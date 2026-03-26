Evelyn Burdecki auf dem Traumschiff: Alle Infos zu ihrem Auftritt!

"Achtung, Achtung: Evelyn an Bord! Ich bin wirklich auf DEM Traumschiff und nein, nicht als Animateurin oder blinder Passagier, sondern mit Rolle, Text und allem Drum und Dran!" – Diesen begeisterten Post setzte Reality-Star Evelyn Burdecki Anfang Juni 2025 bei Instagram ab, und nun, fast ein Jahr später, ist es so weit: Die Dschungelkönigin von 2019 reist am Ostersonntag, 5. April, 20.15 Uhr mit dem ZDF-"Traumschiff" nach Island. In der Mediathek ist der Film bereits ab 28. März abrufbar.

Damit geht für die 37-jährige Düsseldorferin ein Kindheitstraum in Erfüllung, wie sie "Bild" verriet. Schon damals habe sie mit ihren Eltern "immer das Traumschiff geschaut. Diese fernen Reisen haben mich inspiriert, auch wenn wir uns solche Abenteuer damals nicht leisten konnten. Heute bin ich umso glücklicher, dass ich mir diesen Traum erfüllen kann. Reisen ist heute mein größtes Hobby, und die Liebe zu fernen Ländern begleitet mich seit meiner Kindheit. Dank des Traumschiffs." Nicht nur sie habe sich über das Angebot gefreut, so Burdecki, sondern auch ihre Mutter: "Als sie gehört hat, dass ich dort eine kleine Rolle spielen darf, hat sie geweint vor Freude."

Wie bei ihren Vorgängerinnen als Gastdarstellerinnen an Bord der "MS Amadea", darunter die Influencerinnen Cathy Hummels, Caro Daur und Sophia Thiel, wurde auch Evelyn Burdeckis "Traumschiff"-Rolle nicht völlig gegen ihr Image besetzt. Sie verkörpert eine Stylistin an Bord des Schiffes, die zwei Passagierinnen, gespielt von Saskia Vester und Rosa von Lobenstein, mit einem Gläschen Champagner begrüßt und ihnen einige Kleider aus ihrem Sortiment vorstellt: "Wow, das steht Ihnen wirklich sehr, sehr gut."

Wer blinzelt, könnte Evelyn Burdeckis Schauspieldebüt fast verpassen Ein großer Auftritt? Nicht wirklich, zumindest nicht, was seine Länge betrifft. Ganze 16 Sekunden und etwa 20 Wörter dauert er. Wer also zwischen Minute 00:21:33 und 00:21:49 nicht ganz genau aufpasst oder zu langsam blinzelt, könnte Evelyn Burdeckis Schauspieldebüt fast verpassen. Auch dass ihre Figur Vera heißt, kann man lediglich der Presseankündigung des ZDF entnehmen, fallen tut der Name im Film nämlich nicht.

Wer nun glaubt, dass die 37-Jährige für diese Mini-Szene sicher nicht nach Island reisen durfte, irrt allerdings. Denn dass sie tatsächlich vor Ort war, beweisen die Fotos und Videos, die Burdecki bei Instagram postete und die sie in ihrem Stylistinnen-Kostüm an der Reling der "MS Amadea" zeigen, im Hintergrund die eindrucksvolle isländische Landschaft.

Gut möglich also, dass die Neu-Schauspielerin mehr Szenen als die gezeigte drehte, diese am Ende aber dem Schnitt zum Opfer fielen. Wenn es nach Evelyn Burdecki geht, dann wird es ohnehin nicht bei diesem einen Auftritt bleiben. Leider habe sie Florian Silbereisen alias "Traumschiff"-Kapitän Parger während ihrer Drehtage nicht getroffen, wie sie "Bild" verriet. Das würde sie gerne nachholen, und sie hat bereits genaue Vorstellungen davon, wie der Dreh mit Silbereisen aussehen soll: "Ich habe mich bei der Crew schon für eine Kussszene beworben! Ist also in Arbeit!"

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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