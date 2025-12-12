Google-Rückblick 2025: Die Deutschen googelten nach Haftbefehl am häufigsten

Google hat seinen Jahresrückblick für 2025 veröffentlicht und zeigt damit, wonach die Deutschen in diesem Jahr besonders häufig im Internet gesucht haben. Neben Promis und Politikern interessierten sich die Nutzer auch für Großereignisse wie die Bundestagswahl oder auch die Handball-WM. Es ist dann aber der deutsche Musiker Haftbefehl, den die Deutschen am häufigsten in diesem Jahr gegoogelt haben. Ein Blick auf das Jahr in Google-Anfragen.

Stimmungsbarometer der Gesellschaft Der Google-Rückblick kann auch als Stimmungsbarometer der Gesellschaft gesehen werden. Denn die Google-Anfragen haben häufig mit dem aktuellen Nachrichtengeschehen zu tun – sei es in Deutschland oder in der Welt. Auf Platz eins der „Allgemeinen Suchbegriffe“ landete so die Bundestagswahl. Und weil Google eben auch ein richtiger Datenkraken ist, lässt sich wunderbar sehen, wann sich die Nutzer besonders dafür interessiert haben: In der Woche vom 23. Februar bis zum 1. März sprangen die Anfragen zu dem Thema von 0 auf 100. Die Zahl 100 steht dabei für die Beliebtheit einer Anfrage; 0 bedeutet, dass zu wenig Daten, also Suchanfragen, für eine Aufwertung vorliegen. Nach der Bundestagswahl am 23. Februar dieses Jahres ließ das Interesse der Nutzer auch schon wieder nach.

„Was ist die Schuldenbremse?“ Auch bei den „Was Ist“- und „Wie“-Fragen lagen politische Themen hoch im Kurs: So wurden die Fragen „Was ist die Schuldenbremse?“, „Was ist der Spitzensteuersatz?“ und „Was ist die Brandmauer?“ in dieser Reihenfolge am häufigsten gegoogelt. Gefolgt von der Frage „Was ist Bubatz?“ (Es ist Cannabis). Daneben wollten die Deutschen aber auch besonders häufig wissen „Wie wähle ich bei der Bundestagswahl?“.

Haftbefehl-Doku sorgt für großes Interesse Wer jetzt meint, dass damit auch ein deutscher Politiker auf Platz eins, der meist gegoogelten Deutschen Persönlichkeiten liegen muss, der irrt. Denn ist der Rapper Haftbefehl, nach dem am häufigsten in Deutschland gegoogelt worden ist. Auch hier lässt sich wunderbar sehen: Während im gesamten Jahresverlauf das Interesse an dem Musiker in den Suchanfragen quasi nicht vorhanden ist, ziehen die Anfragen mit der Veröffentlichung der Doku „Babo – Die Haftbefehl-Story“ ab Ende Oktober massiv an. Friedrich Merz landet übrigens auf Platz zwei der Google-Trends 2025, gefolgt von der Linken-Politikerin Heidi Reichinnek. In der Rubrik „Deutsche Politiker“ ist der CDU-Chef auf Platz eins zu finden.

Blick in die Zukunft Oft genug wird Google aber auch als Glaskugel für einen Blick in die Zukunft genutzt: Auf Platz eins der „Wird-Fragen zu 2026“ liegt daher auch „Was wird 2026 passieren?“, gefolgt von „Welche Währung wird 2026 durch den Euro ersetzt?“. Die Nutzer scheinen sich Sorgen über das kommende Jahr zu machen. Die Frage „Was wird 2026 teurer?“ ist am dritthäufigsten bei Google eingetippt worden. Aber auch Fragen zu Wohn- und Pflegegeld sowie zur Rentenerhöhung landen auf den vorderen Plätzen.