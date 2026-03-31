Home News TV-News

Die Oster-Folge vom "Traumschiff": Dieser Star hat eine Gastrolle

Mit Influencerin

Die Oster-Folge vom "Traumschiff": Dieser Star hat eine Gastrolle

31.03.2026, 09.21 Uhr
von Ingo Gatzer
Die Reise nach Island auf dem "Traumschiff" hält einiges bereit. Mit dabei ist auch ein Gast, den viele der Fans stark kritisieren.
Barbara Wussow, Collien Fernandes und Daniel Morgenroth stehen vor einer Weltkarte und zeigen auf Island.
Barbara Wussow, Collien Fernandes und Daniel Morgenroth zeigen, wohin die nächste Reise auf dem "Traumschiff" geht: Island.  Fotoquelle: picture alliance/dpa | Annette Riedl
Das Traumschiff - Island
Stil-Beratung auf hoher See, von links: Saskia Vester, Rosa von Lobenstein und Evelyn Burdecki in der neuen "Traumschiff"-Folge "Island".  Fotoquelle: ZDF / Dirk Bartling

Das "Traumschiff" vom ZDF ist wieder auf hoher See unterwegs. An Ostern geht es nach Island. Die ZDF-Serie besitzt eigentlich eine treue Fangemeinde. Die verfolgt auch dann die Herzschmerzgeschichten auf dem deutschen „Love Boat“, wenn sie in eher seichten Gewässern stattfinden. Zuletzt gab es für das Format allerdings einige Kritik, weil immer mehr Influencer und Reality-Sternchen ohne ausgeprägte Schauspielfähigkeiten zu sehen waren. Das könnte sich in der nächsten Folge fortsetzen.

Island-Folge im Überblick: Ziel, Handlung und wichtigste Storylines

In der kommenden Folge schippert das „Traumschiff“ nach Island. Der auch als Land aus Feuer und Eis bekannte Inselstaat – den Donald Trump gerne einmal mit Grönland verwechselt – dürfte eine spektakuläre Naturkulisse bieten. Schließlich treffen hier zahlreiche aktive Vulkane auf einige der größten Gletscher Europas. Feurig könnte es aber auch an Bord werden. Denn hier stellen zwei Passagiere fest, dass sie Halbbrüder sind.

Dass ihr gemeinsamer Vater durch sein Erbe posthum versucht, sie zusammenzubringen, stößt nicht bei beiden auf Zustimmung. Auf Island tauchen Hoteldirektorin Hanna Liebhold und Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado bei einer gemeinsamen Wanderung zudem in die isländische Natur und Mythenwelt ein. Doch hier bleibt es nicht bei der geplanten Entspannung. Außerdem zeigt sich wieder einmal, dass alte Liebe nicht rostet – aber was ist, wenn sich daraus ein Konflikt zur neuen Liebe ergibt?

Derzeit beliebt:
>>Silke Bodenbender im Interview: "Viel 'Privates' in den Familien bleibt an Frauen hängen"
>>Naturfilmer Bertie Gregory verrät, warum kleine Tiere für uns so wichtig sind
>>Im Free-TV: Science-Fiction-Grusel ist eine Hommage an Steven Spielberg
>>"37°: Koma – zwischen Leben und Tod ": Kritik zur ZDF-Reihe

Reality-Star an Bord: Diese „Dschungelkönigin“ spielt mit

Die Beförderung von adeligen Personen hat auf Schiffen eine lange Tradition. An diese lehnt sich nun auch „Das Traumschiff“ an. Dieses Mal bekommt das Publikum nämlich eine „Königin“ zu sehen. Dabei handelt es sich um Evelyn Burdecki. Natürlich fließt nicht wirklich royales Blut durch die Adern der Reality-TV-Teilnehmerin. Nach dem Gewinn der 13. Staffel der Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ darf sie sich aber „Dschungelkönigin“ nennen.

