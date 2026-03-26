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"Der Dänemark-Krimi: Die Tote in den Dünen": Kritik am ARD-Krimi mit Nicki von Tempelhoff

Neuer Fall im Ersten

"Der Dänemark-Krimi: Die Tote in den Dünen": Kritik am ARD-Krimi mit Nicki von Tempelhoff

26.03.2026, 06.00 Uhr
von Susanne Bald
Eine Tote, eine kühl reagierende Witwe und lauter Menschen mit Geheimnissen: Auch im vierten Teil der ARD-Reihe ist wieder etwas faul im Staate Dänemark. Diesmal ermitteln die Polizisten Sörensen, Vinter und Olsen nicht nur in der Wikingerstadt Ribe, sondern auch in den Dünen und am Strand von Rømø.
Der Dänemark-Krimi - Die Tote in den Dünen
Auch im vierten Fall wird Kommissarin Frida Olsen (Katharina Heyer, links) aus Esbjerg hinzugezogen, als es einen weiteren Mord in der Nähe von Ribe gibt. Gemeinsam mit den örtlichen Polizisten Ida Sörensen (Marlene Morreis) und Magnus Vinter (Nicki von Tempelhoff) übernimmt sie die Ermittlungen.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Georges Pauly
Der Dänemark-Krimi - Die Tote in den Dünen
Der Fischer Mads (Stefan Rudolf) macht sich Sorgen um seine Tochter Hanne (Lale Andrä). Das Mädchen ist Autistin und kommt in der Außenwelt nicht gut klar. Der Job im Restaurant tat ihr gut, doch nach Jornas Tod möchte deren Witwe Airin sie loswerden.   Fotoquelle:  ARD Degeto Film/Felix Poplawsky (Repro)
Der Dänemark-Krimi - Die Tote in den Dünen
Airin Falk (Alice Dwyer) war mit der ermordeten Jorna verheiratet. Deren Tod scheint sie kaum zu interessieren. Hauptsache, ihr Gourmetrestaurant und ihr Food-Blog laufen gut. Der Fischer Mads (Stefan Rudolf) lieferte nicht nur Fisch für Airins Restaurant, wie es scheint. Teilen sie ein Geheimnis?  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Georges Pauly
Der Dänemark-Krimi - Die Tote in den Dünen
Magnus Vinter (Nicki von Tempelhoff) und Ida Sörensen (Marlene Morreis) von der Polizei Ribe befragen alle Menschen, die etwas mit der ermordeten Jorna zu tun hatten. Und alle scheinen etwas zu verbergen zu haben.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Georges Pauly
Der Dänemark-Krimi - Die Tote in den Dünen
Mads (Stefan Rudolf) und Lykke (Tina Amon Amonsen) machen sich Sorgen um ihre Tochter Hanne. Das autistische Mädchen hatte einen guten Draht zum Opfer und ist seit deren Tod völlig verstört. Weil sie etwas weiß?  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Georges Pauly
Der Dänemark-Krimi - Die Tote in den Dünen
Polizistin Ida Sörensen (Marlene Morreis) befragt alle Mitarbeiter des Restaurants, das die Ermordete und ihre Frau führten. Restaurantleiter Sören Brogaard (Tom Gronau) zeigt sich von der Todesnachricht erschüttert.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Georges Pauly
Der Dänemark-Krimi - Die Tote in den Dünen
Airin Falk (Alice Dwyer) hat mit ihrem Foodblog und ihrem Edelrestaurant eine gewisse Prominenz erlangt. Den Schein zu wahren und das Geschäft am Laufen zu halten scheint ihr wichtiger zu sein, als um ihre Frau zu trauern.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Georges Pauly
Der Dänemark-Krimi - Die Tote in den Dünen
Poul Falk (Rafael Stachowiak, Mitte) kümmert sich im Restaurant seiner Schwester Airin um die Bücher. Er und Restaurantleiter Sören Brogaard (Tom Gronau) sorgen sich um die autistische Küchenhilfe Hanne (Lale Andrä), die zur ermordeten Jorna eine enge Beziehung hatte.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Georges Pauly
Der Dänemark-Krimi - Die Tote in den Dünen
Im neuen "Dänemark-Krimi" wurde auch auf der Urlaubsinsel Rømø gedreht. Sie ist knapp 40 Kilometer von der Wikingerstadt Ribe entfernt und diente bei den Dreharbeiten als Kulisse für den nahegelegenen Strand Ribes. Hier ermitteln Kommissarin Frida Olsen (Katharina Heyer, links) und Polizistin Ida Sörensen (Marlene Morreis).  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Georges Pauly

Trotz verhaltener Kritiken kann sich die ARD nicht über mangelndes Zuschauerinteresse beklagen: Zwischen 5,27 und 6,56 Millionen Menschen verfolgten in den ersten drei Filmen die Streifenpolizisten Ida Sörensen (Marlene Morreis) und Magnus Vinter (Nicki von Tempelhoff) bei ihren Ermittlungen im "Dänemark-Krimi" im Ersten. Jetzt ist wie gewohnt am Donnerstagabend mit "Die Tote in den Dünen" (Regie: Florian Schott) der vierte Teil der Reihe zu sehen.

