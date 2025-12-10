Home News Star-News

Familiendrama: Was ist bei Roland Kaiser und seiner Tochter los?

Weihnachtsstress

Familiendrama: Was ist bei Roland Kaiser und seiner Tochter los?

10.12.2025, 11.58 Uhr
von Nicole Jansen
Geschäftlich agieren Roland Kaiser und seine Tochter Annalena auf Augenhöhe und arbeiten als eingespieltes Team zusammen. Doch was die Vorbereitungen für das Weihnachtsfest betreffen, sind sich die beiden nicht ganz einig.
Roland Kaiser und seine Tochter Annalena auf dem roten Teppich.
Eigentlich haben Roland Kaiser und seine Tochter Annalena ein gutes Verhältnis. Doch gerade zur Weihnachtszeit gibt es auch mal Uneinigkeiten.  Fotoquelle: picture alliance / Geisler-Fotopress | Barbara Insinger/Geisler-Fotopre

Zauberhafter Auftritt von Roland Kaiser und Tochter bei „Ein Herz für Kinder“

Papa Roland Kaiser (73) ist mächtig stolz auf seine Tochter Annalena (26). Das bestätigt er des Öfteren in Interviews, so auch kürzlich auf dem roten Teppich bei der diesjährigen Spendengala von „Ein Herz für Kinder“ in Berlin. Hier gerät der 73-jährige regelrecht ins Schwärmen im Bunte.de-Interview, als er von Annalena spricht: „Ich bin stolz auf meine Tochter, in jeder Beziehung.“ Das demonstriert er nicht nur durch die Wahl seiner Worte, sondern auch anhand dessen, wie er sich an diesem Abend gekleidet hat: Nämlich farblich angepasst an seine Tochter, die in einem funkelnden und glitzernden Kleid in einem kühlen Blau erschien. Passend dazu trägt die Schlagerikone einen dunkelblauen Samt-Anzug, mit Anstecktuch und Fliege.

Geschäftlich eng verbunden, aber…

Nicht nur genetisch ist das Vater-Tochter-Gespann eng miteinander verbunden: Die 26-jährige ist die einzige Tochter des Sängers und sein jüngstes Kind. Ihre Mutter ist Silvia Keiler, die dritte Frau von Kaiser, die er 1996 heiratete und mit der er bis heute liiert ist. Sie ist seine ganz große Liebe. Auch geschäftlich arbeiten die beiden eng zusammen. Gemeinsam gründeten sie die Agentur „Kaiser & Kaiser Management“, in welcher Annalena als Chefin fungiert. Doch was Weihnachten angeht, haben sie in einem Punkt unterschiedliche Ansichten…

„Aber nicht die Geschenke“

Der Schlagerstar offenbart Bunte.de, dass das Weihnachtsfest im Hause Kaiser grundsätzlich harmonisch ablaufe: „Wir feiern sehr harmonisch, sehr friedlich. Tempo raus und auf das Wesentliche besinnen.“ Das sieht auch Annalena so. Doch auf die Frage, wer daheim für das Einkaufen der Geschenke zuständig sei, gibt es verschiedene Meinungen. Der 73-jährige antwortete: „Ich gehe einkaufen. Ja, ich bin der Einkäufer überhaupt.“ Seine Tochter muss lachen und erwidert: „Aber nicht die Geschenke.“ Weiter führt sie aus: „Ich glaube, Mama ist da schon, was Ideen und Kreativität angeht, ganz weit vorne. Aber ich habe mein Weihnachtsgeschenk ja schon bekommen.“ Von Papa gab es einen Thermomix.

Derzeit beliebt:
>>Der magische Moment zwischen Helene Fischer und Thomas Seitel: "Sag das nochmal!"
>>Fast abgesetzt! So knapp entgingen die Rosenheim-Cops dem Serien-Aus
>>Michael Schumachers Anruf traf Johannes B. Kerner mitten ins Herz
>>Johannes B. Kerner fordert: "Technik muss für den Menschen gut sein"

"Sag wenigstens Hallo": Kaulitz-Brüder wütend nach Klassentreffen
Tom und Bill Kaulitz von Tokio Hotel berichten begeistert von ihrem Klassentreffen in Zielitz. In ihrem Podcast erzählen sie von emotionalen Wiedersehen und kleinen Enttäuschungen.
Emotionales Wiedersehen
Bill Kaulitz und Tom Kaulitz



Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Das könnte dich auch interessieren

