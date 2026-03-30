Home News Star-News

"Liebe auf den ersten Blick": So lernte Wolfgang Niedecken seinen "Engel" kennen

BAP-Legende

"Liebe auf den ersten Blick": So lernte Wolfgang Niedecken seinen "Engel" kennen

30.03.2026, 12.13 Uhr
von Niels Tenhagen
Ohne seine Frau Tina hätte BAP-Legende Wolfgang Niedecken seinen 75. Geburtstag nicht feiern können. Dank ihrer Hilfe und seiner Liebe zur Musik, steht er weiterhin auf der Bühne und erzählt Geschichten aus seinem bewegten Leben.
Wolfgang Niedecken und Frau Tina
Seit 1994 ist Wolfgang Niedecken mit seinem "Engel" Tina verheiratet.   Fotoquelle: Christian Augustin/Getty Images
Wolfgang Niedecken
Eine lebende Legende: Wolfgang Niedecken feiert am 30. März seinen 75. Geburtstag.  Fotoquelle: Hannes Magerstaedt/Getty Images

Seine Band BAP ist eine der erfolgreichsten des Landes, er selbst eine scheinbar unermüdliche, lebende Legende: Selbst an seinem 75. Geburtstag am 30. März steht Wolfgang Niedecken auf der Bühne, in seiner Heimatstadt Köln präsentiert er "aus gegebenem Anlass Lieder und Geschichten aus dem Leben". Trotzdem blickt Wolfgang Niedecken inzwischen entspannter auf sein Leben – zumindest ein wenig: "Ich betreibe viele Dinge mit großer Leidenschaft", sagte er 2021 im teleschau-Interview, "aber ich habe irgendwann auch einsehen müssen, dass man nicht immer alles haben kann." Er sei "eigentlich sehr zufrieden", nicht nur aber auch vor dem Hintergrund seines Schlaganfalls 2011, den er "hervorragend überstanden habe, ohne dass irgendetwas zurückgeblieben wäre". Eine Person, die nicht nur bei diesem "Schock" eine zentrale Rolle in seinem Leben spielt, ist sein "Engel", seine zweite Ehefrau Tina.

Ihr widmete er 2013 mit "Zosamme alt" sogar ein ganzes Album: "Es ist eine Hommage an meinen Schutzengel", sagte Niedecken damals im teleschau-Interview. Hintergrund war eben jenes einschneidende Erlebnis: Seine Frau habe damals sofort reagiert: "Wenn sie damals, als ich den Schlaganfall hatte, nicht das Richtige getan hätte, nämlich sofort den Notarzt rufen, säße ich heute wohl nicht hier." Die Idee zu dem Album habe bei ihr eine emotionale Reaktion ausgelöst: "Als ich ihr von der Idee erzählte, war sie sehr gerührt, das führte dann auch erst mal zu ein paar Tränchen."

"Sie hatte so eine warmherzige Ausstrahlung"

Obwohl seine Frau aus Bayern stammt, kam für ihn Hochdeutsch als Liedsprache nicht infrage. Sie verstehe Kölsch problemlos, so Niedecken im teleschau-Interview 2013, und für ihn sei klar, dass diese Sprache am besten zu seiner Musik passe. Eine Erfahrung nach seinem Schlaganfall habe das zusätzlich bestätigt: "Als ich nach der Schlaganfall-Operation im Krankenhaus aufwachte, konnte ich zunächst nur noch Kölsch sprechen, denn bei Hochdeutsch hatte ich starke Wortfindungsschwierigkeiten."

Derzeit beliebt:
>>Geniale Stars: Diese Promis haben einen hohen IQ
>>"Wer weiß denn sowas?": Die Gäste heute am 30. März und der Woche
>>Comeback der Hip-Hop-Ikonen: Salt 'n' Pepa zurück auf der Bühne
>>Nie kennenglernt: Roland Kaiser erfuhr erst mit 15 Jahren die Wahrheit über seine Mutter