ARD
"Der Dänemark-Krimi: Die Tote in den Dünen"
Kriminalfilm • 26.03.2026 • 20:15 Uhr

Auch wenn die Filme in Ribe, der ältesten Stadt Dänemarks, spielen: Echte Däninnen und Dänen sucht man hier lange, und das wirkt, wie immer in Produktionen mit deutschsprachigen Darstellern, die Einheimische anderer Länder verkörpern, etwas befremdlich.

Im neuen "Dänemark-Krimi", der bisher im Sinne des Nordic Noir reichlich düster daherkam, wird es diesmal richtig sonnig. Es kommt geradezu Urlaubsstimmung auf bei den Kamerafahrten über Dünen, Sandstrand und sonnengeküsster Nordsee. Wäre da nicht die Leiche, die Ida Sörensen – im Dänischen gibt es übrigens gar kein "ö" – beim Kitesurfen am Strand entdeckt und die das Postkartenidyll der Insel Rømø ein wenig trübt.

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Die Tote, Jorna Jokumsen (Maoli León Colina), war die Ehefrau der Food-Influencerin Airin Falk (Alice Dwyer), die nicht nur einen Foodblog betreibt, sondern auch ein Edelrestaurant. Ihr Bruder Poul (Rafael Stachowiak) kümmert sich um die Bücher, weitere Mitarbeiter sind der Restaurantleiter Sören (Tom Gronau) und die Küchenhilfe Hanne (Lale Andrä).

Jeder ist verdächtig 

Jorna hatte das autistische Mädchen unter ihre Fittiche genommen. Seine besorgten Eltern Lykke (Tina Amon Amonsen) und Mads (Stefan Rudolf) verbieten eine Befragung durch Ida und Magnus, dabei könnte Hanne wichtige Informationen haben, vielleicht hat sie sogar etwas beobachtet. Gleichzeitig ist sie allerdings auch verdächtig. Die hinzugezogene Esbjerger Kommissarin Frida Olsen (Katharina Heyer) hat erfahren, dass Hanne einem Jungen, der sie bedrohte, die Nase gebrochen hat. Fühlte sie sich auch von Jorna bedroht?

Verdächtig benimmt sich aber auch Airin, die Witwe. Sie wirkt seltsam gefasst, keinen Tag möchte sie das Restaurant schließen oder mit dem Blog pausieren. Das Geschäft und der schöne Schein stehen bei ihr eindeutig an erster Stelle. Und dann ist da noch das Picknick für zwei, das Jorna am Strand plante: Wer ist die zweite Person – der Täter oder die Täterin? Eine Affäre?

Fast jeder verhält sich in diesem Krimi verdächtig: die Witwe, ihr Bruder, sämtliche Mitarbeiter und deren Angehörige. Manchmal wirkt das allzu konstruiert und überzeichnet. Spannend ist es im Großen und Ganzen dennoch, und das ruhig agierende, bodenständige Ermittlerteam ist durchaus sympathisch. Mehr als durchschnittlich ist "Der Dänemark-Krimi: Die Tote in den Dünen" am Ende aber nicht. Da hilft auch der schönste Sandstrand nicht.

"Der Dänemark-Krimi: Die Tote in den Dünen" – Do. 26.03. – ARD: 20.15 Uhr

Nicki von Tempelhoff erklärt im Interview: "Wir Schauspieler sind wie die Narren im Mittelalter"
Nicki von Tempelhoff ermittelte bereits in zahlreichen Fernseh-Produktionen und ist somit TV-Krimi-Experte. Derzeit steht er für den "Dänemark-Krimi" als Streifenpolizist Magnus Vinter vor der Kamera. In "Juliet" schlüpft der Schauspieler in die Rolle eines Aussteigers. Im Interview verriet er, wie viel Gemeinsamkeiten es mit seiner Figur gibt und was das mit seiner Kindheit in Holland zu tun hat.
TV-Krimi-Experte

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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