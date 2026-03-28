Darum geht's in der VOX-Sendung "So klingt Deutschland: Unsere beliebtesten Rock- und Pop-Bands“
Wenn große Gitarrenriffs auf Gänsehaut-Hymnen treffen und Erinnerungen an legendäre Bühnenmomente wach werden: In „So klingt Deutschland: Unsere beliebtesten Pop- und Rockbands“ öffnet VOX für einen langen Abend die Schatulle. Die vierstündige Sendung widmet sich den erfolgreichsten und prägendsten Bands der deutschen Musikgeschichte. Grundlage sind Umfragen und Bestenlisten, die ein Stimmungsbild darüber liefern, welche Rock- und Pop-Acts hierzulande bis heute besonders geschätzt werden. Von Kultformationen vergangener Jahrzehnte bis zu moderneren Erfolgsbands spannt das Format den Bogen über mehrere Generationen Musikgeschichte.
„So klingt Deutschland“ blickt auch hinter die Kulissen der Musik
„So klingt Deutschland“ will dabei mehr sein als eine reine Hitparade. Neben Chartplatzierungen und Verkaufszahlen stehen vor allem die Geschichten hinter den Bands im Mittelpunkt: Wie entstanden ihre größten Hits? Welche Wendepunkte prägten ihre Karrieren? Und warum sind ihre Songs bis heute so präsent? Alle Fakten werden mit persönlichen Erinnerungen von Prominenten und Experten verknüpft, so zeichnet die Sendung ein lebendiges Bild der musikalischen Entwicklung in Deutschland. Auch Musikerinnen und Musiker steuern persönliche Erlebnisse bei und geben Einblicke hinter die Kulissen. So entstehen überraschende Perspektiven auf bekannte Songs und legendäre Bandgeschichten.
So klingt Deutschland: Unsere beliebtesten Pop- und Rockbands – Sa. 28.03. – VOX: 20.15 Uhr
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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH