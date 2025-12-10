Familiendrama: Was ist bei Roland Kaiser und seiner Tochter los?

Zauberhafter Auftritt von Roland Kaiser und Tochter bei „Ein Herz für Kinder“ Papa Roland Kaiser (73) ist mächtig stolz auf seine Tochter Annalena (26). Das bestätigt er des Öfteren in Interviews, so auch kürzlich auf dem roten Teppich bei der diesjährigen Spendengala von „Ein Herz für Kinder“ in Berlin. Hier gerät der 73-jährige regelrecht ins Schwärmen im Bunte.de-Interview, als er von Annalena spricht: „Ich bin stolz auf meine Tochter, in jeder Beziehung.“ Das demonstriert er nicht nur durch die Wahl seiner Worte, sondern auch anhand dessen, wie er sich an diesem Abend gekleidet hat: Nämlich farblich angepasst an seine Tochter, die in einem funkelnden und glitzernden Kleid in einem kühlen Blau erschien. Passend dazu trägt die Schlagerikone einen dunkelblauen Samt-Anzug, mit Anstecktuch und Fliege.

Geschäftlich eng verbunden, aber… Nicht nur genetisch ist das Vater-Tochter-Gespann eng miteinander verbunden: Die 26-jährige ist die einzige Tochter des Sängers und sein jüngstes Kind. Ihre Mutter ist Silvia Keiler, die dritte Frau von Kaiser, die er 1996 heiratete und mit der er bis heute liiert ist. Sie ist seine ganz große Liebe. Auch geschäftlich arbeiten die beiden eng zusammen. Gemeinsam gründeten sie die Agentur „Kaiser & Kaiser Management“, in welcher Annalena als Chefin fungiert. Doch was Weihnachten angeht, haben sie in einem Punkt unterschiedliche Ansichten…

„Aber nicht die Geschenke“ Der Schlagerstar offenbart Bunte.de, dass das Weihnachtsfest im Hause Kaiser grundsätzlich harmonisch ablaufe: „Wir feiern sehr harmonisch, sehr friedlich. Tempo raus und auf das Wesentliche besinnen.“ Das sieht auch Annalena so. Doch auf die Frage, wer daheim für das Einkaufen der Geschenke zuständig sei, gibt es verschiedene Meinungen. Der 73-jährige antwortete: „Ich gehe einkaufen. Ja, ich bin der Einkäufer überhaupt.“ Seine Tochter muss lachen und erwidert: „Aber nicht die Geschenke.“ Weiter führt sie aus: „Ich glaube, Mama ist da schon, was Ideen und Kreativität angeht, ganz weit vorne. Aber ich habe mein Weihnachtsgeschenk ja schon bekommen.“ Von Papa gab es einen Thermomix.