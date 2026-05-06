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"Im Schatten der Angst - Du sollst nicht lügen" Julia Koschitz ermittelt erneut in Wien

TV-Krimi

"Im Schatten der Angst - Du sollst nicht lügen" Julia Koschitz ermittelt erneut in Wien

06.05.2026, 06.00 Uhr
von Eric Leimann
Labile Psychiaterin gegen notorische Lügnerin: Julia Koschitz schlüpft erneut in die Rolle der forensischen Psychiaterin Dr. Karla Eckhardt. In Wien untersucht sie den Fall einer jungen Frau, die des Mordes verdächtigt wird.
Im Schatten der Angst - Du sollst nicht lügen
Psychoduell in Pink: Anna Lobrecht (Mercedes Müller, links) eine notorische Lügnerin und ehemalige Patientin, wird von der forensischen Psychiaterin Dr. Karla Eckhardt (Julia Koschitz) befragt. Hat sie tatsächlich, wie sie sagt, ihren ehemaligen - übergriffigen - Therapeuten erschlagen?   Fotoquelle: ZDF/Petro Domenigg / FILMSTILLS.AT K
Im Schatten der Angst - Du sollst nicht lügen
Forensikerin Karla Eckhardt (Julia Koschitz, links) möchte eigentlich nichts mit dem Fall zu tun haben. Doch die eigenwillige Kriminalkommissarin Irene Radek (Susi Stach) will sie unbedingt mit im Boot haben.  Fotoquelle: ZDF/Petro Domenigg / FILMSTILLS.AT K
Im Schatten der Angst - Du sollst nicht lügen
Der merkwürdige Martin Heller (Thomas Schubert) ist Karla Eckhardt (Julia Koschitz) gefolgt. Muss man sich um sie Sorgen machen?  Fotoquelle: ZDF/Petro Domenigg / FILMSTILLS.AT K
Im Schatten der Angst - Du sollst nicht lügen
Im "Pink Room" will Anna Lobrecht (Mercedes Müller) den Wiener Behörden klarmachen, dass sie tatsächlich jemanden umgebracht hat. Das Problem: Die junge Frau ist eine krankhafte Lügnerin.  Fotoquelle: ZDF/Petro Domenigg / FILMSTILLS.AT K
Im Schatten der Angst - Du sollst nicht lügen
Wer durchschaut hier wen? Karla Eckhardt (Julia Koschitz, rechts) soll Anna Lobrecht (Mercedes Müller) für die Wiener Polizei begutachten.  Fotoquelle: ZDF/Petro Domenigg / FILMSTILLS.AT K
Im Schatten der Angst - Du sollst nicht lügen
Karla Eckhardt (Julia Koschitz) beobachtet ihre ehemalige Patientin durch eine Spiegelscheibe. Will sie tatsächlich noch einmal mit der schwierigen Anna Lobrecht arbeiten?  Fotoquelle: ZDF/Petro Domenigg / FILMSTILLS.AT K

2023 ermittelte Julia Koschitz "Im Schatten der Angst – Du sollst nicht lügen" zum zweiten Mal als forensische Psychiaterin Dr. Karla Eckhardt in Wien. Ihre "Gegnerin" ist eine von Mercedes Müller gespielte junge Frau, die notorisch lügt. Hat sie tatsächlich ihren eigenen Therapeuten erschlagen?

3sat
Im Schatten der Angst – Du sollst nicht lügen
Krimi • 06.05.2026 • 22:25 Uhr

Julia Koschitz ist zwar in Frankfurt am Main aufgewachsen, ihre Eltern sind jedoch Exil-Wiener. Wer die beliebte Schauspielerin ausnahmsweise mal mit österreichischem Zungenschlag reden hören will, muss die ZDF/ORF-Koproduktion "Im Schatten der Angst – Du sollst nicht lügen" schauen, in der die 51-Jährige zum zweiten Mal nach 2019 ("Im Schatten der Angst") die Psychiaterin Dr. Karla Eckhardt spielt. Mittlerweile gibt es einen weiteren Film der losen Reihe: Im März 2026 lief im ZDF "Im Schatten der Angst – Der Skorpion".

