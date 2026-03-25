"Die Vordenker des Silicon Valley": So nah stehen sich Donald Trump und das autoritäre Denken

Als Elon Musk im Februar 2025 eine vom argentinischen Staatspräsidenten Javier Milei überreichte Kettensäge schwang, um damit die Abschaffung einer überflüssigen Staatsbürokratie zu symbolisieren, mochte man das für den Scherz eines Entrückten halten. Doch die Symbolik hatte einen wahren Kern. Die Wurzeln des autoritären Denkens der Tech-Giganten, die demokratische Strukturen verachten, sind alt. Die 3sat-Reportage "Die Vordenker des Silicon Valley" macht es an eben jenen "Vordenkern", sprich Ideologen samt ihrer politischen Theorien deutlich.

Die Vordenker des Silicon Valley Doku • 25.03.2026 • 21:45 Uhr

Bei Donald Trump braucht man im Zeichen von Zöllen, Rassismus und ICE-Entgleisungen nicht lange nach willkürlich elitären Übergriffen zu suchen. Für die Hightech-Sponsoren im Hintergrund ist er geradezu der Inbegriff ihrer gar nicht so heimlichen Träume. Sie wünschen sich einen CEO-König, der schalten und walten kann, wie er will. Als frühe Ideengeber hat der 3sat-Autor Cornelius Janzen verschiedene Philosophen, Literaten und einflussreiche Blogger wie die Silicon-Valley-Ideologen René Girard, Ayn Rand und Curtis Yarvin ausgemacht. Der Stanford-Professor Girard entdeckte den angeborenen Nachahmungsdrang der Menschen ("mimetische Begierde") und die daraus resultierende Gefahr und umgab sie mit einem religiös-endzeitlichen Gehäuse. Die Schriftstellerin Ayn Rand wollte, ebenso wie der Blogger Curtis Yarvin, die Abkehr von der Demokratie zugunsten einer autoritären technokratischen Ordnung.

Der Stanford-Professor Fred Turner sieht daher Amerika zurzeit auf dem Weg in den Faschismus, ganz so wie Deutschland in den 30er-Jahren. Auch damals hätten bekanntlich Industrielle Hitler unterstützt. Das mag eine Momentaufnahme sein, die sich ändern kann. Die Rückschau auf allerlei autoritäres Ideengut mit Wurzeln im Silicon Valley ist dem Film zufolge dennoch mindestens genau so beängstigend wie Musks Fuchtelei mit der Kettensäge.

Die Vordenker des Silicon Valley – Mi. 25.03. – 3sat: 21.45 Uhr

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