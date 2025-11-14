Home News TV-News

Marisa Burger geht: Tränen-Abschied bei den „Rosenheim-Cops“

Kultfigur verabschiedet sich

Marisa Burger geht: Tränen-Abschied bei den „Rosenheim-Cops“

14.11.2025, 14.01 Uhr
von Pamela Haridi
Nach über 20 Jahren verlässt Marisa Burger die Kultserie. Warum der Abschied so emotional wird – und was die Fans jetzt erwartet.
Marisa Burger in ihrer Rolle Miriam Stockl lächelt in die Kamera.
Marisa Burger war seit Anfang an bei den "Rosenheim-Cops" dabei.  Fotoquelle: picture alliance / SvenSimon | Frank Hoermann/SVEN SIMON

Nach mehr als zwei Jahrzehnten verliert die Kultserie „Die Rosenheim-Cops“ ihre wohl markanteste Stimme. Wenn Marisa Burger als Miriam Stockl ihr berühmtes „Es gabat a Leich!“ durch die Gänge rief, war das für Millionen Fans das Signal für bayerischen Charme und neue Kriminalfälle. Doch dieser vertraute Moment gehört bald der Vergangenheit an. Nach 25 Jahren verabschiedet sich die Schauspielerin aus ihrer Rolle – und mit ihr verschwindet ein Stück Seriengeschichte aus dem Vorabendprogramm.

Die 25. Staffel: Alles steht im Zeichen des Abschieds

Seit dem Serienstart am 9. Januar 2002 ist Marisa Burger das Herz der „Rosenheim-Cops“ – keine Ermittlerin, keine Täterin, aber die Frau, die alles zusammenhält: mit Witz, Charme und dieser unverwechselbaren Schlagfertigkeit, die man nur in Bayern findet. Am 7. Oktober 2025 startete im ZDF die 25. Staffel der Erfolgsserie – Burgers letzte. In ihren finalen 21 Folgen dreht sich alles um den bevorstehenden Abschied der Chefsekretärin Miriam Stockl.

Schon der Staffelauftakt machte den Anfang vom Abschied klar. Kriminalhauptkommissar Anton Stadler (Dieter Fischer, 54) bedankt sich gefühlt pausenlos bei Stockl, lobt sie als „große Hilfe“. Diese organisiert – ganz typisch –Ermittlungsakten, Recherche-Ergebnisse und ein Geburtstagsgeschenk für Frau Stadler gleichzeitig. Bei den „Rosenheim-Cops“ setzt quasi der Abschiedsschmerz ein – und man weiß: diese Frau wird fehlen.

Derzeit beliebt:
>>Jürgen Klopp kehrt als TV-Experte zurück: "Jetzt kribbelt's wieder"
>>Unterbrechung bei Koalitionsbeschlüssen: ZDF-Moderatorin weist auf "fatales Signal" fürs Klima hin
>>Riesenerfolg: Das sind die unglaublichen Quoten der "Schwarzwaldklinik"
>>Verwirrung um absurde Posts auf "Bares für Rares"-Seite – jetzt meldet sich das ZDF-Team

Abschied pur: Das erwartet Fans in der finalen Szene

Während im Drehbuch eine Bäckerin mit roter Schürze das Zeitliche segnet („Sie war resch, sie war fesch …“ – „Jetzt nimma“), läuft hinter den Kulissen alles auf den emotionalen Höhepunkt zu. Michi Mohr-Darsteller Max Müller (60), seit Tag eins an Burgers Seite, gestand im Interview mit Ippen.Media, dass er beim letzten gemeinsamen Dreh weinen musste. „25 Jahre sind nicht nichts“, sagte er offen. Auch Kollege Igor Jeftić (53) sprach von einem „Schock“.



Den Sven Hansen-Darsteller verbindet mit Marisa Burger eine über drei Jahrzehnte lange Freundschaft; beide besuchten in den 1990ern dieselbe Schauspielschule. Jeftić und Müller sind davon überzeugt, dass Burgers Ausstieg einen Verlust für die Serie darstelle. Die endgültige Abschiedsszene wird Ende 2026 ausgestrahlt. Eines vorweg: Sie soll „tränenreich“ werden. Für diese besondere Episode durfte OVB-Reporterin Katja Kraft als Komparsin Marisa Burgers „letzte Leiche“ mimen. „So schön steif hat sie dagelegen. Fast wie tatsächlich von hinten erstochen“, schrieb Kraft augenzwinkernd über den Dreh in Kolbermoor.

