Darum geht's in der VOX-Sendung "So klingt Deutschland: Unsere beliebtesten Rock- und Pop-Bands“

Johannes Oerding spricht im TV über seine Auszeit: Er hatte Angst, "dass die Leute mich vergessen"

Sänger Johannes Oerding nahm sich 2024 eine Auszeit von der Bühne. In der ZDF-Frühstückssendung "Volle Kanne" erklärte er nun, wieso er eine Pause brauchte und welche Erkenntnisse er auf seiner Weltreise hatte.