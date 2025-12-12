Home News TV-News

"Der andere Vater": Kritik zum Film mit Jean Le Peltier auf ARTE

"Der andere Vater"

Woher komme ich, wohin gehöre ich?

12.12.2025, 06.15 Uhr
von Susanne Bald
Pierre Linharts Regiedebüt "Der andere Vater" erzählt die berührende Geschichte von Thibaut und seinem Adoptivsohn Gabriel, die in den Senegal reisen, um ihre Vergangenheit zu erforschen. Ein emotionales Drama über Identität und Zugehörigkeit, das nachwirkt.
Der andere Vater
Thibaut (Jean Le Peltier, rechts) macht sich Sorgen um Gabriel (Tyron Bayineni). Er isst nicht, ist schlecht gelaunt, bockig. So als wäre er sauer auf ihn ...  Fotoquelle: Abdoulaye Silman Sy/Storia Television/ARTE France
Der andere Vater
Thibaut (Jean Le Peltier, hinten) reist mit Gabriel (Tyron Bayineni) zurück in den Senegal, zurück in ihre Vergangenheit. Es wird eine augenöffnende, auch schmerzhafte Reise für Vater und Sohn.   Fotoquelle: Abdoulaye Silman Sy/Storia Television/ARTE France
Der andere Vater
Erinnerungen an früher: Kurz nachdem Thibaut (Jean Le Peltier, rechts) auf der Insel Gorée Baby Gabriel adoptiert hatte, verliebte er sich in den Afroamerikaner Miles (Ladi Emeruwa). Es war eine große Liebe, die irgendwann zerbrach.  Fotoquelle: Abdoulaye Silman Sy/Storia Television/ARTE France
Der andere Vater
Gabriel (Tyron Bayineni, links) fragt sich, warum seine Mutter ihn nicht behalten wollte. Thibaut (Jean Le Peltier) macht sich mit seinem Adoptivsohn im Senegal auf die Suche nach dessen Mutter Awa - und nach Antworten.  Fotoquelle: Abdoulaye Silman Sy/Storia Television/ARTE France
Der andere Vater
Thibaut (Jean Le Peltier) hatte sofort nach Gabriels Geburt väterliche Gefühle für den Jungen. Als dessen Mutter verschwand und Gabriel zurückließ, adoptierte Thibaut das Kind ohne Zögern.   Fotoquelle: Abdoulaye Silman Sy/Storia Television/ARTE France

Thibaut (toll: Jean Le Peltier) und sein Adoptivsohn Gabriel (Tyron Bayineni) leben in Paris ein glückliches Familienleben. Eigentlich. Denn seit Kurzem verhält sich der Siebenjährige ablehnend, ist bockig, traurig, verschlossen. Womöglich ist es an der Zeit, Gabriel zu zeigen, wo er herkommt, um die Fragen zu beantworten, die ihn womöglich umtreiben? "Der andere Vater", das Regiedebüt des Drehbuchautors Pierre Linhart ("Giftige Saat"), ist am Freitagabend bei ARTE als deutsche Erstausstrahlung zu sehen. Es ist ein berührendes, sensibel erzähltes Drama über Identität, Herkunft und Zugehörigkeit.

ARTE
"Der andere Vater"
TV-Drama • 12.12.2025 • 20:15 Uhr

Thibaut lebte bis vor einigen Jahren auf der Insel Gorée im Senegal. Von hier wurden einst Menschen als Sklaven über den Atlantik verschifft. Auch wenn es heute Uneinigkeit über die wahre Bedeutung als Zentrum des Sklavenhandels in Westafrika gibt, besuchen nach wie vor allem zahlreiche Afroamerikaner und Afroamerikanerinnen die Insel, um ihrer Herkunft nachzuforschen. Das "Haus der Sklaven", von dem aus die Sklaven durch die "Tür ohne Rückkehr" auf Schiffe getrieben und ihrer Heimat und Familien entrissen wurden, ist heute Museum und Gedenkstätte.

Hier arbeitete Thibaut, ehe er mit Gabriel nach Frankreich zurückkehrte. Er hatte den Jungen als Baby adoptiert, nachdem dessen Mutter Awa ihn zurückgelassen hatte und verschwand. Thibaut habe sofort väterliche Gefühle für das Kind gehabt, erinnert er sich. Und doch fragt er sich: Bin ich auch ein guter Vater?

Identitätssuche auf La Gorée

Während Thibaut Gabriel seine Heimat zeigt und mit ihm gemeinsam nach Awa sucht, erinnert er sich auch immer wieder an Miles. Mit dem Afroamerikaner verband ihn eine große Liebe, Miles wurde zu einer Art zweiter Vater für den kleinen Gabriel. Doch irgendwann muss die Beziehung zerbrochen sein.

So wie Gabriel heute, war Miles damals auf Gorée auf Identitätssuche. Er habe von einer Art "Heimkehr" geträumt, erklärt er Thibaut in einer schmerzhaft berührenden Rückblende. Doch anstatt wie ein Heimgekehrter werde er von den Einheimischen nur wie ein weiterer geldbringender US-Tourist behandelt. Er fühle sich weder hier noch dort, in den USA, zugehörig: ein Konflikt, den er mit vielen Nachfahren afrikanischer Sklaven teilen dürfte.

Unterschiedliche Konzepte von Familie

Und Gabriel? Der ist sauer auf Awa, versteht nicht, warum sie ihn nicht wollte. Und Awa zeigt in der Tat nicht die mütterliche Wiedersehensfreude, die man sich auch als Zuschauer erhoffen würde. Awa ist extrem rational, taff, gereadezu streng. Sie findet, dass sie alles getan habe, was eine gute Mutter für ihr Kind tun könne – ihm ein gutes Leben, eine gute Familie bereiten. Und das setzt nicht zwingend Blutsverwandtschaft voraus ...

"Der andere Vater" entwickelt von Anfang an einen Sog, ein Wechselbad der Emotionen, öffnet die Augen für verschiedenste Konzepte von Familie, Identität und Zugehörigkeit und die damit verbundenen Konflikte. Es ist eine warmherzige, doch niemals kitschige Geschichte, die Hoffnung gibt. Auch darauf, dass es immer wieder einmal Filmperlen wie diese geben wird, die tief ins Herz treffen, zum Nachdenken anregen und noch lange in einem nachwirken.

Beim diesjährigen internationalen Filmfestival in La Rochelle wurde "Der andere Vater" zurecht mehrfach ausgezeichnet, darunter für den besten Film und den besten Hauptdarsteller, Jean Le Peltier.

"Der andere Vater" – Fr. 12.12. – ARTE: 20.15 Uhr

Sternstunden-Gala 2025: Glanz und Hilfe für Kinder in Not
Die jährliche Sternstunden-Gala des Bayerischen Rundfunks vereint prominente Künstler auf einer Bühne, um Spenden für hilfsbedürftige Kinder zu sammeln. Dieses Jahr treten unter anderem Vanessa Mai und Klaus Florian Vogt auf, moderiert wird die Veranstaltung von Sandra Rieß und Volker Heißmann.
"Sternstunden-Gala 2025"
Sternstunden-Gala 2025

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

