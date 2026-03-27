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Kritik zu „Ku'damm 59“ auf 3sat: Die Schöllacks tanzen wieder

Wiederholung

Kritik zu „Ku'damm 59“ auf 3sat: Die Schöllacks tanzen wieder

27.03.2026, 06.00 Uhr
von Jasmin Herzog
Die Dramasaga „Ku'damm 59“ wird auf 3sat wiederholt und erzählt von der Familie Schöllack, die sich in den 50er Jahren zwischen Rock'n'Roll und weiblicher Rechtlosigkeit bewegt. Konflikte und gesellschaftliche Zwänge prägen das Leben der Protagonisten.
Ku'damm 59
Drama und Aufbruch in den deutschen "Fifties": Monika Schöllack (Sonja Gerhardt) darf Tochter Dorli nicht behalten. Das Kind wurde unehelich geboren. "Ku'damm 59" ist die zweite Staffel der Berliner Saga um eine Tanzschulenbesitzerin und ihre drei jung erwachsenen Töchter.   Fotoquelle: ZDF / Stefan Erhard
Ku'damm 59
Helga (Maria Ehrich, links) mag es nicht, wenn der Kontakt ihrer Schwester Monika (Sonja Gerhardt) zu Pflegekind Dorli all zu eng wird.  Fotoquelle: ZDF / Stefan Erhard
Ku'damm 59
Monika (Sonja Gerhardt) und Freddy (Trystan Pütter) präsentieren in der Fernsehshow "Rendezvous nach Noten" ihren Hit-in-spe "Rock'n'Roll-Fever".  Fotoquelle: ZDF / Stefan Erhard
Ku'damm 59
Monika Schöllack (Sonja Gerhardt, rechts) und ihre Mutter (Claudia Michelsen) haben ein schwieriges Verhältnis.   Fotoquelle: ZDF / Stefan Erhard
Ku'damm 59
Regisseur Kurt Moser (Ulrich Noethen) und Caterina Schöllack (Claudia Michelsen) haben die Vision eines gemeinsamen Erfolgs.  Fotoquelle: ZDF / Stefan Erhard
Ku'damm 59
Künstler oder Waffen-Unternehmer? Joachim Franck (Sabin Tambrea) ist nach Berlin zurückgekehrt.  Fotoquelle: ZDF / Stefan Erhard

Zehn Jahre ist es her, dass mit der „Ku'damm“-Saga im ZDF eine Erfolgsgeschichte begann. Das historische Drama rund um die Familie Schöllack und ihre Tanzschule auf dem Berliner Boulevard lockte ein Millionenpublikum und erhielt mehrere Fortsetzungen. Zuletzt wagte die Reihe Anfang des Jahres einen gewaltigen Sprung: „Ku'damm 77“ spielt 14 Jahre nach den Ereignissen der Vorgängerfilme in den wilden 70-ern, in denen eine neue Generation gegen die nunmehr reiferen Schwestern rebelliert. Wie diese sich einst, in den 50er-Jahren, ebenso aus dem Mief der Älteren befreien mussten, zeigte 2018 die zweite Staffel „Ku'damm 59“, die nun bei 3sat wiederholt wird.

3sat
Ku'damm 59
Drama • 27.03.2026 • 20:15 Uhr

Die Westberliner Tanzschulen-Betreiberin Caterina Schöllack (Claudia Michelsen) und ihre drei Töchter Monika (Sonja Gerhardt), Helga (Maria Ehrich) und Eva (Emilia Schüle) haben sich nach den Ereignissen des Ur-Dreiteilers „Ku'damm 56“ (2016) in vielerlei Hinsicht weiterentwickelt. Mit „Ku'damm 59“ schuf Drehbuchautorin Annette Hess ein Familienepos, das ein wenig exemplarisch und doch fesselnd Frauengeschichten aus einer rigiden, gar nicht so lang zurückliegenden Zeit erzählt. Während die rebellische Monika mit einer Karriere in der Unterhaltungsindustrie flirtet, müssen Helga und Eva mit ihren freudlosen Ehen leben.

Beziehungsdrama in „Ku'damm 59“

Dass Helga und ihr schwuler Mann Wolfgang (August Wittgenstein) Monikas uneheliches Kind bei sich aufgenommen haben, schürt Konflikte zwischen den Schwestern. Derweil leidet Eva unter der tristen Verbindung mit dem deutlich älteren Nervenarzt Dr. Fassbender (Heino Ferch). Nachdem es Mutter Caterina gelungen ist, durch ein Familienarrangement die Schande um die uneheliche Geburt ihrer Enkeltochter zu umschiffen, fördert sie die Gesangs- und Filmkarriere Monikas und ihres Hallodri-Partners Freddy (Trystan Pütter) als Managerin.

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Dabei bandelt Mutter Caterina mit dem österreichischen Regisseur Kurt Moser (Ulrich Noethen) an, der „künstlerisch“ noch ein wenig an der Nazi-Zeit hängt, als es für ihn bedeutend besser lief. Auch Joachim Frank (Sabin Tambrea) muss sich neu orientierten. Der schriftstellerisch ambitionierte Industriellen-Erbe muss entscheiden, ob er bereit ist, die Waffenfabrik seines Vaters zu übernehmen. Dazu geht die unerfüllte Liebe zwischen ihm und Monika in eine neue Runde.

Lohnt sich das Anschauen von „Ku'damm 59“?

Autorin und Schöpferin Annette Hess, Jahrgang 1967, verarbeitete in ihrem Zeit- und Sittengemälde die Jugenderinnerungen der eigenen Mutter. Wenn man überhaupt einen Kritikpunkt an Hess' erfolgreichem Mehrteiler anbringen möchte, dann ist es die Tatsache, dass hier beinahe sämtliche Konflikte jener Zeit in gut einem halben Dutzend Charaktere verdichtet wurden. Ein Kunstgriff, der auch in „Ku'damm 59“ zu einer sehr hohen Ereignisdichte führt und damit arg dramatisch macht, Sog und Spannung der Geschichte jedoch keinen Abbruch tut.

3sat zeigt alle drei, je anderthalbstündigen Filme bis 0.55 Uhr am Stück.

Ku'damm 59 – Fr. 27.03. – 3sat: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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