Auch im Fall "Du sollst nicht lügen" soll Julia Koschitz als vermutlich etwas labile, zumindest aber menschenscheue Ärztin an der historischen Wirkungsstätte Sigmund Freuds die Tiefen krimineller Seelen ausleuchten. Die junge Anna Lobrecht (Mercedes Müller) passt da gut ins Bild: Sie behauptet, ihren Psychologen am Donau-Ufer (wo sonst?) ermordet zu haben. Anna leidet unter "Pseudologia phantastica", weil sie ihren Vater, einen katholischen Priester, von klein auf verleugnen musste. So weit die Küchenpsychologie im Drehbuch von Till Endemann (auch Regie) und Paul Salisbury. Weil die kleine Anna immer dafür belohnt wurde, wenn sie wegen ihres Vaters "dicht hielt", muss die Tochter der kühlen Pfarrgemeinde-Haushälterin Margarete Lobrecht (Johanna Orsini) mit den Falschbehauptungen weitermachen bis, nun ja, der Arzt kommt.

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Eigentlich will Karla den Fall gar nicht übernehmen, denn sie hatte schon einmal mit Anna Lobrecht zu tun – und dieses Psychoduell ist ihr nicht in allzu guter Erinnerung, doch die Patientin verlangt nur nach ihr. Auch die etwas sperrige, dauerrauchende Kommissarin Irene Radek (Susi Stach) drängt die Psychiaterin, den Fall anzunehmen. Im "Pink Room", einem durchaus stimmungsvoll leeren, ganz in Rosa gehaltenen Verhörraum, treffen sich die beiden Frauen zum Gespräch.

"Im Schatten der Angst – Du sollst nicht lügen" ist kein wirkliches Kammerspiel zweier sehr begabter Schauspielerinnen, sondern ein eher konventioneller Wien-Krimi, in dem so manches Psycho-Klischee von der Stange bemüht wird, um die düstere Handlung voranzutreiben. Was zum Beispiel hat der seltsame Krankenpfleger Martin Heller (Thomas Schubert), der von Anna Lobrecht besessen ist, mit dem Fall zu tun? Wird es Karla mit Sensibilität und ihrem Fachwissen schaffen, das Netz der Lügen und Täuschmanöver dieses Kriminalfalls aufzulösen?

Klassischer TV-Krimi der dunkleren Art

Schon der erste "Im Schatten der Angst"-Krimi mit Julia Koschitz aus dem Jahr 2019 erhielt gemischte Kritiken. Einige lobten in jenem Psychoduell mit einer Figur, die von Justus von Dohnányi verkörpert wurde, die "clevere Konstruktion" des Plots und die dunkle, vor allem auf Psychologie basierende Spannung. Andere bezeichneten die deutsch-österreichische Produktion als "ödes küchenpsychologisches Sprechblasen-Ping-Pong voller impliziter Geschlechterklischees" ("FAZ"). Lob und Tadel mit ähnlichen Argumenten dürften auch auf den Nachfolge-Film herunterregnen: Die beiden Schauspielerinnen in den Hauptrollen sind gewohnt stark, und mit der von Susi Stach gespielten Kommissarin schreibt das österreichische Fernsehen weiter an seiner wahrscheinlich endlosen Anthologie skurriler polizeilicher Ermittlerinnen, der zuletzt mit Sissi Höfferer in der Miniserie "Tage, die es nicht gab" (ARD Mediathek) ein neues Highlight hinzugefügt wurde.

Auch ein toller Schauspieler wie Thomas Schubert taucht hier in einer Nebenrolle auf – und er wirkt ziemlich unterfordert. Fans von klassisch konventionellen TV-Krimistücken der dunkleren Farbpalette werden den ZDF-Primetime-Krimi, den 3sat nun wiederholt, angenehm wegkonsumieren können. Wer etwas mehr als dräuende Klischees zu gutem Schauspiel sehen will, könnte jedoch enttäuscht werden.

Im Schatten der Angst – Du sollst nicht lügen – Mi. 06.05. – 3sat: 22.25 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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