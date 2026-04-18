"Für immer jung – Die Jagd nach dem perfekten Körper": Darum geht's in der Reportage bei VOX

"Wer schön sein will, muss leiden" – ein Sprichwort, das durch die neue VOX-Dokumentation "Für immer jung – Die Jagd nach dem perfekten Körper" auf ungewöhnliche Weise bestätigt wird. Die Doku begleitet sechs Menschen auf ihrer ganz persönlichen Reise der Selbstoptimierung. Jeder mit einer eigenen Schönheitsmission. Mithilfe von Videotagebüchern werden ihre Fortschritte, Rückschläge und inneren Konflikte unmittelbar erlebbar. Dabei rückt die Sendung aktuelle und umstrittene Beautytrends in den Fokus, die sich irgendwo zwischen innovativem Fortschritt und fragwürdigen Methoden bewegen.

Für immer jung – Die Jagd nach dem perfekten Körper Reportage • 18.04.2026 • 20:15 Uhr

Im Mittelpunkt stehen unter anderem Manuela, die in einer Longevity-Klinik ihren Verjüngungsprozess anstoßen möchte, Sukkha, der auf extreme Kältereize setzt, und Didi, die ihren Körper bis an die muskulären Grenzen treiben will. Leon wagt den drastischen Schritt einer Beinverlängerung, während Reality-Star und Influencerin Natalia nach einer missglückten Operation eine Korrektur anstrebt. Mia wiederum kämpft nach ihrer Magenverkleinerung mit überschüssiger Haut. Ergänzt werden diese persönlichen Geschichten durch die Perspektiven der bekannten TV-Beauty-Ärzte Dr. Rick und Dr. Nick, zwei prägende Gesichter der deutschen "Beauty-to-go"-Szene. In ihrer ProSieben-Sendung "Dr. Rick & Dr. Nick – Die Schönheits-Docs" begleitet ein Kamerateam die beiden dabei, wie sie ihren Patientinnen und Patienten zu einem neuen Aussehen verhelfen. Gleichzeitig gewähren sie auch Einblicke in ihr Privatleben.

Zahl der Schönheitsangriffe nimmt zu Die gesellschaftliche Dimension des Schönheitswahn wird ebenfalls deutlich: Im Jahr 2024 wurden laut VOX in Deutschland insgesamt 1.303.528 chirurgische und nicht-chirurgische Schönheitseingriffe durchgeführt – ein Anstieg von 12,6 Prozent im Vergleich zu 2020.

Immer neue Trends, Verfahren und Technologien drängen auf den Markt, befeuert vor allem durch soziale Medien, die den Wunsch nach ewiger Jugend und Perfektion weiter verstärken. Doch am Ende stellt sich die zentrale Frage: Ist der Traum von ewiger Schönheit tatsächlich erreichbar, oder bleibt er eine Illusion?

Für immer jung – Die Jagd nach dem perfekten Körper – Sa. 18.04. – VOX: 20.15 Uhr

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.