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"Die Vordenker des Silicon Valley": So nah stehen sich Donald Trump und das autoritäre Denken

"Kulturzeit"-Reportage

"Die Vordenker des Silicon Valley": So nah stehen sich Donald Trump und das autoritäre Denken

25.03.2026, 06.00 Uhr
von Hans Czerny
Die Kulturzeit-Reportage "Die Vordenker des Silicon Valley" will zeigen, wie nahe sich Donald Trump und das autoritäre Denken im Silicon Valley stehen.
Die Vordenker des Silicon Valley
René Girard (Mitte), Curtis Yarvin und Ayn Rand gelten als Vordenker des digitalen Autoritarismus.  Fotoquelle: ZDF / Raketenfilm
Die Vordenker des Silicon Valley
An der Elite-Universität Stanford im Silicon Valley werden die Tech-Größen von morgen ausgebildet.  Fotoquelle: ZDF / Cornelius Janzen
Die Vordenker des Silicon Valley
San Francisco hat sich zum Zentrum der Tech-Industrie entwickelt. Auch Google hat hier seine Zentrale.  Fotoquelle: ZDF / Cornelius Janzen
Die Vordenker des Silicon Valley
Die russisch-amerikanische Schriftstellerin Ayn Rand (1905 - 1982) prägte mit ihrem Werk den kalifornischen Mythos vom Unternehmer als Genie. Ihr Buch "Atlas Shrugged" wurde allein in den USA mehr als neun Millionen Mal verkauft.  Fotoquelle: ZDF / Cornelius Janzen
Die Vordenker des Silicon Valley
Die Tech-Giganten des Silicon Valley versprechen uns eine bessere Zukunft. Doch dieses Zukunftsversprechen folgt oft mehr dem eigenen Profit als dem Gemeinwohl.  Fotoquelle: ZDF / Cornelius Janzen
Die Vordenker des Silicon Valley
Dreharbeiten bei Stanford-Professor Fred Turner in Mountain View. Der Kulturhistoriker vergleicht die Nähe zwischen Tech-Konzernen aus dem Silicon Valley und der Trump-Regierung mit Deutschland in den 1930er Jahren. Auch die deutsche Industrie hatte damals Hitler unterstützt.   Fotoquelle: ZDF / Cornelius Janzen

Als Elon Musk im Februar 2025 eine vom argentinischen Staatspräsidenten Javier Milei überreichte Kettensäge schwang, um damit die Abschaffung einer überflüssigen Staatsbürokratie zu symbolisieren, mochte man das für den Scherz eines Entrückten halten. Doch die Symbolik hatte einen wahren Kern. Die Wurzeln des autoritären Denkens der Tech-Giganten, die demokratische Strukturen verachten, sind alt. Die 3sat-Reportage "Die Vordenker des Silicon Valley" macht es an eben jenen "Vordenkern", sprich Ideologen samt ihrer politischen Theorien deutlich.

3sat
Die Vordenker des Silicon Valley
Doku • 25.03.2026 • 21:45 Uhr

Bei Donald Trump braucht man im Zeichen von Zöllen, Rassismus und ICE-Entgleisungen nicht lange nach willkürlich elitären Übergriffen zu suchen. Für die Hightech-Sponsoren im Hintergrund ist er geradezu der Inbegriff ihrer gar nicht so heimlichen Träume. Sie wünschen sich einen CEO-König, der schalten und walten kann, wie er will. Als frühe Ideengeber hat der 3sat-Autor Cornelius Janzen verschiedene Philosophen, Literaten und einflussreiche Blogger wie die Silicon-Valley-Ideologen René Girard, Ayn Rand und Curtis Yarvin ausgemacht. Der Stanford-Professor Girard entdeckte den angeborenen Nachahmungsdrang der Menschen ("mimetische Begierde") und die daraus resultierende Gefahr und umgab sie mit einem religiös-endzeitlichen Gehäuse. Die Schriftstellerin Ayn Rand wollte, ebenso wie der Blogger Curtis Yarvin, die Abkehr von der Demokratie zugunsten einer autoritären technokratischen Ordnung.

Der Stanford-Professor Fred Turner sieht daher Amerika zurzeit auf dem Weg in den Faschismus, ganz so wie Deutschland in den 30er-Jahren. Auch damals hätten bekanntlich Industrielle Hitler unterstützt. Das mag eine Momentaufnahme sein, die sich ändern kann. Die Rückschau auf allerlei autoritäres Ideengut mit Wurzeln im Silicon Valley ist dem Film zufolge dennoch mindestens genau so beängstigend wie Musks Fuchtelei mit der Kettensäge.

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Die Vordenker des Silicon Valley – Mi. 25.03. – 3sat: 21.45 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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