im Film. Auch andere Faktoren sprechen jene Unternehmer, die Scherer teils auf Auslandsreisen und Akquise-Touren begleitet, an: Energiepreise, zu viel Regulierung und Bürokratie, immer mehr starke Konkurrenz aus dem preiswerter produzierenden Ausland. Und doch steht das Disruptive, vielleicht nur scheinbar Chaotische an Trumps Zollpolitik im Mittelpunkt. Weil niemand der Porträtierten – zumindest zeitweise – wusste oder weiß, welche Zölle kommen, verändert oder zurückgenommen werden, war Planbarkeit schlichtweg unmöglich.



Das ist nicht nur deshalb fatal, weil der Deutsche gerne plant, sondern weil dies für Menschen, die Unternehmen lenken, generell ein Problem darstellt. Schließlich müssen die Verantwortlichen entscheiden: Welche Stellschrauben sollen wie weit bewegt werden, damit die Balance zwischen Kosten und Umsatz am Ende ein Plus vor die Bilanz zaubert?

Oft schauen Nachrichten, Artikel und auch TV-Dokumentationen nur auf die großen Konzerne und Big Player der Wirtschaft. Durch "ARD Story: Wirtschaft im Stresstest" bekommt man in 45 Minuten ein gutes Gefühl dafür, wie sich Deutschlands Wirtschaft gerade auf allen Ebenen abstrampelt, um trotz schlechter Zahlen und Nachrichten nicht den Mut zu verlieren. Und eines muss unbedingt gesagt werden: gejammert wird in den eingefangenen O-Tönen des Films eher wenig. Bringt ja auch nichts, weiß der Mittelstand.

ARD Story: Wirtschaft im Stresstest – Mi. 17.12. – ARD: 23.05 Uhr

