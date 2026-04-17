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"Comedy auf Bestellung": Das neue Format im BR

Vereins-Comedy

"Comedy auf Bestellung": Das neue Format im BR

17.04.2026, 06.15 Uhr
von Paula Oferath
In der neuen BR-Show "Comedy auf Bestellung" besuchen Comedians außergewöhnliche Vereine und präsentieren maßgeschneiderte Stand-up-Programme. Ab 17. April im BR Fernsehen.
"Comedy auf Bestellung"
Lisa Feller (von links), Maxi Gstettenbauer, Simon Pearce und Michael Mittermeier stellen sich in dem neuen BR-Comedy-Format einer ungewöhnlichen Challenge.  Fotoquelle: BR/Martina Bogdahn
"Comedy auf Bestellung"
Simon Pearce (vorne) lernt die Vereinsmitglieder vom Kneipenchor "Männersache" in Bamberg kennen.  Fotoquelle: BR/SEO Entertainment GmbH
"Comedy auf Bestellung"
Die Vereinsmitglieder des Männerchors "Männersache" entscheiden, welche Gags am meisten überzeugen könnten.  Fotoquelle: BR/SEO Entertainment GmbH/Martina Bogdahn
"Comedy auf Bestellung"
Michael Mittermeier trifft auf die Mitglieder des FC Ingolstadt 04 - Abteilung Blindenfußball .  Fotoquelle: BR/SEO Entertainment GmbH
"Comedy auf Bestellung"
Wird der Comedian Michael Mittermeier (links) das Duell gegen Simon Pearce für sich entscheiden können?  Fotoquelle: BR/SEO Entertainment GmbH

In diesem neuen BR-Comedy-Format bestellen sich Vereine bei einem Comedian ein Stand-up über ihr Clubleben. Mit von der Partie sind Lisa Feller, Maxi Gstettenbauer, Simon Pearce und Michael Mittermeier.

BR
Comedy auf Bestellung
Comedyshow • 17.04.2026 • 22:00 Uhr

Comedy per Videobotschaft zu bestellen, das wirkt zunächst ungewöhnlich. Doch so etwas gibt es jetzt: Die Idee hinter dem neuen BR-Format "Comedy auf Bestellung": Die Comedians besuchen jeweils einen außergewöhnlichen Verein im Freistaat, lernen die Besonderheiten des Clubs und seine Mitglieder kennen und verwandeln die gesammelten Erlebnisse in ein Stand-up-Programm, das sie gemeinsam vor den Mitgliedern beider Vereine präsentieren. Am Ende stimmt dieses Publikum darüber ab, welcher Comedian sie am meisten überzeugt hat.

In der ersten Staffel stürzen sich Lisa Feller, Maxi Gstettenbauer, Simon Pearce und Michael Mittermeier ins Vereinsleben. Michael Mittermeier trifft in der ersten Folge auf den FC Ingolstadt, und zwar auf eine Mannschaft der Blindenfußball-Bundesliga. Parallel dazu besucht Simon Pearce in Bamberg den Kneipenchor "Männersache". In der zweiten Folge lernt Lisa Feller eine Gardegruppe in Mittelfranken kennen, während Maxi Gstettenbauer in Niederbayern die eingeschworene Truppe von Wikingerfans "Odins Hörner" besucht und mit ihnen auf eine kleine Zeitreise geht.

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"Comedy auf Bestellung" verbindet humorvolle Unterhaltung mit ungewöhnlichen Hobbys und rückt Vereine ins Rampenlicht, die sonst vielleicht unbeachtet bleiben würden. Ab 17. April zeigt das BR Fernsehen vier Folgen, jeweils freitags, um 22.00 Uhr.

Comedy auf Bestellung – Fr. 17.04. – BR: 22.00 Uhr


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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