Fast abgesetzt! So knapp entgingen die Rosenheim-Cops dem Serien-Aus

Fast abgesetzt! So knapp entgingen die Rosenheim-Cops dem Serien-Aus

10.12.2025, 11.14 Uhr
von Natasa Unkel
Die Erfolgsserie begeistert das ZDF-Publikum bereits seit 2002 – doch nur wenige wissen: „Die Rosenheim-Cops“ standen einst kurz vor dem Serien-Aus. Nur eine rettende Idee konnte den Erhalt der beliebten Krimi-Reihe sichern. Wir werfen einen Blick auf die Hintergründe.
Vor dem Gebäude der Kriminalpolizei stehen Polizeidirektor Achtziger (Alexander Duda), Kommissar Korbinian Hofer (Joseph Hannesschläger) und Polizist Michi Mohr (Max Müller) und unterhalten sich.
Die beliebte Erfolgsserie begeistert seit 2002 das ZDF-Publikum. Doch kaum einer weiß: "Die Rosenheim-Cops" entgingen einst nur knapp dem Serien-Aus. Was steckt dahinter?  Fotoquelle: ZDF/Christian A. Rieger

Seit mehr als 25 Jahren gehören „Die Rosenheim-Cops“ fest zum ZDF-Programm – doch nur wenige wissen, wie knapp die Serie im Jahr 2020 vor dem Aus stand. Mitten in der 25. Staffel geriet der langjährige Erfolg plötzlich ins Wackeln. Erst ein Einfall des damaligen Produzenten Alexander Ollig verhinderte, dass das Format beendet wurde, und sorgte dafür, dass die Serie ihrem Publikum erhalten blieb.

Abschied von einer Kultfigur: Die "Rosenheim-Cops" am Wendepunkt

Der Tod von Hauptdarsteller Joseph Hannesschläger (†57), der von der ersten Folge an als Kommissar Korbinian Hofer das Bild der Serie entscheidend mitgeprägt hatte, traf das Team schwer – menschlich wie auch inhaltlich. Auf einmal fehlte eine Schlüsselfigur, ein geschätzter Kollege und ein Publikumsliebling zugleich. Für den Fortbestand der Reihe musste daher rasch ein neuer, tragfähiger Weg gefunden werden.

Ein stiller Held hinter den Kulissen: Diese Entscheidung rettete die Kultserie

Karin Thaler, die von Beginn an als Marie Hofer zum Cast gehört, blickt im Interview mit der Abendzeitung München auf diese schwierige Zeit zurück: „Unser Produzent Alexander Ollig hat die Serie damals gerettet, weil er schon vorher immer wieder Rollen neu besetzt hat. So konnten sich die Zuschauer daran gewöhnen.“

Produzent Alexander Ollig prägte „Die Rosenheim-Cops“ über viele Jahre hinweg und wurde 2020 in einer besonders sensiblen Phase zur wichtigen Stütze der Produktion. Statt alles auf einen Schlag zu verändern, setzte er auf behutsame Anpassungen. Anstelle eines kompletten Neustarts entwickelte er die Serie Stück für Stück weiter – und bewahrte zugleich das, was die Fans schätzen: die vertraute Kulisse, den besonderen Humor und das ruhige, mittlerweile kultige Erzähltempo. „Genau das lieben unsere Fans an der Serie: diese Konstanz“, unterstreicht Thaler.



Ein weiteres Urgestein geht: Marisa Burger verlässt die Rosenheim-Cops

Jetzt steht der nächste Umbruch an: Serien-Urgestein Marisa Burger verlässt „Die Rosenheim-Cops“ noch während der laufenden Staffel. Das Sekretariat wird künftig von einer Figur übernommen, die den Zuschauerinnen und Zuschauern bereits vertraut ist – der Wechsel soll möglichst reibungslos über die Bühne gehen. Und Karin Thaler? An einen Abschied denkt sie nicht: Sie bleibt der erfolgreichen ZDF-Serie weiterhin erhalten.