In der ZDF-Kultserie ist das Reality-Sternchen, wie sie selbst in den sozialen Medien betonte, mit „Rolle, Text und allem Drum und Dran“ dabei. Evelyn Burdecki wird somit nicht sich selbst spielen, sondern die Bord-Stylistin Vera verkörpern. Dabei dürfte es sich allerdings um einen einmaligen Auftritt handeln, auch wenn diese Position auf dem „Traumschiff“ bislang nicht prominent besetzt war.

Wer ist sonst noch an Bord?

Neben dem gewohnten Stammpersonal – bestehend aus Florian Silbereisen, Barbara Wussow, Daniel Morgenroth und Collien Fernandes – beherbergt „Das Traumschiff“ dieses Mal aber auch diverse gestandene Schauspieler. Dazu zählt etwa Michaela May, die jahrelang die Kriminalhauptkommissarin Jo Obermaier im Polizeiruf verkörperte.

„Traumschiff“-Debatte: Barbara Wussow äußert sich zu Florian Silbereisen
Nach andauernden Diskussionen: Barbara Wussow äußert sich offen zur Besetzung von Florian Silbereisen als Traumschiff-Kapitän.
Macht der Kapitän einen guten Job?
Florian Silbereisen, Barbara Wussow und Daniel Morgenroth beim "Traumschiff"-Dreh.

Für Saskia Vester („Das Kindermädchen“) bedeutet die Reise auf dem „Traumschiff“ sogar eine Rückkehr, da sie in der 2021 ausgestrahlten Folge „Das Traumschiff: Malediven/Thaa Atoll“ ebenfalls einen Gastauftritt hatte. Außerdem wirken Barnaby Metschurat – bekannt aus den „Ostfrieslandkrimis“ – sowie Bernhard Piesk („Praxis mit Meerblick“) mit.

Wann zeigt das ZDF die nächste „Traumschiff“-Folge?

Auf den Abstecher nach Island müssen „Traumschiff“-Fans nicht mehr lange warten. Denn das ZDF hat angekündigt, die Folge am 5. April – also am Ostersonntag – um 20:15 Uhr auszustrahlen. Wer die Schauspielkünste von Evelyn Burdecki und das Land aus Feuer und Eis schon etwas früher erleben will, kann das im Streamingportal des ZDF tun. Denn hier ist „Das Traumschiff – Island“ bereits am 28. März 2026 ab 10 Uhr morgens verfügbar.

Gewinnspiel gefällig? Von einer Fluss-Kreuzfahrt über Ostergeld bis hin zu Teufel-Kopfhörern ist alles dabei. Schau hier täglich rein und mach mit!

