"Feuer, Wasser, Erde, Luft – Retter in ihrem Element" Doku-Reihe über dramatische Rettungsaktionen auf VOX

Auftakt in eine neue Vier-Episoden-Staffel: In der ersten neuen Folge der VOX-Doku "Feuer, Wasser, Erde, Luft – Retter in ihrem Element" stehen erneut spektakuläre und lebensgefährliche Einsätze im Mittelpunkt. Die Reihe begleitet Einsatzkräfte aus verschiedenen Bereichen hautnah: von der Luftrettung über Notärzte bis hin zur Feuerwehr und Wasserwacht. Besonders dramatisch wird es im österreichischen Zillertal.

Feuer, Wasser, Erde, Luft – Retter in ihrem Element Dokumentation • 06.05.2026 • 20:15 Uhr

Auf der berüchtigten "Harakiri"-Piste liegt eine junge Frau mit einer schweren Unterschenkelverletzung im eisigen Gelände. Dichter Nebel erschwert die Situation zusätzlich, eine Landung ist für den Rettungshubschrauber unmöglich. Die Crew entscheidet sich für eine riskante Windenrettung, über einer der steilsten Skipisten Österreichs. Jede Minute zählt.

Wettlauf gegen die Zeit, Gasalarm im Krankenhaus und ein Nervenkrimi auf dem Chiemsee Schauplatzwechsel zu weiterem Nervenkitzel: Im baden-württembergischen Bruchsal kämpfen Notarzt Claus Bley und sein Team um das Leben eines jungen Mannes. Er ist plötzlich auf offener Straße zusammengebrochen, seine Vitalwerte sind kritisch. Für die Einsatzkräfte beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit: "Jetzt zählt jede Sekunde", heißt es dann wieder. Können sie den Patienten stabilisieren?

Ein weiterer Einsatz führt die Feuerwehr in ein Krankenhaus nach Köln. Dort hat die Brandmeldeanlage Alarm ausgelöst, zusätzlich schlägt ein CO-Melder an. Kohlenmonoxid ist unsichtbar und geruchlos. Das Gas kann in kürzester Zeit lebensgefährlich werden. Während sich zahlreiche Menschen im Gebäude befinden, müssen die Einsatzkräfte rasch klären, ob ein Fehlalarm vorliegt oder eine groß angelegte Evakuierung droht.

Auch auf dem Chiemsee spitzt sich die Lage zu: Die Wasserwacht Bernau wird zu einem manövrierunfähigen Segelboot gerufen. Doch auf dem stark frequentierten See gestaltet sich die Suche schwierig. Zwischen zahlreichen Booten müssen die Retter das havarierte Schiff schnell ausfindig machen, bevor Wind und Wellen die Situation weiter verschärfen.

Im Anschluss geht es bei VOX dramatisch weiter: Die Reihe "Doc Caro – Jedes Leben zählt" startet in eine neue Acht-Folgen-Staffel. Neue Ausgaben beider Blaulicht-Reihen folgen dann bereits eine Woche später, am Donnerstag, 13. Mai.

Feuer, Wasser, Erde, Luft – Retter in ihrem Element – Mi. 06.05. – VOX: 20.15 Uhr

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