Kennengelernt hat das Paar sich unter ungewöhnlichen Umständen. "Sie stand beim Boarden für einen Flug nach München plötzlich hinter mir. Es war Liebe auf den ersten Blick! Sie hatte so eine warmherzige Ausstrahlung, wie ein Engel und sah auch so aus. Ich war damals noch verheiratet, aber die Ehe war in den letzten Zügen. Ich hatte mich damals schon nicht mehr gefreut, nach Hause zu kommen. Dann ist man besonders anfällig für Engel. Die 50 Minuten Flugzeit verbrachte ich damit, mir zu überlegen, wie ich noch ein Date mit ihr hinkriege!" Seit 1994 ist das Paar verheiratet, nach den beiden Söhnen aus Niedeckens erster Ehe, bekam der Sänger mit seiner zweiten Ehefrau noch zwei Töchter.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.
Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.
Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

"BAP ist sehr authentisch"

Dass er als Musiker eine gewisse Anziehungskraft ausübte, ist Niedecken klar. Dass es ihm zu Beginn seiner Karriere darum ging, von der Bühne aus Frauen kennenzulernen, verneint er aber vehement: "Ich lebte damals ja schon als freischaffender Maler und hatte einige Ausstellungen in guten Galerien. Das funktionierte gut, aber je mehr kölsche Songs ich schrieb, desto mehr Spaß hatte ich an dieser Sache. Die ersten Auftritte hatten wir damals in unserer Stammkneipe, dem Chlodwig-Eck in der Kölner Südstadt, und da kam viel zurück vom Publikum. Weil wir mit der Band eigentlich noch nicht so weit waren, trat ich dann öfter auch mal alleine auf."

Zu ihrem ersten Auftritt im Juli 1977 musste die unfertige Band dann auch von einem Freund Niedeckens überredet werden: "Wir wollten eigentlich gar nicht", erinnerte sich Niedecken im teleschau-Interview: "Wir sagten "Lass sein! Erstens sind wir nicht gut und zweitens haben wir überhaupt keine Anlage für so was". Letztlich sei der Auftritt improvisiert gewesen: "Wir traten schließlich zu dritt mit zwei Akustikgitarren und ein paar Congas auf."

Dass später ganz Deutschland die kölschen Texte mitsang, verwunderte die Mitglieder anfangs zwar, Niedecken sieht die Erklärung für den Erfolg aber genau darin, "dass wir nicht kalkulieren oder einem Zielpublikum entsprechen wollen. BAP ist sehr authentisch, und das Authentischste an uns ist natürlich die Sprache." Auf Englisch zu singen sei deswegen auch nie infrage gekommen: "Es gab immer Leute, die deutlich besser singen konnten, jünger waren und auch mehr Massenwirkung entfalten konnten. Aber dafür stehe ich mit den Texten, die ich singe, ziemlich alleine da. So habe ich ein Unterscheidungsmerkmal. Warum sollten wir uns dessen selbst berauben? Das hielt ich immer für vollkommen dämlich."

Doppelleben: Das verheimlichte Giovanni Zarrella vor Ehefrau Jana Ina
Heute ist er ein gefeierter Showmaster – doch nach dem Ende von Bro’Sis fiel Giovanni Zarrella in ein tiefes Loch. Was damals sogar seine Ehe belastete.
„Sehr peinlich“
Giovanni Zarrella schaut ernst.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

