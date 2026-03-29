"Terra X: Faszination Erde – mit Hannah Emde: Borneo – Zurück in die Wildnis": Der Start der neuen Folge im ZDF

Wenn Tierpflegerinnen für verwaiste Jungtiere zur Ersatzmutter werden, bleibt Nähe nicht aus. Und wo Nähe wächst, fällt Abschied schwer. Genau darum kreist die vorerst letzte Episode der dreiteiligen Reihe "Terra X: Faszination Erde – mit Hannah Emde: Borneo – Zurück in die Wildnis". Gemeinsam mit dem Terra-X-Team reist Tierärztin Hannah Emde in den indonesischen Regenwald nach Borneo, um drei Orang-Utans auf ihrem Weg zurück in die Freiheit zu begleiten.

Terra X: Faszination Erde – mit Hannah Emde: Borneo – Zurück in die Wildnis Dokumentation • 29.03.2026 • 19:30 Uhr

Kapuan, Putri und Ficz wurden als Babys ihren Müttern entrissen. Die Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF) rettete die Tiere und zog sie über Jahre in einer Auffangstation groß. Nun ist der Moment gekommen, sie in ihr ursprüngliches Habitat zu entlassen. Vor der Auswilderung besucht Hannah Emde noch einmal all die Stationen ihres Aufwachsens: die "Kinderkrippe", den "Kindergarten", die Orang-Utan-"Schule". Dort sind enge Bindungen entstanden, die mit dem Schritt in die Wildnis gelöst werden müssen. Von nun an sind die Tiere auf sich allein gestellt. Besonders für das Männchen Ficz wird dieser Übergang zur Bewährungsprobe.

Die Gärtner des Waldes In der Tuanan-Station trifft Emde auf Forschende, die das komplexe Ökosystem des Regenwaldes untersuchen. Für sie sind Orang-Utans weit mehr als charismatische Primaten, sie gelten als "Gärtner des Waldes". Die indonesische Wissenschaftlerin Sri Sumi Atomka widmet ihr Leben dem Schutz dieser Tiere und macht deutlich, wie eng ihr Überleben mit einem intakten Lebensraum verknüpft ist. Ohne gesunden Wald kann es keine erfolgreiche Rückkehr geben.

Neben bewegenden Momenten zeigt die Folge auch Finsteres: den illegalen Wildtierhandel, der in Indonesien weiterhin floriert. Das Team folgt Schmuggelrouten, begleitet Hundestaffeln bei nächtlichen Kontrollen und dokumentiert die skrupellose Nachfrage nach vermeintlich "niedlichen" Tierbabys. Die Bilder sind erschütternd und führen vor Augen, wie brutal dieser Markt funktioniert. Und doch bleibt Raum für Zuversicht. Wiederaufforstungsprojekte, engagierte Schutzprogramme und neue Ideen für ein Zusammenleben von Mensch und Wildnis machen deutlich, dass Veränderung möglich ist.

Diese neue Folge ist bereits in der ZDF-Mediathek abrufbar. Auch die weiteren Folgen zur Reihe in denen es für Hannah Emde nach Finnland und Chile geht, sind online verfügbar.

Terra X: Faszination Erde – mit Hannah Emde: Borneo – Zurück in die Wildnis – So. 29.03. – ZDF: 19.30 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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