Abschied von "Rosenheim-Cops"-Kultfigur: Der Ersatz steht jetzt fest!
Nach 25 Jahren verabschiedet sich Marisa Burger von ihrer Rolle als Miriam Stockl bei den "Rosenheim-Cops" und verlässt die Serie. Und ihre Nachfolgerin ist keine Unbekannte! Ein spannender Wandel für die ZDF-Erfolgsproduktion.
Personalie geklärt
Ursula Maria Burkhart (Rolle: Verwaltungsbeamtin Marianne Grasegger), Marisa BURGER (Rolle: Sekretaerin Miriam Stockl), Karin Thaler (Rolle: Hofer-Hofbesitzerin Marie Hofer), Anastasia Papadopoulou (Rolle: Rechtsmedizinerin Elena Dimos), Sarah Thonig (Rol

Hintergründe: Warum Burger wirklich geht

Marisa Burgers Ausstieg hat nicht nur kreative Gründe. Sie habe drei Jahre lang mit sich gerungen, sagte sie in der Abendzeitung München. Die Gagen seien mehrfach gekürzt worden, einen Inflationsausgleich habe es – trotz des Erfolges der Serie – nicht gegeben. Zudem erschwerten verkürzte Drehzeiten bei hohem Pensum die Arbeitsbedingungen. Besonders bitter: „Das ZDF hat sich bis jetzt noch nicht zu meinem Abschied geäußert“, so Burger. „Das ist auch ein Statement unserer Branche, was Wertschätzung betrifft.“ Die Schauspielerin blickt dennoch nach vorne: Sie wolle sich „breiter aufstellen“ – neue Rollen, ein Podcast mit Kollegin Solveig Duda (53), vielleicht auch mal Theater.

Wer Marisa Burger ersetzt

Die Nachfolge ist laut ZDF-Redaktion bereits geregelt. Ab Staffel 26 rückt Sarah Thonig (33) ins Sekretariat. Sie gehört seit Jahren als Empfangsdame Christin Lange an der Seite von Marianne Grasegger (gespielt von Ursula Maria Burkhardt (64)) zum Ensemble. Damit zieht also eine Jüngere an Stockls Schreibtisch – aber auch eine, die das Team bestens kennt. Und was passiert mit dem legendären Satz? „'Es gabat a Leich!' ist wohl wie kaum ein anderer mit Marisa verknüpft“, sagte Thonig. Ganz streichen möchte man ihn beim ZDF aber offenbar nicht. Es soll „neue dramaturgische Möglichkeiten“ geben, erzählt „mit gewohntem Humor und viel Liebe zum Detail“.

Emotionales Serienende: So verabschiedet sich Miriam Stockl

Chefsekretärin Miriam Stockl wird mit dem Ende der 25. Staffel insgesamt über 600 Folgen lang, und gemeinsam mit Max Müller länger als jede andere Figur, dabei gewesen sein. Zwischen Leichen, Lüftlmalerei und Latte Macchiato blieb sie die schlagfertige Konstante im Chaos. Immer mit dem goldenen Mittelweg zwischen grantig und herzensgut. Publikumsliebling Max Müller brachte es auf den Punkt: „Marisa ist ein Diamant. Wenn man sie nicht zum Leuchten bringt, schadet man sich selbst.“ So wird es am Ende wohl auch vor dem Fernseher viele Tränen geben. Aber wie Frau Stockl sagen würde: „Es gabat halt an Abschied.“