"Bist der Nation nahezu heilig": Jens Riewa gratuliert Susanne Daubner zum Geburtstag
Tagesschau-Legende
Susanne Daubner
"Das war mein schlimmster Moment": Beatrice Egli über ihre Panne auf der Bühne
Bühnenerlebnisse
Beatrice Egli
Ina Müller über ihr Liebesleben: "Nicht jeder Single ist ein armer Single"
Die Entertainerin privat
Ina Müller lacht.
Nach Krankenhaus-Schock: Der Graf verrät, warum er doch zurückkehrt
Im Gespräch
Der Graf von Unheilig mit einem Koffer.
Beatrice Eglis Vermögen: Was hat ihr Ex-Freund damit zu tun?
Finanzieller Erfolg
Beatrice Egli lacht.
Schicksalsschlag: Der Graf von „Unheilig“ trauert um seine Eltern
Doppelter Verlust
Der Graf steht in einem Nebel auf der Bühne.
„Das ist die unterste Form“: Howard Carpendale teilt gegen Helene Fischer aus
Pikanter Ratschlag
Helene Fischer und Howard Carpendale auf der Bühne.
Unheilig-Frontmann Der Graf überrascht mit rührender Liebes-Beichte
Eine Reise, die alles veränderte
Der Graf erzählt von seiner romantischen Liebesgeschichte mit seiner Ehefrau.
Darum hat der Unheilig-Graf keine Kinder
Einblick ins Familienleben
Der Graf gibt Einblicke in sein Privatleben und verrät, warum er keine Kinder hat.
Anne Wills Erfolgsgeheimnis: Das ist die "Schraubstock-Methode"
Talkshow-Legende
Anne Will
Christian Ulmen am Set: So schwierig war die Zusammenarbeit wirklich
"völlig schockiert vom anderen"
Nora Tschirner und Christian Ulmen ermittelten im Weimarer "Tatort".
Mit nur 42 Jahren: US-Comedian und Schauspieler Alex Duong gestorben
US-Comedy-Star
Alex Duong
"Traumschiff"-Star Anja Kruse kritisiert TV-Sender scharf: "So ein Schwachsinn"
Schauspielkritik
Anja Kruse mit ernstem Blick.
„Rosenheim-Cops“ verlassen – und dann? So ging es für die Stars weiter
Was wurde aus ihnen?
Thomas Stielner, Karin Thaler, Joseph Hannesschläger und Regisseur Dieter Kehler bei Dreharbeiten von "Die Rosenheim-Cops" im Jahr 2000
Doppelleben: Das verheimlichte Giovanni Zarrella vor Ehefrau Jana Ina
„Sehr peinlich“
Giovanni Zarrella schaut ernst.
Gustav Schäfer äußert sich zu "Let's Dance"-Kritik von Bill und Tom Kaulitz
Tokio Hotel tanzt
"Let's Dance"
"ARD History: Die Apple Story": Kritik zum Auftakt der ARD-Reihe
Apple-Mythos
Steve Jobs
"Unter anderen Umständen – Dominiks Geheimnis": Kritik zum neuen Fall mit Natalia Wörner
ZDF-Krimi
Unter anderen Umständen - Dominiks Geheimnis
Wenn Hunde zur Therapie müssen: "Eat Pray Bark" auf Netflix
Hundetherapie
Eat Pray Bark - Therapie auf vier Pfoten
Herzkino mit Humor: "Baumgeflüster" mit Wigald Boning
Liebeswirren im Wald
Baumgeflüster
Die Rückkehr von Christiane F.: "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" erneut im TV
Schockdrama
Christiane F. - Wir Kinder vom Bahnhof Zoo
"Bridgerton"-Star Yerin Ha: "Ich musste mich einfach dem Moment hingeben"
Schauspieldebüt
Bridgerton
"Wir sind dann wohl die Angehörigen": Darum geht's im ARD-Film
Familiendrama
"Wir sind dann wohl die Angehörigen"
"Polizeiruf 110: Goldraub": Kritik zum ARD-Krimi mit Frank Leo Schröder
Goldraub in Potsdam
Polizeiruf 110: Goldraub
25 Jahre – zum Jubiläum: Was wurde aus den "Mädchen, Mädchen"-Stars?
Kultfilm von 2001
Mädchen, Mädchen!
"Terra X: Faszination Erde – mit Hannah Emde: Borneo – Zurück in die Wildnis": Der Start der neuen Folge im ZDF
Orang-Utan-Auswilderung
Terra X: Faszination Erde - mit Hannah Emde: Borneo - Zurück in die Wildnis
"Baumgeflüster": Darum geht's im ZDF-Herzkino
Schwule Liebesgeschichte
Baumgeflüster
Darum sorgt sich Margot Hellwig plötzlich um Gesundheit von Florian Silbereisen
Was ist da los?
Margot Hellwig und Florian Silbereisen gemeinsam auf der Bühne
Wegen Florian Silbereisen im "Traumschiff": Roland Kaiser spricht jetzt Klartext
Das sagt der Schlagerstar
Roland Kaiser und Florian Silbereisen stehen gemeinsam auf der Bühne.
Baran Hêvî privat: So lief sein Weg zu den "Rosenheim-Cops" wirklich
Vom Drogeriemarkt zur Serie
"Die Rosenheim-Cops"