So feiert Ina Müller Weihnachten: Ein Thema sorgt jedes Jahr für Streit
Alljährlicher Weinachtszoff?
Ina Müller
„Die Höhle der Löwen“: Dagmar Wöhrl spricht über den Tod ihres Sohnes
Das emotionale Weihnachtsspecial
Die Höhle der Löwen - Endlich Weihnachten
Friedliche Kooperation: Zwischen Fronten und Freundschaft
"37°: Mein Freund, der Feind"
37°: Mein Freund, der Feind
Krebs, Kritik, Karriere-Ende: Warum Gottschalk jetzt endgültig Schluss macht
Vielseitige Gründe
Thomas und Karina Gottschalk
Stefanie Hertel reagiert irritiert auf Kommentar zu Stefan Mross
Unangenehmer TV-Moment
"MDR um 4"
Die große Charity-Gala im ZDF mit Stars und Herzensprojekten
"Ein Herz für Kinder"
Ein Herz für Kinder
So denkt Howard Carpendale wirklich über Deutschland
Schlagerstar mit Politik-Kritik
Howard Carpendale
Harter Knast-Alltag: Flucht, Clan-Krieg und politische Abgründe
"Asbest 2"
Asbest 2
Johannes B. Kerner über Einsamkeit, Krisen und Weihnachtsgefühle
TV-Marathon im Dezember
Johannes B. Kerner
Geheime Liebe und schwere Zeiten: Die drei Ehen von Roland Kaiser
Mehrere Versuche
Roland Kaiser mit seiner Ehefrau Silvia (l.) und Tochter Annalena.
"Sag wenigstens Hallo": Kaulitz-Brüder wütend nach Klassentreffen
Emotionales Wiedersehen
Bill Kaulitz und Tom Kaulitz
Nach über fünf Jahren: MDR stellt Podcast mit Alexander Kekulé ein
Podcast-Ende
MDR-Turm, Leipzig
Neben Jana Ina & Giovanni Zarrella: Diese Promis sind bei "Denn sie wissen nicht, was passiert" dabei
Promi-Neuzugänge
Jana Ina und Giovanni Zarrella
Larissa Marolt: Das macht die GNTM-Kandidatin heute
Karriereweg
Larissa Marolt
José Carreras kämpft weiter: Ein Gala-Abend gegen Leukämie
"Die José Carreras Gala 2025"
Die José Carreras Gala 2025
ARD zeigt neuen Weihnachtsfilm mit Bjarne Mädel
"Prange – Man ist ja Nachbar"
Prange - Man ist ja Nachbar
ARD-Doku zeigt die Geschichte hinter den Schlagzeilen
"Being Jérôme Boateng"
Being Jérôme Boateng
Ein polarisierender Thomas Gottschalk: Das waren seine größten Fauxpas
Skandale auf großer Bühne
Thomas Gottschalk und Heidi Klum
Mini-Rente für Thomas Gottschalk: Muss der Entertainer im Alter darben?
Finanzen des Showmasters
Thomas Gottschalk
Nach TV-Show: Zuschauer sorgen sich um Stefan Raab
Wie geht es ihm wirklich?
Michael Bully Herbig und Stefan Raab auf einer Bühne.
Warum Marisa Burger am letzten Tag bei den „Rosenheim-Cops“ ersetzt wurde
Karrierewechsel
Marisa Burger schmunzelt in die Kamera.
Nach Kritik von Howard Carpendale: So reagiert Helene Fischer
Harte Kritik
Helene Fischer auf der Bühne
Pause mitten in der Staffel? Das ist bei den ZDF-"Bergrettern" los!
Programmänderung
ZDF: Die Bergretter - Abschiedsschmerz
Wolfgang Fierek wird 75: Das bewegte Leben der bayerischen Kultfigur
Von Ottobrunn nach Arizona
Wolfgang Fierek
Donald Trump greift ein: Netflix-Deal mit Warner Bros wird zur Machtfrage
Milliardenschwerer Vorstoß
Warner Bros
Öffentlich-Rechtliche im Krisenmodus: MDR kürzt Programme
Kostendruck beim MDR
MDR-Turm, Leipzig
Jeannine Michaelsen über Teddy Teclebrhan: „Ich hab mich eingenässt“
Kuriose Anekdote
Jeannine Michaelsen
„Bauer sucht Frau“: Friedrich bricht Rekord und spricht überraschend offen über seinen Weg
Redkordbauer privat
Bauer sucht Frau
Rückkehr mit Staffel 4 – alle Infos zur Fortsetzung mit Birgitte Nyborg
"Borgen – Macht und Ruhm"
"Borgen - Macht und Ruhm"
Das machen die "Buffy"-Stars heute
Buffy-Reboot
"Buffy - Im Bann der Dämonen": Die Darsteller früher und heute