Das könnte dich auch interessieren

„Die Rosenheim-Cops“ standen vorm Aus – diese Idee rettete die Kultserie
In letzter Minute
Vor dem Gebäude der Kriminalpolizei stehen Polizeidirektor Achtziger (Alexander Duda), Kommissar Korbinian Hofer (Joseph Hannesschläger) und Polizist Michi Mohr (Max Müller) und unterhalten sich.
ZDF tauscht zwei Schauspieler bei „Die Bergretter“ aus – das ist der Grund
Neue Gesichter
Der Cast von "Die Bergretter"
Sebastian Lege überrascht mit diesen 5 kuriosen privaten Fakten
TV-Koch im ZDF
Im ZDF testet Sebastian Lege regelmäßig die Lebensmittelprodukte unserer Supermärkte. Wir haben ein paar interessante Fakten über den Food-Experten zusammengetragen.
"Bares für Rares" gehackt? Chaos auf dem Instagram-Kanal der ZDF-Show
Skurrile Posts
"Bares für Rares"
"Deutsches Phänomen": Boris Pistorius ärgert sich im ZDF über schlechten Ruf der Bundeswehr
Verteidigungsminister
ZDF-"Morgenmagazin"
Walter Sittler kehrt zurück: Neuer Bodensee-Krimi im ZDF
"Der Kommissar und der See – Das fremde Kind"
"Der Kommissar und der See - Das fremde Kind"
ZDF überträgt feierliches Gelöbnis zum 70. Bundeswehr-Jubiläum
"70 Jahre Bundeswehr – Feierliches Gelöbnis in Berlin"
70 Jahre Bundeswehr - Feierliches Gelöbnis in Berlin
„besseresser“-Duell: Sebastian Lege tritt gegen Meister-Konditor an
"besseresser: Das Duell"
besseresser: Das Duell
„Das Traumschiff“ sticht in See – das sind die prominenten Gäste!
Mit Florian Silbereisen als Kapitän
Sophia Thiel auf dem Traumschiff.
Einheitliche Sendezeit: ZDF zieht „heute-journal“ auf Samstag vor
Änderung der Sendezeit
Christian Sievers
Raab-Produzent nach Quoten-Flops: "Gibt keinen Grund, sich aufzuregen"
Raabs Rückkehr
"Die Stefan Raab Show"
Mit verschärften Regeln: Hazel Brugger präsentiert Spin-off von "LOL: Last One Laughing"
Comedy-Spin-off
LOL Next
Jesse Eisenberg über "Now You See Me"-Fortsetzung: "Die ist zu schlau für mich"
Zauberhafte Rückkehr
Jesse Eisenberg
Mariele Millowitsch wird 70 - So beeindruckend ist ihre Karriere
Schauspielikone
Mariele Millowitsch in ihrer Rolle als Marie Brand
Komplette Jury ausgetauscht: Neue "The Voice Kids"-Coaches feiern ihre Premiere
Neue Jury 2026
The Voice Kids 2026
Perfide Sendungen um Leben und Tod - Warum "Squid Game" und Co. begeistern
Dystopische TV-Shows
Running Man
"Respektlos behandelt": Beatrice Egli packt über ihre Anfänge aus
Kein leichter Start
Beatrice Egli schaut ernst.
Erster TV-Auftritt mit zukünftiger Liebe: 9 Fakten zu Helene Fischer
Das wusstest du noch nicht
Helene Fischer.
„Bergretter“ Sebastian Ströbel: Warum er vor der Arktis sein Testament schrieb
Arktis-Abenteuer
Sebastian Ströbel
Drama um Auflösung: Was von der Liebe bleibt
"Was von der Liebe bleibt"
Was von der Liebe bleibt
Von Glasgow in die Welt: Jimmy Somerville und sein Kampf für Gleichberechtigung
"Jimmy Somerville – Smalltown Boy"
Jimmy Somerville - Smalltown Boy
Rolle rückwärts: Michaela May sucht ihr Glück
"Ich will mein Glück zurück"
"Ich will mein Glück zurück"
Der Kampf zwischen Liebe und Glauben
"Gotteskinder"
Gotteskinder
Abschiedstournee der Fanta 4 angekündigt
„The Voice“-Juroren machen Schluss
Smudo und Thomas D von Die Fantastischen Vier
Filmkritik zu „Frankenstein“ (2025): Guillermo del Toro erfüllt sich seinen lang gehegten Traum
Neu bei Netflix
Ein Mann steht in einem Labor vor einem Monster
So sah Matthias Schweighöfer als Teenager aus
Multitalent Schweighöfer
Matthias Schweighöfer
Kino-Highlights im November: "The Running Man", "Das Leben der Wünsche" und "Die My Love"
Kino-Neustarts
Running Man
Nach Ozzys Tod: Sharon Osbourne bricht wegen Donald Trump in Tränen aus
Prominente Beileidsbekundungen
Sharon Osbourne
Kanada beim ESC? Das steckt dahinter
Eurovision Song Contest
Céline Dion
Alex Prahl über ein prägendes Erlebnis in der Kindheit: "Fast gestorben"
Tatort-Kommissar
Axel Prahl