Relevante Themen dieses Artikels
Das Traumschiff

Das könnte dich auch interessieren

"Mesut Özil – zu Gast bei Freunden": Kritik an dreiteiliger Dokumentation mit Mesut Özil
ZDF-Dokumentation
Mesut Özil - zu Gast bei Freunden
„Rosenheim-Cops“ verlassen – und dann? So ging es für die Stars weiter
Was wurde aus ihnen?
Thomas Stielner, Karin Thaler, Joseph Hannesschläger und Regisseur Dieter Kehler bei Dreharbeiten von "Die Rosenheim-Cops" im Jahr 2000
Doppelleben: Das verheimlichte Giovanni Zarrella vor Ehefrau Jana Ina
„Sehr peinlich“
Giovanni Zarrella schaut ernst.
Herzkino mit Humor: "Baumgeflüster" mit Wigald Boning
Liebeswirren im Wald
Baumgeflüster
"Baumgeflüster": Darum geht's im ZDF-Herzkino
Schwule Liebesgeschichte
Baumgeflüster
"Terra X: Faszination Erde – mit Hannah Emde: Borneo – Zurück in die Wildnis": Der Start der neuen Folge im ZDF
Orang-Utan-Auswilderung
Terra X: Faszination Erde - mit Hannah Emde: Borneo - Zurück in die Wildnis
Darum sorgt sich Margot Hellwig plötzlich um Gesundheit von Florian Silbereisen
Was ist da los?
Margot Hellwig und Florian Silbereisen gemeinsam auf der Bühne
Wegen Florian Silbereisen im "Traumschiff": Roland Kaiser spricht jetzt Klartext
Das sagt der Schlagerstar
Roland Kaiser und Florian Silbereisen stehen gemeinsam auf der Bühne.
"Das Traumschiff": Dieser Kuss auf Island ist historisch
Gleichgeschlechtliche Liebe
"Das Traumschiff: Island"
"Ostfriesentotenstille": Kritk am 14. Fall mit Picco von Groote
Ostfrieslandkrimi
"Ostfriesentotenstille"
Sandra Maischberger: Das sind ihre heutigen Gäste und die Themen
ARD-Talkshow
Sandra Maischberger empfängt dienstags und mittwochs Gäste zum Talk.
"Wer weiß denn sowas?": Das sind die Gäste der Woche
ARD-Quizshow
Teamkapitän Bernhard Hoëcker tritt freitags gegen den neuen Teamkapitän Wotan Wilke Möring mit einem prominenten Gast an. Kai Pflaume führt durch das Quiz.
Kaulitz-Brüder geben keine Unterstützung für Bandkollegen bei "Let's Dance"
Gustav Schäfer bei "Let"s Dance"
Bill und Tom Kaulitz feuern Gustav Schäfer bei "Let's Dance" nicht an.
"Schönste Geburtstagsgeschenk meines Lebens": Céline Dion kündigt Bühnen-Comeback an
Dions Comeback
Céline Dion
"Heino – Karamba, Karacho, Kult!": Kritik zur Reihe auf RTL+
"Heino – Karamba, Karacho, Kult!"
Heino - Karamba, Karacho, Kult!
"ARD Story: #besserwohnen – wie stoppen wir die Mietkrise?": Kritik zur Reihe
Wohnungsnot
ARD Story: #besserwohnen - wie stoppen wir die Mietkrise?
"Alpentod – Ein Bergland-Krimi: Alte Wunden": Kritik zum RTL-Krimi mit Tim Oliver Schultz
Bergland-Krimi
"Alpentod - Ein Bergland-Krimi: Alte Wunden"
Was wurde aus den "Wayne's World"-Stars?
Kultfilm-Stars
Wayne's World
"Nachts aufgewacht": Anna-Carina Woitschack berichtet von skurrilem "Let's Dance"-Vorfall
Tanzwettbewerb
"Let's Dance"
Gustav Schäfer äußert sich zu "Let's Dance"-Kritik von Bill und Tom Kaulitz
Tokio Hotel tanzt
"Let's Dance"
Nach fast 20 Jahren: Dieser "Dahoam is Dahoam"-Star verlässt die Serie
Serienabschied
Ursula Erber
80 Kilo Gewichtsverlust dank Abnehmspritze: So sieht Ottfried Fischer heute aus
Abnehm-Erfolg
Ottfried Fischer
Brendan Fraser als Papa zum Mieten: Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
Filmneuheiten
"Rental Family"
HBO-Max zeigt ersten Trailer für Harry-Potter-Serie – und gibt Startdatum bekannt
Harry Potter Streaming
Dominic McLaughlin als Harry Potter
Jan Köppen über seine Karriere: Vom "Dschungelcamp" zu "Let's Dance"
Moderationskarriere
Jan Köppen
Horst Schlämmer sucht das Glück: Ein Kinoerlebnis der besonderen Art
Kino-Highlights
Horst Schlämmer sucht das Glück
Wackelt die neue „Fernsehgarten“-Saison mit Andrea Kiewel?
Das sagt das ZDF
Andrea Kiewel auf der Bühne
Kontroverse um Sydney Sweeney: Darum will eine Hollywood-Ikone nicht von ihr gespielt werden
Streit um Biopic
Sydney Sweeney
Collien Fernandes ermutigt Frauen bei Caren Miosga: "Geht raus!"
Digitale Gewalt
Caren Miosga
"Liebe auf den ersten Blick": So lernte Wolfgang Niedecken seinen "Engel" kennen
BAP-Legende
Wolfgang Niedecken und Frau Tina