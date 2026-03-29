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"Terra X: Faszination Erde – mit Hannah Emde: Borneo – Zurück in die Wildnis": Der Start der neuen Folge im ZDF

Orang-Utan-Auswilderung

"Terra X: Faszination Erde – mit Hannah Emde: Borneo – Zurück in die Wildnis": Der Start der neuen Folge im ZDF

29.03.2026, 06.00 Uhr
von Paula Oferath
In der dritten Episode von "Terra X: Faszination Erde – mit Hannah Emde" reist die Tierärztin nach Borneo. Dort steht ein besonderer Moment bevor: Nach einem Jahrzehnt intensiver Vorbereitung sollen drei Orang-Utans im ältesten Regenwald der Erde in die Freiheit entlassen werden.
Terra X: Faszination Erde - mit Hannah Emde: Borneo - Zurück in die Wildnis
Für Hannah Emde und das Terra X-Team geht es in der letzten Folge von "Terra X: Faszination Erde - mit Hannah Emde" nach Borneo.  Fotoquelle: ZDF/Thorsten Eifler
 
Terra X: Faszination Erde - mit Hannah Emde: Borneo - Zurück in die Wildnis
Orang-Utan Dame Kapuan war 19 Jahre in der Auffangstation, nun soll sie ausgewildert werden.  Fotoquelle: ZDF/BOS Foundation
Terra X: Faszination Erde - mit Hannah Emde: Borneo - Zurück in die Wildnis
In der Auffangstation werden die jungen Orang-Utans auf die Wildnis vorbereitet.  Fotoquelle: ZDF/Thorsten Eifler
Terra X: Faszination Erde - mit Hannah Emde: Borneo - Zurück in die Wildnis
In der Auffangstation übernehmen menschliche Pflegerinnen die Mutterrolle für die Tiere.  Fotoquelle: ZDF/Thorsten Eifler
Terra X: Faszination Erde - mit Hannah Emde: Borneo - Zurück in die Wildnis
Die Untersuchungen der Orang-Utans sind nur unter Narkose möglich, da die Tiere gefährlich werden können.  Fotoquelle: ZDF/Noah Amshoff
Terra X: Faszination Erde - mit Hannah Emde: Borneo - Zurück in die Wildnis
Hannah Emde (links) klettert gemeinsam mit der indonesischen Forscherin Suci Atmoko.   Fotoquelle: ZDF/Thorsten Eifler

Wenn Tierpflegerinnen für verwaiste Jungtiere zur Ersatzmutter werden, bleibt Nähe nicht aus. Und wo Nähe wächst, fällt Abschied schwer. Genau darum kreist die vorerst letzte Episode der dreiteiligen Reihe "Terra X: Faszination Erde – mit Hannah Emde: Borneo – Zurück in die Wildnis". Gemeinsam mit dem Terra-X-Team reist Tierärztin Hannah Emde in den indonesischen Regenwald nach Borneo, um drei Orang-Utans auf ihrem Weg zurück in die Freiheit zu begleiten.

ZDF
Terra X: Faszination Erde – mit Hannah Emde: Borneo – Zurück in die Wildnis
Dokumentation • 29.03.2026 • 19:30 Uhr

Kapuan, Putri und Ficz wurden als Babys ihren Müttern entrissen. Die Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF) rettete die Tiere und zog sie über Jahre in einer Auffangstation groß. Nun ist der Moment gekommen, sie in ihr ursprüngliches Habitat zu entlassen. Vor der Auswilderung besucht Hannah Emde noch einmal all die Stationen ihres Aufwachsens: die "Kinderkrippe", den "Kindergarten", die Orang-Utan-"Schule". Dort sind enge Bindungen entstanden, die mit dem Schritt in die Wildnis gelöst werden müssen. Von nun an sind die Tiere auf sich allein gestellt. Besonders für das Männchen Ficz wird dieser Übergang zur Bewährungsprobe.

Die Gärtner des Waldes

In der Tuanan-Station trifft Emde auf Forschende, die das komplexe Ökosystem des Regenwaldes untersuchen. Für sie sind Orang-Utans weit mehr als charismatische Primaten, sie gelten als "Gärtner des Waldes". Die indonesische Wissenschaftlerin Sri Sumi Atomka widmet ihr Leben dem Schutz dieser Tiere und macht deutlich, wie eng ihr Überleben mit einem intakten Lebensraum verknüpft ist. Ohne gesunden Wald kann es keine erfolgreiche Rückkehr geben.

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Neben bewegenden Momenten zeigt die Folge auch Finsteres: den illegalen Wildtierhandel, der in Indonesien weiterhin floriert. Das Team folgt Schmuggelrouten, begleitet Hundestaffeln bei nächtlichen Kontrollen und dokumentiert die skrupellose Nachfrage nach vermeintlich "niedlichen" Tierbabys. Die Bilder sind erschütternd und führen vor Augen, wie brutal dieser Markt funktioniert. Und doch bleibt Raum für Zuversicht. Wiederaufforstungsprojekte, engagierte Schutzprogramme und neue Ideen für ein Zusammenleben von Mensch und Wildnis machen deutlich, dass Veränderung möglich ist.

Diese neue Folge ist bereits in der ZDF-Mediathek abrufbar. Auch die weiteren Folgen zur Reihe in denen es für Hannah Emde nach Finnland und Chile geht, sind online verfügbar.

Terra X: Faszination Erde – mit Hannah Emde: Borneo – Zurück in die Wildnis – So. 29.03. – ZDF: 19.30 Uhr

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Wildtierärztin und Artenschützerin Hannah Emde geht ab April für das ZDF-Format „Terra X: Faszination Erde" auf Entdeckungsreise.
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Hannah Emde reist für das ZDF-Format „Terra X: Faszination Erde" um die Welt.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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