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"Für immer jung – Die Jagd nach dem perfekten Körper": Darum geht's in der Reportage bei VOX

Schönheitswahn

"Für immer jung – Die Jagd nach dem perfekten Körper": Darum geht's in der Reportage bei VOX

18.04.2026, 06.00 Uhr
von Paula Oferath
In der neuen VOX-Reportage werden Menschen auf ihrem teils fragwürdigen Weg zur Selbstoptimierung begleitet. Welche Grenzen sie überschreiten und was Dr. Rick und Dr. Nick dazu sagen.
Für immer jung - Die Jagd nach dem perfekten Körper
Die beiden Beauty-Docs Dr. Rick (rechts) und Dr. Nick haben sich auf ästhetische Gesichtsbehandlungen spezialisiert.   Fotoquelle: RTL
Für immer jung - Die Jagd nach dem perfekten Körper
Manuela versucht mit Hilfe eines Verjüngungsprozesses gegen den Zahn der Zeit anzukämpfen.   Fotoquelle: RTL
Für immer jung - Die Jagd nach dem perfekten Körper
Sukkha besteigt gemeinsam mit seinem Sohn den höchsten Berg in Slowenien - dabei sind die beiden halbnackt.  Fotoquelle: RTL
Für immer jung - Die Jagd nach dem perfekten Körper
Leon unterzieht sich einer operativen Beinverlängerung, um größer zu sein.   Fotoquelle: RTL
Für immer jung - Die Jagd nach dem perfekten Körper
Didi will das Maximum an Muskeln erreichen. Die vierfache Mutter möchte noch einmal an einer Meisterschaft teilnehmen.  Fotoquelle: RTL
Für immer jung - Die Jagd nach dem perfekten Körper
Reality-Star und Influencerin Natalia muss sich den Folgen einer verpfuschten OP stellen.  Fotoquelle: RTL

"Wer schön sein will, muss leiden" – ein Sprichwort, das durch die neue VOX-Dokumentation "Für immer jung – Die Jagd nach dem perfekten Körper" auf ungewöhnliche Weise bestätigt wird. Die Doku begleitet sechs Menschen auf ihrer ganz persönlichen Reise der Selbstoptimierung. Jeder mit einer eigenen Schönheitsmission. Mithilfe von Videotagebüchern werden ihre Fortschritte, Rückschläge und inneren Konflikte unmittelbar erlebbar. Dabei rückt die Sendung aktuelle und umstrittene Beautytrends in den Fokus, die sich irgendwo zwischen innovativem Fortschritt und fragwürdigen Methoden bewegen.

VOX
Für immer jung – Die Jagd nach dem perfekten Körper
Reportage • 18.04.2026 • 20:15 Uhr

Im Mittelpunkt stehen unter anderem Manuela, die in einer Longevity-Klinik ihren Verjüngungsprozess anstoßen möchte, Sukkha, der auf extreme Kältereize setzt, und Didi, die ihren Körper bis an die muskulären Grenzen treiben will. Leon wagt den drastischen Schritt einer Beinverlängerung, während Reality-Star und Influencerin Natalia nach einer missglückten Operation eine Korrektur anstrebt. Mia wiederum kämpft nach ihrer Magenverkleinerung mit überschüssiger Haut. Ergänzt werden diese persönlichen Geschichten durch die Perspektiven der bekannten TV-Beauty-Ärzte Dr. Rick und Dr. Nick, zwei prägende Gesichter der deutschen "Beauty-to-go"-Szene. In ihrer ProSieben-Sendung "Dr. Rick & Dr. Nick – Die Schönheits-Docs" begleitet ein Kamerateam die beiden dabei, wie sie ihren Patientinnen und Patienten zu einem neuen Aussehen verhelfen. Gleichzeitig gewähren sie auch Einblicke in ihr Privatleben.

Zahl der Schönheitsangriffe nimmt zu 

Die gesellschaftliche Dimension des Schönheitswahn wird ebenfalls deutlich: Im Jahr 2024 wurden laut VOX in Deutschland insgesamt 1.303.528 chirurgische und nicht-chirurgische Schönheitseingriffe durchgeführt – ein Anstieg von 12,6 Prozent im Vergleich zu 2020.

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Immer neue Trends, Verfahren und Technologien drängen auf den Markt, befeuert vor allem durch soziale Medien, die den Wunsch nach ewiger Jugend und Perfektion weiter verstärken. Doch am Ende stellt sich die zentrale Frage: Ist der Traum von ewiger Schönheit tatsächlich erreichbar, oder bleibt er eine Illusion?

Für immer jung – Die Jagd nach dem perfekten Körper – Sa. 18.04. – VOX: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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